El guiño de JB Pritzker y su apoyo a los latinos en Illinois: “Se están viendo afectados”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, emitió un comunicado este domingo acerca de una fecha marcada en el estado e hizo un guiño a la población de origen latino que vive en Estados Unidos. Así, apuntó contra los operativos liderados por Donald Trump.

La advertencia de J.B. Pritzker a la comunidad latina en Illinois

El líder estatal publicó en su perfil de X un mensaje el 14 de septiembre, con motivo del Día Nacional de Apoyo a las Empresas Latinas en Illinois. Pritzker compartió una recomendación a la población migrante, que recibió el impacto de los operativos de la administración federal.

El gobernador estatal emitió un comunicado para la población de origen latino en el territorio X/@GovPritzker

“Compre localmente y asegúrese de apoyar a sus tiendas y restaurantes favoritos, aquí en nuestro estado, que están siendo afectados por las redadas caóticas y alarmistas de Donald Trump”, escribió el demócrata en la red social.

La publicación se enmarcó en la fecha que conmemora el apoyo a los negocios liderados por migrantes de origen latino en el territorio, a cargo del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois (DCEO, por sus siglas en inglés), que se ensalza en el Mes de la Herencia Hispana este septiembre y hasta el 15 de octubre próximo.

Illinois celebró el día de apoyo a las empresas latinas para respaldar a la comunidad migrante en el territorio Facebook/Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity

Pritzker advirtió a la población de la importancia de impulsar las empresas y comercios de este sector, en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos de enviar efectivos al territorio para reforzar la seguridad y el control migratorio.

La nueva ofensiva de Trump en Illinois contra la población migrante

El 8 de septiembre pasado, el mandatario republicano lanzó la “Operation Midway Blitz”, bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que puso el foco en los “inmigrantes ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois”.

En el comunicado del organismo gubernamental, se acusó a Pritzker de mantener “políticas santuario” que “protegerían y permitirían vagar libremente por las calles estadounidenses” a este grupo de extranjeros.

“El presidente Trump y la secretaria [de Seguridad Nacional, Kristi] Noem apoyan a las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes ilegales, mientras que el gobernador Pritzker apoya a los inmigrantes ilegales criminales”, señaló el DHS en la publicación de X con respecto al nuevo operativo.

Pritzker resaltó el impacto de las medidas de Trump en Illinois

Durante una conferencia en directo la mañana del lunes 15 de septiembre, el gobernador demócrata advirtió de los efectos de los operativos de agentes federales en la población migrante, especialmente en los estudiantes del City Colleges of Chicago.

Governor Pritzker holds a media availability following a roundtable at City Colleges of Chicago to discuss how federal deployments are impacting students https://t.co/WZQOQIXMan — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 15, 2025

En declaraciones previas, Pritzker apuntó contra las amenazas de Trump de intervenir en la Ciudad de los Vientos y en todo el estado de Illinois, tras señalar a Chicago como “la peor y más peligrosa ciudad del mundo”.

Además de acusar al mandatario republicano de retirar fondos federales en materia de seguridad al territorio, se posicionó en contra del envío de agentes a Chicago. “Cualquier tipo de tropas en las calles de una ciudad estadounidense no tiene cabida, a menos que haya una insurrección, una verdadera emergencia, y no la hay”, señaló en una entrevista en Face the Nation el 1º de septiembre.