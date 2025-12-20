El mercado navideño de Chicago al estilo alemán que es como estar en Europa

Si bien la gran mayoría de los mercados navideños más famosos se encuentran en Europa, hay uno en Estados Unidos que es considerado como uno de los mejores en el mundo. Se trata del Christkindlmarket, el cual llega cada año a Chicago, Illinois, y ya está abierto al público.

Christkindlmarket: el mercado navideño con estilo alemán en Chicago

CNN publicó su listado anual con los mejores mercados navideños para visitar en 2025. La lista estuvo compuesta por 22 lugares y 18 de ellos se encuentran en Europa. Solo hubo dos representantes de América y uno de ellos fue el Christkindlmarket en Chicago.

La primera edición de este mercado fue en 1996 y se llevó a cabo en la plaza de Pioneer Court, como recordó el sitio oficial del Christkindlmarket. Este lugar surgió como una iniciativa para impulsar el comercio entre EE.UU. y Alemania. Fue así como nació este evento inspirado en el mercado que lleva el mismo nombre en Núremberg.

Esta unión de culturas resultó ser un proyecto exitoso y el alcalde de Chicago de ese entonces, Richard M. Daley, pidió que se moviera a Daley Plaza. Desde 1997, ese sitio ha sido el hogar del Christkindlmarket.

El nombre del mercado hace referencia a Christkind, un ser originario de Alemania que se ve como una hada con una túnica dorada y blanca. Según el folclor alemán, Christkind era el “ángel” encargado de encabezar los desfiles navideños y de dejarle regalos a los niños bajo el árbol de Navidad.

Como señaló la página web del mercado, Christkind siempre está presente en la inauguración del Christkindlmarket de Chicago. Christkind suele caminar entre las personas que visitan los locales de comida y artesanías, y no es inusual que se detenga para hablar con ellos sobre tradiciones navideñas de Alemania.

Qué se puede hacer en el Christkindlmarket de Chicago

La principal atracción del Christkindlmarket es la vendimia que reúne a múltiples negocios que ofrecen alimentos, bebidas, regalos, decoraciones y varios objetos navideños, todos con inspiración alemana.

En el mercado se venden bebidas tradicionales de Alemania; esta taza muestra una imagen de Christkind (Facebook/Christkindlmarket Chicago)

Además de la fiesta de preinauguración que se llevó a cabo el 20 de noviembre, habrá varios eventos especiales distribuidos en las tres locaciones que el mercado tendrá este año. Entre ellos se encuentran:

Culture & Cheer Club : todos los jueves, viernes, sábados y domingos, de las 10.15 hs a las 11.00, hs, se organiza un tour para visitar el mercado antes de que abra al público . Los participantes recibirán una bolsa de regalos, así como una pequeña clase de alemán y sobre la historia del evento.

: todos los jueves, viernes, sábados y domingos, de las 10.15 hs a las 11.00, hs, se organiza un . Los participantes recibirán una bolsa de regalos, así como una pequeña clase de alemán y sobre la historia del evento. Haus of Krampus : el domingo 14 de diciembre se realizará una experiencia inmersiva en la cual los visitantes convivirán y se tomarán fotos con el Krampus , la criatura mitológica que castiga a los niños que se portaron mal en el año.

: el domingo 14 de diciembre se realizará una en la cual los visitantes convivirán y se tomarán fotos con el , la criatura mitológica que castiga a los niños que se portaron mal en el año. Fabricación de adornos de vidrio: durante múltiples fechas en noviembre y diciembre se organizará un taller para crear ornamentos navideños de vidrio soplado.

Ubicación y horarios del Christkindlmarket: ¿la entrada cuesta?

En 2025, Christkindlmarket tendrá dos sedes adicionales, además de su ubicación principal en Daley Plaza. La entrada a cualquiera de los mercados es gratuita, pero los eventos especiales suelen tener un costo específico y requieren de una reservación en línea.

Este año habrá tres mercados de Christkindlmarket en Illinois: dos en Chicago y uno en Aurora (Facebook/Christkindlmarket Chicago)

De acuerdo con el sitio del evento, los horarios y ubicaciones del Christkindlmarket de este año (del 21 de noviembre al 24 de diciembre) son los siguientes: