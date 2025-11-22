Guía para ver el tren navideño de Chicago: calendario, rutas y cuándo tomarse una foto con Santa

Los residentes de Chicago pronto podrán volver a ver al tradicional tren navideño que todos los años llega con Santa al frente y esparce el espíritu de las Fiestas de fin de año a lo largo de toda la ciudad. En 2025, la Autoridad del Tránsito local (CTA, por sus siglas en inglés) ya anunció el calendario, las rutas y cuándo tomarse una foto junto al histórico transporte.

Tren navideño de Chicago: el calendario para este 2025

A pocas semanas de la Navidad, el emblemático tren Allstate CTA volverá a estar disponible pronto. En su sitio web oficial, la agencia indicó que recorrerá las ocho líneas ferroviarias esta temporada. Partirá de la estación Midway de la línea naranja el viernes 28 de noviembre, y luego continuará su camino.

El tradicional tren navideño de Chicago que todos los años llega con Santa al frente

De acuerdo con el calendario de la CTA, los horarios locales del transporte son los siguientes:

Línea Verde y Línea Naranja : viernes 28/11 - Salida: Midway hacia Loop, luego Harlem/Lake a las 15.50 hs. Harlem/Lake a Cottage Grove a las 17.29 hs. Cottage Grove hacia Loop, luego Midway a las 19.07 hs.

: viernes 28/11 - Salida: Midway hacia Loop, luego Harlem/Lake a las 15.50 hs. Harlem/Lake a Cottage Grove a las 17.29 hs. Cottage Grove hacia Loop, luego Midway a las 19.07 hs. Línea Verde y fotos con Santa : sábado 29/11 - Salida: Harlem/Lake a Ashland/63rd a las 14.32 hs. Cottage Grove a Harlem/Lake a las 17.47 hs.

: sábado 29/11 - Salida: Harlem/Lake a Ashland/63rd a las 14.32 hs. Cottage Grove a Harlem/Lake a las 17.47 hs. Línea Verde y Línea Naranja : martes 2/12 - Salida: Midway hacia Loop, luego Harlem/Lake a las 15.50 hs. Harlem/Lake a Ashland/63rd a las 17.29 hs. Ashland/63rd hacia Loop, luego Midway a las 19.03 hs.

: martes 2/12 - Salida: Midway hacia Loop, luego Harlem/Lake a las 15.50 hs. Harlem/Lake a Ashland/63rd a las 17.29 hs. Ashland/63rd hacia Loop, luego Midway a las 19.03 hs. Línea Naranja y Línea Marrón : miércoles 3/12 - Salida: Midway hacia Loop, luego Kimball a las 15.08 hs; Kimball hacia Loop, luego Midway a las 16.41 hs.

: miércoles 3/12 - Salida: Midway hacia Loop, luego Kimball a las 15.08 hs; Kimball hacia Loop, luego Midway a las 16.41 hs. Línea Naranja y Línea Marrón : jueves 4/12- Salida: Midway hacia Loop, luego Kimball a las 15.53 hs; Kimball hacia Loop, luego Midway a las 17.28 hs.

: jueves 4/12- Salida: Midway hacia Loop, luego Kimball a las 15.53 hs; Kimball hacia Loop, luego Midway a las 17.28 hs. Línea Naranja y Línea Marrón : viernes 5/12 - Salida: Midway hacia Loop, luego Kimball a las 15.08 hs; Kimball hacia Loop, luego Midway a las 16.41 hs.

: viernes 5/12 - Salida: Midway hacia Loop, luego Kimball a las 15.08 hs; Kimball hacia Loop, luego Midway a las 16.41 hs. Línea Naranja y Línea Marrón y fotos con Santa : sábado 6/12- Salida: Kimball hacia Loop, luego Midway a las 13.13 hs; Midway hacia Loop, luego Kimball a las 16.21 hs; Kimball hacia Loop, luego Midway a las 17.50 hs.

: sábado 6/12- Salida: Kimball hacia Loop, luego Midway a las 13.13 hs; Midway hacia Loop, luego Kimball a las 16.21 hs; Kimball hacia Loop, luego Midway a las 17.50 hs. Línea Rosa : martes 9/12 - Salida: 54th/Cermak a Loop a las 14.46 hs; Loop (desde Clark/Lake) a 54th/Cermak a las 15.08 hs; 54th/Cermak a Loop a las 16.11 hs; Loop (desde Clark/Lake) a 54th/Cermak a las 16.48 hs.

