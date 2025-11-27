Qué significan los nuevos recortes de Medicare en EE.UU. y a qué medicamentos afecta

Mediante un comunicado oficial, el gobierno de Estados Unidos anunció el recorte en 15 medicamentos de Medicare. A partir de esta nueva disposición, las drogas sobre las que se negoció tendrán nuevos precios máximos. Dentro de todos los fármacos incluidos, aparecen sustancias para el tratamiento contra el cáncer y otras enfermedades crónicas que afectan a millones de estadounidenses.

El anuncio lo hicieron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) con una publicación en su sitio web oficial. En el comunicado, se detalló que se trata de un recorte de US$12.000 millones con respecto al gasto de Medicare que se llevó a cabo en 2024 para estos productos. Concretamente, se traduce en un ahorro del 44%.

La negociación del gobierno estadounidense logró incluir 15 drogas que tendrán nuevos precios máximos. Entre los medicamentos, aparecen fármacos para personas con cáncer, diabetes, fibrosis pulmonar y enfermedad de Huntington, entre otras afecciones.

Según los datos de las autoridades, durante el 2024, más de cinco millones de personas con la Parte D de Medicare utilizaron estas drogas. Esta sección del programa se utiliza justamente para la cobertura de medicamentos recetados, ya sean genéricos o de marca.

De acuerdo con la información oficial, el programa incluso recomienda a quienes todavía no necesiten ningún fármaco que igualmente se anoten para evitar una multa por inscripción tardía en el futuro.

Los 15 medicamentos que tendrán un recorte de precio en Medicare

En un documento, los CMS de EE.UU. compartieron cuáles son las medicinas que forman parte de la nueva negociación. El listado también incluye cuál será su precio para un suministro de 30 días y una comparación con el costo que tenían en 2024 para usuarios de Medicare:

Ozempic, Rybelsus, Wegovy para diabetes tipo 2 y pérdida de peso: US$274 (US$959 en 2024).

para diabetes tipo 2 y pérdida de peso: US$274 (US$959 en 2024). Trelegy Ellipta para el asma: US$175 (US$654 en 2024).

para el asma: US$175 (US$654 en 2024). Xtandi contra el cáncer de próstata: US$7004 (US$13.480 en 2024).

contra el cáncer de próstata: US$7004 (US$13.480 en 2024). Pomalyst (quimioterapia): US$8650 (US$21.744 en 2024).

(quimioterapia): US$8650 (US$21.744 en 2024). Ofev para la fibrosis pulmonar idiopática: US$6350 (US$12.622 en 2024).

para la fibrosis pulmonar idiopática: US$6350 (US$12.622 en 2024). Ibrance para el cáncer de mama: US$7.871 (US$15.741 en 2024).

para el cáncer de mama: US$7.871 (US$15.741 en 2024). Linzess contra la constipación crónica: US$136 (US$539 en 2024).

contra la constipación crónica: US$136 (US$539 en 2024). Calquence para el cáncer: US$8.600 (US$14.228 en 2024).

para el cáncer: US$8.600 (US$14.228 en 2024). Austedo & Austedo XR (enfermedad de Huntington): US$4093 (US$6623 en 2024).

(enfermedad de Huntington): US$4093 (US$6623 en 2024). Breo Ellipta para el EPOC: US$67 (costaba US$397 en 2024).

para el EPOC: US$67 (costaba US$397 en 2024). Xifaxan contra el Síndrome del Intestino Irritable: US$1000 (US$2696 en 2024).

contra el Síndrome del Intestino Irritable: US$1000 (US$2696 en 2024). Vraylar (antipsicótico): US$770 (US$1376 en 2024).

(antipsicótico): US$770 (US$1376 en 2024). Tradjenta para la diabetes: US$78 (US$488 en 2024).

para la diabetes: US$78 (US$488 en 2024). Janumet & Janumet XR para la diabetes: US$80 (US$526 en 2024).

para la diabetes: US$80 (US$526 en 2024). Otezla para la artritis psoriásica: US$1650 (US$4722 en 2024).

Cuándo entran en vigor los recortes de precio de Medicare

Las autoridades de EE.UU. indicaron que los nuevos precios máximos para las 15 drogas aplicarán a partir del 1° de enero de 2027. Estos se sumarán a otros recortes previstos que entrarán en vigor antes.

De acuerdo a una negociación anterior de los CMS, otras diez drogas también tendrán nuevos topes. Según el anuncio oficial, estos empezarán a regir el 1° de enero de 2026.