Es guatemalteco, iba a su trabajo en Chicago y el ICE lo detuvo: “Díganme dónde está”
El migrante sin estatus legal en EE.UU. iba acompañado de un compañero que logró escapar; su familia pide información sobre el paradero
- 3 minutos de lectura'
El migrante guatemalteco Francisco Elías Velásquez López se dirigía a su trabajo de construcción en Chicago, Illinois, cuando fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A pesar de estar arrestado hace días, su esposa todavía desconoce dónde está recluido.
La detención del guatemalteco en Chicago
El martes 16 de septiembre, Velásquez López se trasladaba a su trabajo de construcción con un compañero cuando fue detenido por el ICE, cerca de la avenida Kedzie y Flournoy de Chicago.
Si bien su colega logró escapar del operativo, el guatemalteco terminó arrestado. Desde entonces su esposa no sabe su paradero.
“Nos dio un beso a mí y a mi hija y nos dijo que tuviéramos cuidado. Yo también le dije que se cuidara. Se fue contento y como a las 9 me llamaron para decirme que lo habían detenido. Desde entonces no sé nada de él”, aseguró la mujer en declaraciones a Telemundo.
El compañero de trabajo del detenido, que también es migrante, le contó a la esposa cómo fue el contacto con las autoridades. “Él dice que se escapó, se fue a dónde había una cerca y logró escaparse, solo escuchó un disparo al aire, se asustó y de ahí ya no supo nada más”, dijo la mujer al medio citado.
El migrante lleva más de 14 años en Estados Unidos como indocumentado y tiene una hija de cuatro años. “Díganme dónde está… Que yo sepa dónde está, qué va a pasar y si puedo hacer algo, no sé”, pidió la mujer.
Cómo localizar migrantes detenidos por el ICE
Tras detener a un migrante, las autoridades federales suelen cargar sus datos en un buscador en línea para que su familia o seres queridos conozcan dónde se encuentra.
Se trata del Sistema de Localización de Detenidos, una página web del gobierno federal para saber dónde están las personas que fueron arrestadas por el ICE o que llevan más de 48 horas bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El buscador contiene la información sobre migrantes mayores de 18 años. Las autoridades suelen cargar los datos hasta 24 horas después de la detención. Hay dos formas de hacer la búsqueda:
- Con el número de Registro de Extranjero o Número A: también conocido como “Alien Number”, se trata de una cifra de nueve dígitos que le asignan a las personas migrantes. En caso de que el Número A de la persona detenida tenga menos cifras, hay que agregar ceros al comienzo. También debe seleccionar el país de nacimiento del migrante detenido.
- Con información biográfica: otra de las opciones es buscarlo por nombre completo, fecha de nacimiento y país de origen. El nombre y los apellidos de la persona detenida deben coincidir exactamente con el de sus documentos. Incluso, si tiene un apellido con guion, se debe incluir el signo para encontrarlo.
En caso de no poder localizar a alguien, se recomienda verificar que la información completada sea la correcta. Desde el gobierno estadounidense aconsejan:
- Consultar el estatus de inmigración de una persona en la corte mediante el sistema automático de información de casos en línea o llamar al 1-800-898-7180 (al presionar 2 se puede hablar en español).
- Contactar a las oficinas de detención del ICE del estado que corresponda.
