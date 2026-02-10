En Illinois: JB Pritzker anuncia un programa millonario que promete generar más de 5000 nuevos trabajos

JB Pritzker, gobernador de Illinois, anunció en una conferencia de prensa reciente la expansión de un programa millonario que apunta a generar más de 5000 nuevos trabajos. La iniciativa de los bonos de Impuestos sobre las Ventas e Ingresos (STAR, por sus siglas en inglés) apoya a proyectos de turismo, entretenimiento y comercio minorista. Con la ampliación, las autoridades esperan que impulse el crecimiento económico en la jurisdicción.

Más de 5000 nuevos trabajos en Illinois

Mediante la ley SB1911, firmada en diciembre de 2025, Pritzker extendió la elegibilidad de los bonos STAR a los municipios de todo el estado. El pasado lunes 9 de febrero, el gobernador mantuvo una reunión con las autoridades para destacar la iniciativa que otorga financiamiento para invertir en proyectos de capital que “atraerán visitantes y generarán ingresos adicionales en las economías locales”, informó en un comunicado de prensa.

Governor Pritzker celebrates the expansion of the Sales Tax and Revenue (STAR) program, which will drive job creation and economic development in communities across the state https://t.co/8W6dotmJUT — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) February 9, 2026

La oficina del gobernador aseguró que los bonos apuntan a “impulsar la creación de empleo en las comunidades de Illinois” al promover proyectos de desarrollo a gran escala.

A través de esta financiación, el programa apoyará la creación de trabajos en la construcción, puestos permanentes en turismo, entretenimiento y comercio minorista, y empleos relacionados.

De acuerdo con el gobierno, si se completan todas las propuestas elegibles para los bonos STAR, podrían generar al menos 1000 millones de dólares en ventas y crear más de 5000 nuevos puestos en todo Illinois.

“Al ampliar el programa de bonos STAR, estamos abriendo más caminos hacia el crecimiento sostenible en todo Illinois. Nuestro estado tiene mucho que ofrecer, y cada comunidad tiene características y carácter únicos. Los bonos les brindan todas las oportunidades para invertir en desarrollo y prosperidad a largo plazo”, manifestó Pritzker en el comunicado.

Qué proyectos son elegibles para el programa millonario anunciado por JB Pritzker en Illinois

Para ser elegibles para el programa, las unidades de gobierno local deben establecer primero un distrito de bonos STAR mediante resolución.

Según la oficina de Pritzker, estos distritos deben estar en un área contigua con al menos 10.000 residentes dentro de un radio de cinco millas y a no más de 15 millas de una carretera estatal o interestatal federal.

El gobernador de Illinois anunció la expansión del programa millonario que otorga financiamiento a los distritos que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad @GovPritzker

Al menos el 50% de esta área debe estar ubicada en una zona desatendida al momento de presentar el plan. Un distrito de bonos STAR no puede estar ubicado, ni total ni parcialmente, dentro de un municipio con más de 2 millones de residentes, por lo que las grandes áreas urbanas quedan fuera del financiamiento.

Los proyectos seleccionados serán aquellos que impulsen significativamente la actividad económica y la creación de empleo, a la vez que promuevan importantes iniciativas de turismo, entretenimiento y comercio minorista. Esto excluye las propuestas relacionadas con estadios deportivos profesionales.

En Illinois: el impacto del programa millonario de JB Pritzker

Con el objetivo de impulsar el crecimiento del mercado laboral, los proyectos de los Bonos STAR, según el sitio web oficial del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO, por sus siglas en inglés), apuntan a:

Crear nuevos puestos de trabajo.

Estimular la inversión de capital.

Promover el bienestar general y económico de las comunidades de Illinois.

Los bonos en Illinois otorgan financiamiento a los distritos para crear puestos de trabajo y promover proyectos de inversión Freepik

Además, la cantidad de proyectos disponibles para cada área se basa en la población de la región seleccionada:

Un proyecto: población de menos de 600 mil habitantes.

población de menos de 600 mil habitantes. Tres proyectos: población entre 600 mil y 999.999 habitantes (centro-norte y suroeste).

población entre 600 mil y 999.999 habitantes (centro-norte y suroeste). Cuatro proyectos: población de 1 millón o más (Noreste).

En un mensaje en X, el gobernador de Illinois calificó la expansión del programa como “una inversión en el futuro” de la jurisdicción.