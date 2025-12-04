El proyecto de ley firmado por JB Pritzker que beneficiará a millones de familias en Illinois

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, oficializó la entrada en vigor de la HB 767, una ley que reorganiza el proceso estatal para la definición de pautas de vacunación y amplía su acceso a familias en todo el estado. La medida se convierte en una herramienta para sostener decisiones basadas en evidencia científica en un contexto nacional marcado por señales contradictorias, según el mandatario estatal.

Illinois adopta nueva ley para reemplazar las pautas federales de vacunación

Durante la conferencia de prensa del 2 de diciembre de 2025, el gobernador señaló que la medida responde a un escenario en el que las directrices federales ya no ofrecen la estabilidad ni la claridad que históricamente brindaba el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés).

El gobernador argumenta que la medida proporciona certeza a las familias sobre las pautas de inmunización que deben seguir Facebook Governor JB Pritzker

“Mientras Robert F. Kennedy Jr. (Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos) y sus colegas difunden teorías conspirativas y desinformación peligrosa sobre las vacunas, Illinois se moviliza para proteger la salud de nuestra gente”, aseguró el gobernador en el comunicado oficial.

Según Pritzker, la nueva estructura permite reaccionar ante cambios bruscos y asegurar que las pautas generadas se mantengan respaldadas por especialistas.

La ley también formaliza las funciones del Comité Asesor de Inmunización de Illinois (IAC, por sus siglas en inglés), organismo encargado de emitir opiniones técnicas al Departamento de Salud Pública estatal (IDPH, por sus siglas en inglés).

Con esta legislación, la entidad adquiere un rol permanente y un mecanismo para influir en la adopción de recomendaciones cuando existan discrepancias con la dirección del IDPH.

“Es de vital importancia que las familias de Illinois puedan obtener asesoramiento confiable sobre las vacunas, guiado por expertos e investigaciones consolidadas”, señaló Pritzker.

“Con esta nueva ley, podremos responder con rapidez a cualquier acción peligrosa o anticientífica a nivel federal y garantizar la protección de los habitantes”, aseguró.

El gobernador enfatizó que el objetivo es mantener un acceso confiable a información médica que apoye a las familias en sus decisiones de salud y evitar que mensajes contradictorios influyan en la cobertura o disponibilidad de inmunizaciones.

La normativa HB 767 institucionaliza mecanismos que permiten al estado emitir sus propias orientaciones sobre inmunización basadas en criterios científicos Lindsey Wasson - AP

Cómo cambiará la cobertura de vacunas en Illinois desde 2026

Uno de los ejes centrales de la ley HB 767 es la ampliación de la cobertura de seguros para diversas vacunas. Las pólizas de salud, tanto grupales como individuales, deberán incluir la administración de inmunizaciones sin aplicar copagos, coseguros o deducibles cuando se trate de inyecciones recomendadas por el ACIP o las guías estatales emitidas por el IDPH.

La reglamentación añade que, una vez que el estado publique nuevas directrices para el control y prevención de enfermedades transmisibles, las aseguradoras deberán cumplirlas en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Esto aplica incluso en situaciones donde Illinois retome recomendaciones que hayan sido retiradas o alteradas a nivel federal.

A partir del 1° de enero de 2026, las pólizas tendrán la obligación de cubrir, sin costo para el paciente, las vacunas contra COVID-19, influenza y virus respiratorio sincitial (RSV). La cobertura deberá incluir el precio de administración de la inmunización, aun cuando el proveedor que la ofrece no forme parte de la red habitual de la aseguradora.

“Una atención médica más asequible y accesible para todos los habitantes de Illinois previene enfermedades y salvavidas”, dijo Pritzker.

Las pólizas de salud grupales e individuales deben proporcionar cobertura completa para inmunizaciones y contramedidas médicas sin imponer requisitos de costo compartido Elaine Thompson� - AP�

Farmacias en Illinois: nuevos permisos para vacunar desde los 3 años

La HB 767 introduce modificaciones en la práctica farmacéutica con el fin de incrementar los puntos de acceso a la vacunación. La ley reduce de 7 a 3 años la edad mínima a partir de la cual los farmacéuticos pueden aplicar determinadas inyecciones.

Las inmunizaciones deberán estar incluidas en calendarios o listas emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) o las guías estatales.

Además, los farmacéuticos podrán administrar fármacos contra Covid-19 e influenza sin necesidad de receta ni órdenes permanentes, siempre que cuenten con capacitación acreditada. El estado también autoriza a técnicos y estudiantes de farmacia a aplicar determinadas inmunizaciones bajo supervisión certificada.

La ley también exige que toda vacunación registrada en farmacias sea reportada al sistema estatal de información de inmunización.

Nuevo sistema científico de control de vacunas en Illinois: qué cambia con la HB 767

La HB 767 incorpora también una estructura de supervisión médica dentro del IDPH. Si la persona que ocupa el cargo de director no tiene licencia médica, la normativa exige la designación de un director médico responsable de coordinar la respuesta estatal ante brotes y de orientar las decisiones de prevención.

El IAC será un órgano permanente encargado de revisar y aconsejar contramedidas médicas autorizadas por la FDA. La legislación introduce un proceso de revisión interna que permite a los miembros del comité solicitar una votación para revertir decisiones del director si consideran que sus recomendaciones técnicas no fueron tomadas en cuenta.

Cuando dos tercios del cuerpo respalden la revocación, sus pautas reemplazarán las directrices del IDPH durante un mínimo de seis meses. Este mecanismo está diseñado para garantizar que las políticas estatales continúen orientadas por criterios científicos.