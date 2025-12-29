Buenas noticias en Illinois: Pritzker confirma una inversión millonaria que impulsa el empleo y renueva rutas

J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, anunció una inversión de US$45 mil millones para el programa estatal Rebuild Illinois. Este proyecto fue aprobado en 2019 y busca revitalizar y modernizar la infraestructura del estado.

Los puntos clave de la inversión en Illinois

De acuerdo con el Departamento de Transporte del estado (IDOT, por sus siglas en inglés), los fondos están destinados a la transformación de autopistas, puentes, ferrocarriles, aeropuertos, vías fluviales y opciones de transporte activo como carriles de bicicletas.

Los fondos están destinado a la transformación de autopistas, aeropuertos y senderos peatonales X/@IDOTDistrito9

“Desde el lanzamiento del mayor programa de infraestructura en la historia del estado, Illinois ha realizado inversiones históricas en nuestro presente y futuro, creando empleos bien remunerados", dijo Pritzker en un comunicado publicado en el sitio web del IDOT.

Luego agregó: “IDOT trabaja para que las personas lleguen a su destino de forma fluida y segura, a la vez que apoya la revitalización comunitaria en cada rincón del estado”.

Hasta fines de 2025, se han utilizado cerca de US$20 mil millones en mejoras de infraestructuras en el estado Facebook Governor JB Pritzker

Según información del estado, hasta fines de 2025 se han utilizado cerca de US$20 mil millones en mejoras de infraestructura, lo que derivó en carriles de autopista más eficientes, 815 puentes y más de 1000 arreglos adicionales.

Proyectos destacados bajo el programa Rebuild Illinois

Entre los proyectos de Rebuild Illinois que iniciaron este año estuvo el programa para la “construcción plurianual más grande en la historia del estado”.

El plan abarca los años fiscales 2026 a 2031 y cuenta con una inversión total US$50.600 millones para mejorar las calles y el transporte público de cada condado de Illinois.

El programa de construcción plurianual ofrece una inversión de hasta US$50.6 mil millones durante seis años X/@IDOT_Illinois

“Durante los próximos seis años, seguiremos invirtiendo en todos los ámbitos para construir el mejor sistema de infraestructura del país y, crear buenos empleos para los habitantes de Illinois”, declaró el gobernador Pritzker en una conferencia de prensa.

“Desde Chicago y Rockford hasta Springfield y Decatur, pasando por Carbondale y Metropolis, cada rincón de nuestro gran estado se beneficiará”, añadió.

Otro de los proyectos del programa es el de la Interestatal 80 en el condado de Will.

Con la inversión inicial de US$1300 millones, se prevé mejorar la fluidez del tráfico a través de la creación de tres carriles abiertos entre Ridge Road, Larkin Avenue y Richards Street.

El proyecto de la Interestatal 80 busca mejorar la fluidez del tráfico X/@elpulsohn

A fines de 2025, se avanzaron en los siguientes proyectos:

Finalización de las obras en el tramo desde Ridge Road en Minooka hasta el puente del río DuPage.

Avance en la reconstrucción de los intercambiadores de la avenida Larkin (Illinois 7) y la calle Briggs.

Se estima que la reconstrucción de todo el corredor de la I-80 esté concluida para fines de 2028. Asimismo, los trabajos en Center Street y Chicago Street están programados para comenzar en la primavera boreal de 2026.

Exposición pública del Rebuild Illinois

Para exponer el avance de las iniciativas en Illinois, la administración de Pritzker lanzó el podcast de IDOT “Take the Exit”.

Bajo este formato, se busca hablar sobre las personas, las obras y las historias que influyen en el sistema de transporte en el Estado de la Pradera.