Nueva ley de licencias de conducir en Illinois: cuáles son las sanciones por hacer trampa en el examen

De acuerdo con una nueva ley de Illinois, se modifican varias normas relacionadas tanto con la conducción como con las reglas para obtener una licencia de conducir. Según la legislación, quienes cometen fraude en un examen para el permiso pueden sufrir sanciones que incluyen multas de miles de dólares y hasta tiempo en prisión.

Cuáles son los castigos por cometer fraude al obtener la licencia para conducir en Illinois

Las sanciones y otras normas forman parte de la ley HB 2983 del estado, que comenzó a regir el 1° de enero. De acuerdo con el texto de la legislación, se introducen modificaciones y aclaraciones tanto a reglas de tránsito como al proceso de obtener diversos tipos de licencias.

La nueva ley de Illinois marca los castigos por hacer trampa en un examen para obtener la licencia Freepick

En particular, Illinois establece castigos para quienes hagan trampa en el examen de una licencia de conducir estándar. Las claves de la norma indican lo siguiente:

Castiga el intento de obtener el permiso de conducir mediante fraude .

. Esto incluye tanto a personas que van a rendir en nombre de otros , como quienes envían a alguien a presentarse en su lugar.

, como quienes en su lugar. También se menciona el uso de dispositivos electrónicos para que un tercero dicte las respuestas.

para que un tercero dicte las respuestas. Quienes cometan esta falta incurrirán en un delito menor de clase A .

. Las sanciones incluyen una multa mínima de US$500 o 50 horas de servicio comunitario .

o . Además, se puede sumar una pena de prisión no menor a siete días , según el caso.

, según el caso. Los castigos se agravan para los reincidentes. Quienes violen la norma dos o más veces cometen un delito clase 4.

Sobre este último punto, el estudio de abogados Wolfe & Stec sostiene que las sanciones por un delito grave clase 4 pueden incluir de uno a tres años de prisión y multas de hasta US$25.000.

La legislación de Illinois también se modificó en cuanto a normas de tránsito Freepik

Los cambios sobre los exámenes de la licencia para conducir que impone la ley de Illinois

Además de las sanciones, la HB 2983 del Estado de la Pradera establece una serie de pautas para los exámenes. La regla establece la necesidad de incluir preguntas de las normas sobre peatones con discapacidad, ciclistas y vehículos de emergencia en las pruebas escritas.

Por otro lado, legisla sobre la accesibilidad de idioma para solicitantes que pidan rendir el examen en español. También marca el requisito de que los mayores de 75 años deben realizar una demostración práctica de sus capacidades para renovar la licencia.

Por la nueva ley de Illinois, los mayores de 75 años deben realizar una demostración práctica para renovar la licencia de conducir Freepik

La ley de Illinois hizo otras enmiendas al código vehicular

Junto con las normas mencionadas sobre los exámenes y sus sanciones por hacer trampa, la norma también modificó otras cuestiones: