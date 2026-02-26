¿Qué estados de EE.UU. invalidan las licencias para migrantes emitidas en otros territorios?
En Florida, los permisos de conducir estándar no son aceptados si los migrantes no cuentan con estatus legal
Al menos tres estados de Estados Unidos no avalan las licencias para migrantes indocumentados que son emitidas en otras jurisdicciones. Además, existen otras entidades que podrían sumarse a este patrón de restricciones.
Estados que invalidan las licencias de migrantes
Mientras entidades como Nueva Jersey cuentan con un sistema que permite que migrantes indocumentados tramiten su licencia para conducir, otros estados de Norteamérica no validan estos permisos y son más restrictivos con los conductores con estatus migratorio ilegal.
Florida es el territorio más limitativo con sus medidas para conductores indocumentados tras la promulgación de la ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis en 2023, donde conducir con estas licencias especiales es calificado como un delito menor.
Wyoming y Tennessee tampoco validan las licencias de conducir para inmigrantes tramitadas en los nombrados estados “santuario” para conductores sin papeles.
Sin embargo, existen otras entidades que han evaluado repetir este tipo de proyectos y no considerar a los permisos emitidos especialmente para este sector de la población en otras jurisdicciones.
Se trata de Alabama, con una medida de sanción promovida por el senador Chris Elliott para que los conductores migrantes ilegales “den la vuelta y se marchen” del estado.
En Montana y New Hampshire, las Cámaras bajas aprobaron iniciativas con objetivos análogos. Y en Dakota del Norte, Oklahoma y Carolina del Sur, los legisladores presentaron borradores que replican el patrón restrictivo.
Otras restricciones del DMV en Florida
Florida es el más restrictivo para los migrantes que soliciten su licencia de conducir, ya que, además de no avalar los permisos emitidos en otras jurisdicciones, también aplican lo siguiente:
El inglés será el único idioma disponible para la aplicación del examen para otorgar la licencia de conducir, incluidas las pruebas orales.
No estarán permitidos los servicios de traducción en pruebas de habilidades o conocimientos y se eliminarán los exámenes impresos en idiomas distintos al anglosajón.
Solo los solicitantes extranjeros que sean residentes legales en Florida podrán obtener la licencia de conducir, y deberán abonar una tarifa de US$48.
Los migrantes deben presentar una serie de documentos aprobados que acrediten su identidad, una prueba de seguridad social válida y una prueba de dirección de residencia.
Cuáles son los estados “santuario” para el trámite del DMV
Existen aproximadamente 15 estados en EE.UU. que otorgan licencias de conducir para los migrantes indocumentados, según Tought Co, son los siguientes:
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawaii
- Illinois
- Maryland
- Nevada
- Nuevo México
- Oregon
- Utah
- Vermont
- Washington
- Nueva Jersey
- Nueva York
- Washington D.C.
- Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Los requisitos para realizar el trámite pueden cambiar de acuerdo con la entidad, aunque la mayoría de las licencias para indocumentados tienen una marca que las diferencia de los permisos regulares.
Esto quiere decir que tienen distinciones y solo pueden ser utilizadas como permiso de conducir o para contratar un seguro de auto y no como identificaciones federales o REAL ID para embarcar un avión.
Las políticas adoptadas por las entidades santuario son contrarias a las acciones que implementa el presidente Donald Trump en contra de los migrantes ilegales.
Recientemente, el secretario de Transporte Sean Duffy presentó la lista con las nuevas acciones que tomará el Departamento Federal para garantizar la seguridad de las carreteras del país norteamericano.
Dentro de este proyecto se aplican medidas restrictivas, como la aplicación de exámenes para la licencia de conducir comercial (CDL) solo en inglés, esto para garantizar que los camioneros entiendan los señalamientos en las carreteras y puedan comunicarse con las fuerzas del orden.
De acuerdo con Duffy, existen varios estados en EE.UU., como California, que aún permiten la aplicación del examen para CDL en otros idiomas. El Departamento de Transporte también pedirá a las entidades correspondientes descalifiquen a los conductores que no cumplan con los estándares federales.