: martes 9/12 - Salida: 54th/Cermak a Loop a las 14.46 hs; Loop (desde Clark/Lake) a 54th/Cermak a las 15.08 hs; 54th/Cermak a Loop a las 16.11 hs; Loop (desde Clark/Lake) a 54th/Cermak a las 16.48 hs. Línea Rosa : miércoles 10/12 - Salida: 54th/Cermak a Loop a las 15.06 hs; Loop (desde Clark/Lake) a 54th/Cermak a las 15.33 hs; 54th/Cermak a Loop a las 16.53 hs; Loop(desde Clark/Lake) a 54th/Cermak a las 17.15 hs.

: miércoles 10/12 - Salida: 54th/Cermak a Loop a las 15.06 hs; Loop (desde Clark/Lake) a 54th/Cermak a las 15.33 hs; 54th/Cermak a Loop a las 16.53 hs; Loop(desde Clark/Lake) a 54th/Cermak a las 17.15 hs. Línea Azul : jueves 11/12 - Salida: O’Hare a Forest Park a las 16.17 hs. Forest Parka O’Hare a las 18.56 hs.

: jueves 11/12 - Salida: O’Hare a Forest Park a las 16.17 hs. Forest Parka O’Hare a las 18.56 hs. Línea Azu l: viernes 12/12 - Salida: O’Hare a Forest Park a las 16.13 hs. Forest Parka O’Hare a las 18.02 hs.

l: viernes 12/12 - Salida: O’Hare a Forest Park a las 16.13 hs. Forest Parka O’Hare a las 18.02 hs. Línea Azul y Línea Rosa y fotos con Santa : sábado 13/12 - Salida: Racine a Forest Park a las 14.08 hs. Forest Parka O’Hare a las 15.56 hs.

: sábado 13/12 - Salida: Racine a Forest Park a las 14.08 hs. Forest Parka O’Hare a las 15.56 hs. Línea Roja : martes 16/12 - Salida: Howard a la 95ª/Dan Ryan a las 14.43 hs; 95ª/Dan Ryan a Howard a las 16.19 hs.

: martes 16/12 - Salida: Howard a la 95ª/Dan Ryan a las 14.43 hs; 95ª/Dan Ryan a Howard a las 16.19 hs. Línea Morada : miércoles 17/12 - Salida: Howard a Linden a las 15.15 hs. Linden a Loop, vía expreso, a las 15.50 hs. Loop (desde Merchandise Mart) a Linden a las 16.53 hs. Linden a Howard a las 18 hs.

: miércoles 17/12 - Salida: Howard a Linden a las 15.15 hs. Linden a Loop, vía expreso, a las 15.50 hs. Loop (desde Merchandise Mart) a Linden a las 16.53 hs. Linden a Howard a las 18 hs. Línea Roja : jueves 18/12 - Salida: Howard a la 95ª/Dan Ryan a las 15.13 hs; 95ª/Dan Ryan a Howard a las 16.46 hs.

: jueves 18/12 - Salida: Howard a la 95ª/Dan Ryan a las 15.13 hs; 95ª/Dan Ryan a Howard a las 16.46 hs. Línea Morada : viernes 19/12 - Salida: Howard a Linden a las 15.45 hs; Linden a Loop, vía expreso, a las 16.20 hs; Loop (desde Merchandise Mart) a Linden a las 17.23 hs; Linden a Howard a las 18.20 hs.

: viernes 19/12 - Salida: Howard a Linden a las 15.45 hs; Linden a Loop, vía expreso, a las 16.20 hs; Loop (desde Merchandise Mart) a Linden a las 17.23 hs; Linden a Howard a las 18.20 hs. Línea Roja y Línea Morada y fotos con Santa : sábado 20/12- Salidas: Howard a 95th/Dan Ryan a las 12.36 hs; 95th/Dan Ryana Linden a las 15.21 hs; Linden a Howard a las 18.51 hs.

