Illinois: en qué casos se aplica una multa a conductores que dejan encendido su auto durante los días fríos

Los residentes de Illinois tienen prohibido dejar el auto encendido y sin supervisión para calentarlo por el frío sin que haya nadie dentro del vehículo. Quienes cometan infracción quedarán sometidos a una multa, tal como lo impone el Código a nivel estatal, aunque hay algunas excepciones.

Illinois: qué dice la ley sobre dejar el auto encendido en invierno

La legislación en el estado de la Pradera, según consignó NBC Chicago, establece que ninguna persona a cargo de un vehículo motorizado podrá dejarlo en marcha y retirarse para dejarlo calentar durante días fríos.

Dejar encendido el auto sin supervisión será sancionado por la ley en Illinois

En esa línea, la autoridad explica cuál es la forma correcta de accionar: “Debe apagar el motor, bloquear el encendido, retirar la llave del encendido, aplicar el freno y, al detenerse en cualquier pendiente perceptible, girar las ruedas delanteras hacia la acera o al costado de la carretera", detalla.

Por ejemplo, en el caso de Chicago, esta regla se ve potenciada por su propio código municipal; donde también advierten a las personas sobre la posibilidad de robo cuando dejan el vehículo desatendido.

Así, Illinois forma parte del grupo de estados que incluyeron esta prohibición bajo el fundamento de que dejar encendido el auto tiene un fuerte impacto climático.

La nieve, la humedad y las temperaturas heladas llevan a muchos conductores a calentar el coche para reducir las consecuencias del clima extremo. La acumulación de nieve y el frío implican un desafío para los residentes del área.

Si bien una alternativa que aparece como una posible solución es el encendido remoto, es clave tener en cuenta tanto las leyes locales como los riesgos de seguridad asociados.

Las excepciones a la ley de Illinois que impide dejar encendido el auto

La legislación que rige en todo Illinois tiene algunas excepciones: principalmente, se trata de la opción del arranque remoto. Un vehículo encendido mediante esa tecnología no se considera desatendido por la normativa, siempre y cuando las puertas permanezcan bloqueadas y no exista acceso físico al auto.

El encendido remoto también puede tener problemas de seguridad en Illinois ArtistGNDphotography - E+

Sin embargo, las autoridades locales explican que esta práctica también tiene cierto riesgo, debido a que crecen las chances de robo.

De hecho, se reportaron casos en los que los delincuentes aprovecharon que los coches estaban encendidos y sin supervisión, incluso cuando se usó un sistema de arranque remoto.

Qué dice el pronóstico sobre la temperatura en Illinois para el Día de Acción de Gracias

En vísperas de la celebración de este jueves 27 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que el ingreso de un frente frío causará un cambio radical en la temperatura.

Según consignó la agencia con sede en Chicago, se espera que la situación esté dominada por una masa de aire de origen ártico que avanzará rápidamente hacia la región.

Hay ciertas normativas que los residentes de Illinois deben tener en cuenta sobre el encendido de sus vehículos en el invierno Freepick

En ese marco, se estima que habrá un clima típicamente invernal, con un viento que continuará con intensidad desde el oeste y noroeste, nuevamente por encima de las 35 millas por hora (56 km/h).

En cuanto a la temperatura, hay ciertas consideraciones:

Las marcas máximas se ubicarán apenas en los 30°F (-1°C), mientras que las mínimas de la mañana comenzarán en los 20°F (-6°C).

se ubicarán apenas en los 30°F (-1°C), mientras que las mínimas de la mañana comenzarán en los 20°F (-6°C). La sensación térmica se mantendrá entre 10°F (-12°C) y 20°F (-6°C).