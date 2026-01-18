Nueva ley de licencias de conducir en Illinois: cuáles son las sanciones por hacer trampa en el examen
La HB 2983 del Estado de la Pradera tipifica como delito el fraude en esta instancia; los reincidentes enfrentan castigos más severos
- 3 minutos de lectura'
De acuerdo con una nueva ley de Illinois, se modifican varias normas relacionadas tanto con la conducción como con las reglas para obtener una licencia de conducir. Según la legislación, quienes cometen fraude en un examen para el permiso pueden sufrir sanciones que incluyen multas de miles de dólares y hasta tiempo en prisión.
Cuáles son los castigos por cometer fraude al obtener la licencia para conducir en Illinois
Las sanciones y otras normas forman parte de la ley HB 2983 del estado, que comenzó a regir el 1° de enero. De acuerdo con el texto de la legislación, se introducen modificaciones y aclaraciones tanto a reglas de tránsito como al proceso de obtener diversos tipos de licencias.
En particular, Illinois establece castigos para quienes hagan trampa en el examen de una licencia de conducir estándar. Las claves de la norma indican lo siguiente:
- Castiga el intento de obtener el permiso de conducir mediante fraude.
- Esto incluye tanto a personas que van a rendir en nombre de otros, como quienes envían a alguien a presentarse en su lugar.
- También se menciona el uso de dispositivos electrónicos para que un tercero dicte las respuestas.
- Quienes cometan esta falta incurrirán en un delito menor de clase A.
- Las sanciones incluyen una multa mínima de US$500 o 50 horas de servicio comunitario.
- Además, se puede sumar una pena de prisión no menor a siete días, según el caso.
- Los castigos se agravan para los reincidentes. Quienes violen la norma dos o más veces cometen un delito clase 4.
Sobre este último punto, el estudio de abogados Wolfe & Stec sostiene que las sanciones por un delito grave clase 4 pueden incluir de uno a tres años de prisión y multas de hasta US$25.000.
Los cambios sobre los exámenes de la licencia para conducir que impone la ley de Illinois
Además de las sanciones, la HB 2983 del Estado de la Pradera establece una serie de pautas para los exámenes. La regla establece la necesidad de incluir preguntas de las normas sobre peatones con discapacidad, ciclistas y vehículos de emergencia en las pruebas escritas.
Por otro lado, legisla sobre la accesibilidad de idioma para solicitantes que pidan rendir el examen en español. También marca el requisito de que los mayores de 75 años deben realizar una demostración práctica de sus capacidades para renovar la licencia.
La ley de Illinois hizo otras enmiendas al código vehicular
Junto con las normas mencionadas sobre los exámenes y sus sanciones por hacer trampa, la norma también modificó otras cuestiones:
- Los conductores deben ceder el paso a peatones y ciclistas en giros permitidos con luz verde o roja.
- En ciertas zonas, los motociclistas y ciclistas pueden avanzar con precaución tras esperar un semáforo en rojo que no cambia durante al menos 120 segundos por una falla.
- Cualquier persona que conduzca en las carreteras estatales otorga su consentimiento implícito para pruebas de sangre, aliento u orina si es arrestada por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.
- El rechazo a estas pruebas o un resultado de 0,08 o más de concentración de alcohol resultará en la suspensión de la licencia.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Jorge Macri aseguró que no construirá más “viviendas gratis” en las villas de la Ciudad
- 2
Advertencia oficial: Irán dijo que la Argentina “recibirá una respuesta adecuada” por declarar terrorista a la Fuerza Quds
- 3
Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados por incendios fuera de control
- 4
Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Africana de Naciones, tras el título de Senegal