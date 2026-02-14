Es oficial: ofertas y eventos románticos para celebrar el 14 de febrero en Chicago

El Día de San Valentín es celebrado en Chicago y en todo Estados Unidos el 14 de febrero de cada año. Este 2026, muchos restaurantes, bares y otros establecimientos ofrecen experiencias increíbles para conmemorar la fecha, ya sea con amigos o con una pareja.

Ofertas y eventos románticos por el 14 de febrero en Chicago

En la Ciudad de los Vientos existen diferentes planes para pasar el 14 de febrero, Día de San Valentín, desde menús en restaurantes románticos hasta fiestas a las que se puede asistir sin importar si se es soltero o con pareja. De acuerdo con Chicago Tribune, algunos de los eventos más destacados son:

The Albert en Chicago es un restaurante que ofrecerá menús especiales por el Día de San Valentín durante el fin de semana (Trip Advisor)

Cena por US$65 o US$75 en The Albert

Este restaurante está ubicado en el Hotel EMC2, en 228 E. Ontario St., con un menú de mejillones al ajillo estofados, ravioles de langosta con crema de azafrán y pastel de ron con mantequilla. La oferta está vigente del 13 al 15 de febrero, ofrece tres platos y las reservaciones se realizan al teléfono: 312-471-3883.

Bandol

Un restaurante francés con ofertas especiales el 13 y 14 de febrero, con platos como terrina de foie gras, ensalada de confit de pato, ñoquis parisinos y coq au vin, ubicado en 100 W. Monroe St., 312-877-5713.

Bistronómico por US$99

Lo más cercano a una celebración romántica en París, con una cena que incluye salmón escocés ahumado con caviar de salmón, solomillo de ternera con costillas estofadas y tarta de queso con barras de chocolate con ganache agridulce. Se ubica en 840 N. Wabash Ave.

BLVD Steakhouse por US$125

La cena tendrá un menú especial por el 14 de febrero que incluirá sopa de cebolla francesa, risotto de champiñones y castañas y tarta de queso con snickerdoodles. El negocio se ubica en 817 W. Lake St.

El BLVD Steakhouse ofrece una experiencia sofisticada para conmemorar el Día de San Valentín en pareja (Trip Advisor)

Algunos otros establecimientos con promociones especiales por esta fecha son:

El Dearborn, Eataly

Parrilla en 21

Cervecería industrial Ales

Godfrey Roofscape Chicago

Mariscos de Joe

Labriola

London House Chicago

El Ritz-Carlton

Cafetería y panadería Eli’s Cheesecake

Los mejores lugares de Chicago para celebrar San Valentín

Además de las clásicas cenas en restaurantes o las degustaciones de bebidas especiales en bares, existen alternativas más amplias para conmemorar el próximo 14 de febrero.

Una de ellas es la noche de Karaoke en Central Park Bar, establecimiento ubicado en 2924 N Central Park Ave, con una promoción especial de happy hour a mitad de precio de 16 a 19 hs, según Secret Chicago.

En Navy Pier se lleva a cabo una noche de fuegos artificiales para conmemorar el Día de San Valentín en Chicago (Telemundo)

O una noche de tatuajes en Estelle, una alternativa más atrevida que se lleva a cabo en 2013 W North Ave, con artistas del del local Rocket Tattoo.

Para celebrar con amigos o pareja la cita ideal podría ser en el espectáculo de fuegos artificiales de San Valentín y Túnel del Amor en Navy Pier, que tendrá lugar el Día de San Valentín.

Cómo celebrar San Valentín en Chicago, si se está soltero

Aunque la mayoría de los establecimientos se enfocan en las parejas de enamorados, Chicago, junto con ciudades como Los Ángeles y Nueva York, tiene más restaurantes y bares que ofrecen alternativas para quienes cenan en solitario, de acuerdo con Alibaba.

Celebraciones como el Galentine's Day se enfocan en celebrar la amistad y se llevan a cabo en el marco del Día de San Valentín (Pexels/alleksana)

Disfrutar de una experiencia gastronómica o acudir a algún lugar con cenas “anti-San Valentín” es una opción para conmemorar el 14 de febrero gratificante.

Algunas otras actividades para solteros pueden ser las noches de streaming, con películas alusivas a la fecha. También pueden organizarse proyecciones especiales para quienes atraviesan por decepciones amorosas.

Galentine es una conmemoración alrededor del Día de San Valentín en las que se organizan brunch, días de spa, citas de manualidades y otras actividades que pretenden celebrar la amistad.