En Illinois: el calendario confirmado de pagos de SNAP para marzo de 2026

Para marzo de 2026, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para los beneficiarios que viven en Illinois. Además, la dependencia recordó que, desde este año, rigen nuevos requisitos y lineamientos que deben cumplirse para conservar la ayuda alimentaria.

Cuándo pagan SNAP en Illinois en marzo de 2026

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), organismo a cargo del SNAP, indicó que los afiliados en Illinois comenzarán a recibir sus pagos a partir del 1° de marzo de 2026.

Los depósitos se harán a la tarjeta EBT de forma escalonada (Web/AyudaSNAP)

egún el calendario oficial, los depósitos se realizarán de dos maneras, de acuerdo con la fecha de inscripción de los beneficiarios:

Inscriptos después del 23 de octubre de 2017: los beneficios se depositan de forma escalonada, según el último dígito del número de identificación del representante del hogar, entre el 1 y el 10 de febrero de 2026.

los beneficios se depositan de forma escalonada, según el último dígito del número de identificación del representante del hogar, entre el 1 y el 10 de febrero de 2026. Inscriptos antes de esa fecha: los pagos se realizan los días 1°, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17 y 20 de febrero de 2026.

Asimismo, el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés) precisó que los pagos se acreditan automáticamente en las tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), utilizadas también en otros programas sociales.

Nuevo requisito en Illinois para recibir el pago de SNAP

En Illinois, los beneficiarios del SNAP estaban exentos de los nuevos requisitos laborales, en especial los adultos mayores. Sin embargo, desde el 1° de febrero de 2026 esa exención dejó de aplicarse.

Algunas personas continuarán exentas de cumplir con los requisitos laborales de SNAP en Illinois (Pexels/Gustavo Fring)

Como parte de la ley impulsada por el presidente Donald Trump, denominada One Big Beautiful Bill, se estableció que por cada mes en que no se cumplan los requisitos laborales se registrará un “strike” en contra del afiliado. Al acumular tres “strikes”, el beneficiario será suspendido del SNAP por un período de tres años.

Otras modificaciones implementadas desde el 1° de 2026 incluyen:

Eliminación de excepciones que beneficiaban a personas en situación de calle, veteranos y jóvenes de 24 años o menos que estuvieron bajo tutela estatal.

Cambios en las exenciones para padres o familiares a cargo de menores: el límite de edad del menor baja de 18 a 14 años.

Restricciones para solicitantes extranjeros que no cumplan los requisitos migratorios establecidos.

Obligación de trabajar, capacitarse o realizar voluntariado al menos 80 horas mensuales en actividades aprobadas por el programa, para personas de 18 a 64 años.

Estos cambios se producen luego de que todo el estado estuviera exento de cumplir con el requisito laboral del SNAP en los últimos años, exención que no fue renovada tras la aprobación de nuevas normas federales.

Para quiénes no aplica la regla de las 80 horas de Snap en Illinois

A pesar de la implementación de la exigencia de 80 horas mensuales para conservar los beneficios, ciertos grupos continúan exentos y no necesitan solicitar una dispensa:

Los beneficiarios de SNAP no exentos deberán cumplir los requisitos laborales o no podrán ser parte del programa (Pexels/Gustavo Fring)

Personas menores de 17 años.

Mayores de 65 años.

Personas embarazadas.

Integrantes de un hogar beneficiario del SNAP con un niño menor de 13 años.

Nativos de Alaska, indios americanos, indios urbanos americanos e indios de California, según la definición de la Ley de Mejora de la Atención Médica para los Indios.

En cambio, deberán informar y esperar la aprobación de una exención: