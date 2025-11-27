¿Sigue la ola de frío en Illinois?: cuánta nieve se espera después de Thanksgiving en Chicago

La jornada posterior al Día de Acción de Gracias se perfila como el verdadero inicio del caos invernal en Illinois. Tras varios días marcados por aire helado, un sistema mucho más organizado y poderoso se prepara para ingresar desde las Llanuras y transformará el fin de semana en un desafío serio para automovilistas y viajeros que regresen a o desde Chicago.

Tormenta invernal en Illinois: cómo afectará a Chicago este fin de semana

Los especialistas de AccuWeather describieron que la misma tormenta que desató un temporal previo a Thanksgiving en el norte del país norteamericano continuará intensificándose a medida que avance hacia el este. Durante el viernes, este sistema crecerá sobre las Llanuras y se dirigirá al Medio Oeste con un amplio corredor de nieve y mezcla invernal que afectará el retorno de millones de personas.

Según la discusión técnica del NWS, existe un 60% o más de probabilidad de que se registren acumulaciones de nieve superiores a 6 pulgadas (15 centímetros) en numerosas zonas del norte y centro de Illinois NWS

A partir de la madrugada del sábado, la zona de precipitaciones alcanzará a Chicago, luego de avanzar desde Omaha, Huron, Great Falls y otras ciudades del oeste y el norte central de Estados Unidos. Según el análisis del meteorólogo Alex Sosnowski, el núcleo de la actividad más intensa se organizará entre la mañana y la tarde del sábado, con bandas capaces de descargar nieve de forma sostenida y, por momentos, muy rápida.

Mientras tanto, el efecto lago seguirá presente el viernes en regiones como Michigan, Ohio y Pensilvania, donde el viento cruzado sobre las aguas todavía generará cortinas de nieve con fluctuaciones súbitas de visibilidad. Para quienes viajen hacia o desde esas áreas, la acumulación repentina sobre rutas como las I-75, I-80, I-90 y otras autopistas principales añadirá más complejidad al movimiento del fin de semana largo.

Avisos climáticos en Chicago: una advertencia que abarca todo el norte y centro del estado

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Chicago publicó en la mañana de este jueves una alerta: rige una vigilancia de tormenta invernal desde la noche del viernes hasta la noche del sábado para todo el norte y el centro de Illinois, junto con el extremo noroeste de Indiana. La vigilancia incluye a la ciudad de Chicago y a prácticamente toda el área metropolitana.

Según el meteorólogo Alex Sosnowski de AccuWeather, el núcleo de la actividad más intensa se organizará entre la mañana y la tarde del sábado NWS

En su discusión técnica, los meteorólogos explicaron que hay un 60% o más de probabilidad de acumulaciones superiores a 6 pulgadas (15 centímetros), aunque todavía no se definieron cifras exactas debido a variaciones en la trayectoria del sistema y en la relación de conversión entre agua y nieve. Aun así, dejaron en claro que incluso en un escenario de nevadas moderadas, las condiciones de viaje serán peligrosas debido a la conjunción entre ráfagas, pavimento resbaladizo y la masividad del retorno postfestivo.

El NWS detalló además que la tormenta se sostendrá gracias a un patrón dinámico en niveles altos: una vaguada profunda que avanzará desde la costa del Pacífico y se encaminará hacia las Rocallosas antes de gatillar un proceso de ciclogénesis en la región del Panhandle de Oklahoma. Desde allí, la baja presión avanzará hacia el Valle del Misisipi y luego al área de los Grandes Lagos, lo que distribuirá un campo amplio de nieve sobre el Medio Oeste.

Pronóstico para Chicago: cuándo empezará a nevar y cuánto puede caer

El viernes durante el día, con la posible disipación parcial de las nubes y la poca eficiencia del sol en esta época del año, el aire frío permanecerá firme. Las temperaturas máximas apenas lograrán ubicarse en el rango bajo a medio de los 30°F (−1°C a 1°C), una señal más de la ola de frío que se instaló sobre Illinois desde comienzos de semana.

El viernes durante el día, las temperaturas máximas en Chicago apenas lograrán ubicarse en el rango bajo a medio de los 30°F (−1°C a 1°C) NWS

Por la noche comenzará la etapa clave:

La nieve se iniciará después de la medianoche , al avanzar desde el oeste hacia el área metropolitana.

, al avanzar desde el oeste hacia el área metropolitana. Las precipitaciones serán generalizadas durante el sábado , con tasas que podrían acercarse a una pulgada por hora durante los momentos más intensos.

, con tasas que podrían acercarse a una pulgada por hora durante los momentos más intensos. La visibilidad disminuirá con rapidez , especialmente entre la media mañana y el atardecer del sábado.

, especialmente entre la media mañana y el atardecer del sábado. Las superficies quedarán cubiertas en poco tiempo, lo que complicará salidas, maniobras y frenados.

Qué pasará tras la tormenta: frío extremo en Chicago la próxima semana

El NWS también alertó que la ola de frío se prolongará más allá del fin de semana. Entre lunes y martes, un refuerzo de aire polar podría intensificar aún más el descenso térmico. En el sur del área de pronóstico, una pequeña perturbación podría arrastrar nieve liviana el lunes por la noche, pero todavía resta confirmación.