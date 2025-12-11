LA NACION

El pesebre “anti ICE” de la iglesia de Illinois que acapara la atención con su mensaje a favor de los migrantes

La iglesia de una ciudad ubicada sobre el lago Michigan se solidariza con las familias afectadas por las redadas; hay polémica con sectores pro Trump

Una iglesia en Evanston, Illinois, colocó un pesebre con un mensaje anti ICE y explicó su significado
Una iglesia en Evanston, Illinois, colocó un pesebre con un mensaje anti ICE y explicó su significadoFacebook/Lake Street Church of Evanston -Archivo

Un pesebre con un mensaje “anti ICE” concentró todas las miradas. La instalación, emplazada en el ingreso de un templo en Evanston, ciudad cercana a Chicago, se posiciona ante las frecuentes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un estado donde la comunidad lamenta la separación de numerosas familias y la muerte de Silverio Villegas-González, un migrante de México de 38 años.

Cómo es el pesebre que contiene un mensaje contra el ICE en Illinois

La iglesia Lake Street, de Evanston, emplazó en el pesebre a un Niño Jesús de manos atadas. La Virgen María usa una máscara de gas y también se ven a soldados romanos con escudos del ICE.

Una vecina de la zona dijo a Telemundo que a ella le gustaba la instalación, pero que entendía que se podía generar polémica. “Mezclar religión y política, a la gente que ama la Navidad, probablemente no le guste“, dijo.

Las figuras del pesebre aparecieron con mensajes dirigidos a los agentes federales
Las figuras del pesebre aparecieron con mensajes dirigidos a los agentes federalesFacebook/Lake Street Church of Evanston

La explicación de la iglesia de Illinois sobre el pesebre contra el ICE

En redes sociales, la iglesia bautista Lake Street detalló que se trató de un escenario de “separación familiar forzada” y que trazó paralelismos directos entre la experiencia de refugiados de la Sagrada Familia y las prácticas contemporáneas de detención de inmigración.

“Este trabajo pide a los espectadores que se enfrenten a la desconexión entre los valores religiosos o morales profesados y las políticas de inmigración“, precisaron. Así, especificaron los simbolismos en el pesebre:

  • Una manta de emergencia por los materiales reales que utilizan en los centros de detención del ICE.
  • Lazos en las muñecas del bebé en referencia a los migrantes que fueron atados por los agentes federales en una redada en Chicago a principios de 2025.
  • Las máscaras de gas como denuncia del uso de gas lacrimógeno y otros elementos químicos por los oficiales de inmigración contra los manifestantes.
La iglesia de Illinois detalló el simbolismo de cada detalle en el pesebre
La iglesia de Illinois detalló el simbolismo de cada detalle en el pesebreFacebook/Lake Street Church of Evanston

La iglesia de Illinois rechazó que se tratara de una interpretación política

En su mensaje contra el ICE, la institución religiosa indicó que “no es interpretación política, sino la realidad descrita en las historias que la tradición ha contado durante milenios". En ese sentido, puntualizó que “la Sagrada Familia eran refugiados” y planteó una disyuntiva con la situación actual en Estados Unidos.

“Al presenciar esta historia familiar a través de la realidad a la que se enfrentan los migrantes hoy, esperamos restaurar su ventaja radical y preguntar qué significa celebrar el nacimiento de un niño refugiado mientras rechazamos a aquellos que siguen sus pasos", aseveraron.

Para concluir, la iglesia Lake Street de Evanston señaló su intención de que los espectadores que acudan a presenciar ese simbolismo “se unan a la conversación sobre lo que significa santuario cuando las familias que huyen de la violencia se encuentran con separación, detención y deshumanización”.

