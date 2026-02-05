La decisión de J.B. Priztker que separa por completo a Illinois de EE.UU. en materia de salud

El Departamento de Salud Pública de Illinois anunció que se unió a una red global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acceder a alertas globales y otros recursos. La decisión se comunicó con el apoyo del gobernador J.B. Pritzker. La noticia contrasta con el enfoque del gobierno de Donald Trump, luego de que Estados Unidos oficializó su salida del organismo.

Illinois se integra a la red de alertas sanitarias de la OMS

De acuerdo con lo que difundió el Estado de la Pradera en un comunicado oficial que tiene fecha del 3 de febrero, Illinois se unió a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (Goarn, por sus siglas en inglés).

Illinois anunció que se unió a la red GOARN de la OMS OMS

Según indicaron las autoridades, este acuerdo le permitirá al estado obtener acceso a alertas globales, redes de expertos y capacidad de respuesta internacional ante desafíos en materia de salud pública.

Concretamente, se trata de una asociación mundial que es coordinada por la OMS y que está compuesta por instituciones de salud pública, gobiernos nacionales, centros académicos y laboratorios.

El objetivo es brindar detección y respuesta rápida ante amenazas emergentes y mejorar la preparación ante emergencias. Illinois sostiene que, gracias a esta nuevo marco de cooperación, se ve fortalecido para responder a posibles brotes y reduce su dependencia del gobierno federal.

“Al unirnos a Goarn, aseguramos que nuestros líderes de salud pública y el público tengan la información, experiencia y asociaciones necesarias para proteger a la gente de nuestro estado", declaró Pritzker.

El gobernador JB Pritzker celebró la llegada de Illinois al sistema de alerta Archivo

Además, Illinois asegura que no solo se beneficiará de los recursos que ofrece Goarn, sino que también aportará su capacidad epidemiológica y de laboratorio al servicio de fortalecer la red.

Qué implica para Illinois sumarse a la red sanitaria global de la OMS

Más allá del hecho global de reducir la dependencia de ayuda del gobierno federal para enfrentar una amenaza de salud, el Estado de la Pradera destacó algunas ventajas concretas de pertenecer a Goarn:

Acceso directo a alertas tempranas mundiales e inteligencia sobre brotes y emergencias de salud pública.

y emergencias de salud pública. Oportunidades de colaboración técnica y apoyo para contención durante eventos de máxima adversidad.

durante eventos de máxima adversidad. Participación en capacitaciones internacionales e intercambio de mejores prácticas para optimizar la prestación.

e intercambio de mejores prácticas para optimizar la prestación. Mejora de la coordinación entre el sistema estatal de salud pública y los esfuerzos de respuesta global.

Estados Unidos confirmó su salida de la OMS bajo el gobierno de Trump

La llegada de Illinois a la red Goarn se da días después de que finalmente se formalizó la salida del país norteamericano de la Organización Mundial de la Salud.

Se concretó la salida de la OMS que había ordenado Donald Trump cuando comenzó su segundo período como presidente de Estados Unidos JIM WATSON� - POOL�

La medida había sido ordenada originalmente en enero de 2025, como una de las primeras acciones de Trump al frente de su segundo mandato. En aquel entonces, una publicación de la Casa Blanca detalló los motivos.

El gobierno norteamericano mencionó la gestión de la pandemia y el aporte desparejo que realiza EE.UU. en relación a otros países miembros como las razones principales para ordenar el cambio.

Un año después, en enero de 2026, la salida se hizo oficial. Según BBC, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó el hecho y lo calificó como una pérdida para EE.UU. y el mundo.