Fecha límite de Real ID: los cambios en Illinois para agilizar el trámite y combatir el colapso del sistema

Conseguir una cita para tramitar la Real ID en Illinois se volvió una tarea frustrante. Ante la avalancha de solicitudes, las autoridades locales tomaron medidas urgentes para destrabar el sistema y responder al requisito federal que regirá desde el 7 de mayo. Con una nueva red de oficinas sin turno y campañas informativas, el estado busca ordenar la demanda de una credencial que será clave para vuelos domésticos y accesos federales en Estados Unidos.

Real ID en Illinois: nuevas reglas ante la alta demanda

La Secretaría de Estado de Illinois habilitó centros exclusivos y jornadas especiales para quienes necesiten obtener la Real ID, una tarjeta de identificación que cumple con los estándares federales.

Las oficinas del DMV organizan jornadas especiales los sábados para quienes necesitan la Real ID antes de mayo Archivo

El objetivo es reducir la presión sobre las 30 sedes de atención disponibles y acelerar la entrega de documentos antes de la fecha límite establecida por el gobierno federal.

Estas son algunas de las medidas que lanzó Illinois para agilizar el trámite de la Real ID:

Supercentro Real ID en Chicago , ubicado en 191 N. Clark St., que funciona sin turno previo de lunes a viernes de 7.30 a 17 hs.

ubicado en 191 N. Clark St., que funciona sin turno previo de lunes a viernes de 7.30 a 17 hs. Sábados Real ID: jornadas especiales en oficinas seleccionadas del DMV donde se atiende exclusivamente esta gestión.

jornadas especiales en oficinas seleccionadas del DMV donde se atiende exclusivamente esta gestión. Una guía interactiva de documentos para evitar errores frecuentes que obligan a reprogramar la cita.

Desde el organismo aclararon que la Real ID no es obligatoria para todos. La credencial solo se necesita para abordar vuelos comerciales dentro del país o ingresar a edificios federales seguros, en caso de no contar con otros documentos que lo habiliten, tales como un pasaporte. No es necesaria para conducir, votar o acceder a servicios públicos.

Los solicitantes deben presentar papeles en formato físico, incluyendo pruebas de identidad y residencia Illinois Secretary of State

Qué documentos exige Illinois para obtener la Real ID

El proceso de solicitud para una Real ID en Illinois requiere una visita presencial con documentación en papel. Entre los requisitos figuran:

Documento de identidad válido: acta de nacimiento estadounidense, pasaporte, tarjeta de residencia o documento migratorio con formulario I-94.

acta de nacimiento estadounidense, pasaporte, tarjeta de residencia o documento migratorio con formulario I-94. Prueba del número de Seguro Social: tarjeta SSN, W-2 o recibo de salario con el número visible.

tarjeta SSN, W-2 o recibo de salario con el número visible. Dos comprobantes de domicilio en Illinois: facturas de servicios, contrato de alquiler o extracto bancario.

facturas de servicios, contrato de alquiler o extracto bancario. Firma y fotografía presencial en la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

No se aceptan fotocopias, pero sí documentos electrónicos impresos. En el caso de personas con discapacidad que ya posean una identificación estatal, deben presentar un nuevo formulario médico actualizado.

La Real ID se parece a la licencia de conducir tradicional, con la diferencia de que incluye una marca de estrella que indica que cumple con los estándares de seguridad (Illinois Secretary of State) Illinois Secretary of State

Cuáles son los costos de las tarjetas Real ID en Illinois

Las tarifas para una licencia de conducir/identificación Real ID son las mismas que las que se cobran actualmente en Illinois por las tarjetas estándar.

Para obtener la lista completa de costos, el solicitante puede visitar la página “Tarifas básicas de la licencia de conducir”, que pone a disposición la Secretaría de Estado. Algunas de las más comunes son:

Licencia de conducir básica: US$30.

Licencia de conducir para personas de 18 a 20 años: costo US$5.

Licencia de conducir para personas de 21 a 68 años: costo US$30.

Licencia de conducir para personas de 69 a 80 años: costo US$5.

Licencia de conducir para personas de 81 a 86 años: costo US$2.

Licencia de conducir para personas de 87 años o más, es gratis.

El servicio advierte que si una persona renovó recientemente su licencia de conducir, o no vence en más de un año, puede solicitar una Real ID y pagar una tarifa corregida de US$5. La Real ID conservará la misma fecha de vencimiento que la licencia original.