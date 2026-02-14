Es oficial: cuándo son las celebraciones del Año Nuevo Chino este 2026 en Illinois

El Año Nuevo Chino 2026, marcado por la energía del Caballo de Fuego, se celebra en distintas ciudades de Estados Unidos, y Chicago, Illinois, es uno de los destinos más emblemáticos para vivir esta festividad, especialmente en el barrio de Chinatown.

Celebraciones del Año Nuevo Chino en Illinois

En Chinatown, Chicago, ya comenzaron los festejos con danzas tradicionales y actividades culturales, según reportes de medios locales. De acuerdo con Choose Chicago, los eventos dedicados al Año del Caballo se extendienden hasta el 1° de marzo de 2026, con desfiles, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas especiales.

Desfile del Año Nuevo Lunar en Argyle

Se celebra el próximo sábado 21 de febrero en el barrio Uptown y contará con la participación de varios grupos comunitarios, bailarines, artistas y otras instituciones culturales.

Desfile del Año Nuevo Lunar en Chinatown

El comienzo del Año del Caballo estará marcado por esta celebración llena de danza y tradición que tendrá lugar el próximo 1° de marzo. Habrá actuaciones culturales y otras sorpresas al aire libre.

El desfile del Año Nuevo Lunar en Chicago es una de las tradiciones más relevantes en Chinatown (Fundación Comunitaria de Chinatown de Chicago)

Celebración del Año Nuevo Chino

Es el miércoles 18 de febrero en Constellation Chicago, donde se presentará un programa especial de música y danza tradicional.

Cómo es Chinatown en Chicago

Chicago cuenta con una de las Chinatown más representativas de Estados Unidos. Su historia se remonta a mediados del siglo XIX con la llegada de inmigrantes chinos, quienes inicialmente se asentaron en el área del Loop antes de trasladarse a la actual zona de Armour Square, según Viajar Chicago.

El Pui Tak Center es un edificio emblemático ubicado en Chinatown, en Chicago (Viajar a Chicago)

Hoy en día, el barrio destaca por sus comercios con productos importados, restaurantes auténticos y espacios culturales. También alberga farmacias tradicionales donde se practican técnicas como la medicina herbal y la acupuntura.

Entre los sitios más visitados se encuentran:

Chinatown Gate: icónica puerta de entrada al barrio, construida en 1974, que simboliza la bienvenida a los visitantes.

icónica puerta de entrada al barrio, construida en 1974, que simboliza la bienvenida a los visitantes. Chinatown Square: centro comercial ubicado en lo que antiguamente fue un patio ferroviario, uno de los puntos más concurridos del área.

centro comercial ubicado en lo que antiguamente fue un patio ferroviario, uno de los puntos más concurridos del área. Pui Tak Center: edificio histórico de estilo oriental que funciona como centro cultural y comunitario.

Rituales para celebrar el Año Nuevo Chino en EE.UU.

El Año Nuevo Chino se rige por ciclos lunares y su inicio y fin no tienen una fecha fija como el calendario gregoriano. En 2026, comenzará el 17 de febrero, con diferentes formas de celebrarse en EE.UU. y el resto del mundo.

Los sobres rojos en el Año Nuevo Chino representan buena fortuna y protección (Pexels/RDNE Stock project)

En diferentes ciudades del país norteamericano, esta tradición representa el corazón de la cultura asiática que suele verse representado en diferentes rituales para atraer la buena fortuna durante el nuevo periodo.

La entrega de sobres rojos es una de las prácticas más comunes, incluso simboliza buenos deseos, bendiciones, protección y la mejor energía para el año que viene.

Los también nombrados Hongbao pueden incluir dinero y generalmente son entregados a los niños o a familiares más jóvenes. Su color actúa como un amuleto, según la tradición china.

Otras personas suelen limpiar su hogar de forma exhaustiva como símbolo de purificación energética o para expulsar toda la mala energía acumulada en el año que pasó.

Asimismo, se acostumbra una cena familiar que tiene el fin de fomentar la unión con los seres queridos, así como procurar la esperanza para el futuro, además del deseo de longevidad.