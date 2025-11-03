El icónico restaurante de Chicago que reparte comida gratis a quienes se quedaron sin SNAP en noviembre

Un reconocido restaurante de Chicago entrega comida gratis a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), en medio de la paralización de fondos federales por el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Manny’s Cafeteria & Delicatessen, la firma que lideró la iniciativa en la ciudad de Illinois, dio los detalles para las personas afectadas.

Qué comida recibirán los beneficiarios de SNAP en el restaurante de Chicago

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) anunció que los beneficios de SNAP no se entregarían el 1º de noviembre debido al cierre del gobierno. Como respuesta, el restaurante de Chicago Manny’s Deli ofreció comida gratis en su ubicación de South Loop, al 1141 S. de Jefferson St.

“Queremos mantener a nuestra comunidad alimentada y segura”, anunció la compañía en una publicación de Instagram el viernes 31 de octubre. Así, detallaron que desde el lunes 3 de noviembre a las 8 horas (hora local), ofrecen una comida familiar a cada persona que se presente en la sucursal y muestra la tarjeta de SNAP.

El local de Chicago detalló los horarios y entrega de comida gratis para los titulares de SNAP Instagram/mannysdeli

Los asistentes pueden elegir entre consumir su alimento en el local o pedirlo para llevar. El menú gratis que entrega el restaurante de Chicago a los beneficiarios consta de un sándwich de carne, pavo o pastrami; una tortita de papa, pepinillos y una bebida gaseosa.

Según detalló la entidad en otra publicación de la red social este domingo, este beneficio está destinado a las primeras 300 personas que se presenten en el local y muestren su tarjeta de SNAP y se realizará cada día durante toda la semana. “Por favor, sean pacientes y vistan con ropa de abrigo si hay fila”, expresaron.

El menú que entrega el local a quienes muestren su tarjeta SNAP incluye un sándwich de carne, pavo o pastrami Google Maps

Además, instaron a la comunidad a realizar donaciones para incrementar el número de alimentos que se entreguen a diario. “Todo el dinero se destinará a pagar las comidas para los afectados por los recortes de SNAP”, puntualizaron.

Qué pasará con los beneficios de SNAP en noviembre

El USDA advirtió que “el pozo se ha secado” a mediados de octubre, en un comunicado en su página oficial que detalló que los pagos de cupones de la ayuda alimentaria no se realizarían el 1º de noviembre. La decisión fue comunicada en base al cierre parcial del gobierno que paralizó los fondos federales para ciertos programas.

El viernes pasado, dos jueces federales de Rhode Island y Massachusetts dictaminaron que la administración de Donald Trump debía destinar fondos de contingencia para continuar con el beneficio de SNAP para casi 42 millones de habitantes en ese país.

Este domingo, el secretario del Tesoro, Scott Benssent, indicó la posibilidad de que se retomen las emisiones de pagos de SNAP el miércoles. “El presidente quiere asegurarse de que la gente reciba sus beneficios alimentarios”, puntualizó en una entrevista con CNN.

Otros restaurantes de Chicago que entregan comida gratis a los beneficiarios de SNAP

En medio de la situación del cierre del gobierno federal, otras compañías de la ciudad de Illinois lideraron iniciativas de apoyo a los beneficiarios del programa. Algunas de ellas son:

Tazza Italian Ristorante: ubicado en el 14065 S. Bell Rd. de Homer Glen, destina un menú gratis basado en pasta, ensalada y pan a quienes muestren su tarjeta SNAP de martes a jueves entre las 16.30 y 18 hs desde el 1º de noviembre.

Otros restaurantes de Chicago lideran iniciativas de apoyo a los beneficiarios de SNAP Facebook/Tazza Ristorante