: sábado 20/12- Salidas: Howard a 95th/Dan Ryan a las 12.36 hs; 95th/Dan Ryana Linden a las 15.21 hs; Linden a Howard a las 18.51 hs. Línea Amarilla Ave veloz de Skokie: lunes 22/12 - Todos los trenes de la Línea Amarilla serán trenes especiales de dos vagones para los siguientes servicios: Howard desde las 15.08 hs hasta las 1.53 hs; Dempster-Skokie desde las 15.31 hs hasta las 19.16 hs.

Horarios para tomarse una foto con Santa en el tren navideño de Chicago

El sitio también indica que para sacarse una fotografía con Santa en el tren navideño, el calendario es el siguiente:

Línea Verde: sábado 29 de noviembre. Harlem/Lake: 13 hs a 14 hs. Ashland/63rd: 15.35 hs a 16.05 hs, luego sale sin pasajeros. Cottage Grove: 16.45 hs a 17.20 hs.

sábado 29 de noviembre. Harlem/Lake: 13 hs a 14 hs. Ashland/63rd: 15.35 hs a 16.05 hs, luego sale sin pasajeros. Cottage Grove: 16.45 hs a 17.20 hs. Líneas Marrón y Naranja: sábado 6 de diciembre. Kimball (Línea Marrón): 11.30 hs a 12.45 hs. Midway (Línea Naranja): 14.25 hs a 15.45 hs.

sábado 6 de diciembre. Kimball (Línea Marrón): 11.30 hs a 12.45 hs. Midway (Línea Naranja): 14.25 hs a 15.45 hs. Línea Rosa: sábado 13 de diciembre, estación 54/Cermak (Línea Rosa): de 12.30 hs a 13.20 hs, luego sale sin pasajeros.

sábado 13 de diciembre, estación 54/Cermak (Línea Rosa): de 12.30 hs a 13.20 hs, luego sale sin pasajeros. Línea Azul: sábado 13 de diciembre. Forest Park (Línea Azul): 14.45 hs a 15.40 hs. O’Hare (Línea Azul): 17.45 hs a 18.45 hs.

sábado 13 de diciembre. Forest Park (Línea Azul): 14.45 hs a 15.40 hs. O’Hare (Línea Azul): 17.45 hs a 18.45 hs. Líneas Roja y Morada: sábado 20 de diciembre. Howard (Línea Roja): 11.15 hs a 12 hs 95th (Línea Roja): 13.45 hs a 14:45 hs. Linden (Línea Morada): 17 hs a 18.15 hs.

Un empleado de la CTA tomará la foto a través del dispositivo del pasajero. Asimismo, se realizarán por orden de llegada y solo se permitirá una sesión por familia o grupo.

El transporte cuenta con seis vagones de pasajeros decorados y un vagón plataforma abierto que transporta a Santa en su trineo. Ese sector está enmarcado por luces brillantes, árboles de Navidad y sus clásicos y eternos renos.

Las personas podrán tomarse una foto con Papá Noel en el tren navideño en los horarios fijados por la CTA CTA - CTA

Además, las personas que deseen tomar un viaje o una foto pueden seguir el Tren Navideño a través del Rastreador de Trenes de la CTA.

Así como el tren, también estará disponible un autobús este año. La flota de 60 pies partirá el 25 de noviembre con un diseño exterior que muestra el Christkindlmarket de Chicago, junto con lugares emblemáticos de la ciudad.

En 2025, recorrerá 19 rutas con un diseño interior que lleva una decoración inspirada en una casa de jengibre, coronas, lazos, bastones de caramelo y otros artículos de la época.

La historia del Tren Navideño de Chicago y su tradición benéfica

La CTA relata que el tren comenzó en 1992 cuando se colocó un letrero de “Felices Fiestas de la CTA” en el frente de un vehículo fuera de servicio. Con el paso de los años, la tradición evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy en día.

En la actualidad, cuando el tren llega a cada estación, Santa saluda a los pasajeros desde su trineo en un vagón plataforma al aire libre.

Junto con la festividad también se realiza una acción benéfica. Este año, la CTA donará aproximadamente 400 canastas de comida a organizaciones comunitarias locales.

Cuando el tren navideño llega a la estación en Chicago, Papá Noel saluda a los pasajeros desde una plataforma libre Shutterstock

Las cestas de alimentos contienen todos los ingredientes para una comida completa, lo que incluye jamón enlatado, patatas, verduras mixtas, mezcla para magdalenas, macarrones con queso, cóctel de frutas, judías verdes, maíz y postre.