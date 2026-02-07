La nueva ley de Illinois que castiga con una multa de US$500 a quienes “fallen” al tramitar la licencia de conducir

En Illinois entró en vigor el pasado 1° de enero una nueva ley que castiga con una multa de 500 dólares a quienes hagan trampa en el examen para la licencia de conducir. La legislación también contempla otras sanciones, como tiempo en prisión para los infractores que reincidan en la conducta. Además, la disposición vigente realizó varios cambios en el código vehicular.

La ley HB 2983 comenzó a inicios de año e introdujo varias modificaciones en los exámenes de tránsito. A partir de ahora, quien cometa “fraude” en el trámite incurrirá en un delito menor de clase “A” y estará sujeto a diferentes sanciones. Para estos infractores, los castigos van desde una multa mínima de US$500 a 50 horas de servicio comunitario.

Como parte de la nueva ley en Illinois, quienes hagan trampa en los exámenes para la licencia de conducir estarán sujetos a una multa mínima de US$500 o 50 horas de servicio comunitario Archivo

A su vez, si el juez lo considera necesario en un caso particular, podría sentenciar al acusado a cumplir hasta siete días de prisión.

Para aquellas personas que reinciden en la práctica, las penas son mayores. Cualquiera que viole la ley dos o más veces comete un delito grave de Clase 4.

Al respecto, el estudio de abogados Wolfe & Stec sostiene que las sanciones por un delito grave clase 4 pueden incluir de uno a tres años de prisión y multas de hasta US$25.000.

Las prácticas que se consideran “fraude” en el examen para la licencia de conducir en Illinois

De acuerdo con la nueva legislación, impulsada por el representante estatal Edgar González Jr. y el senador estatal Steve Stadelman, se considerarán como fraude las siguientes prácticas realizadas en la prueba para obtener el permiso para manejar en Illinois:

Presentarse a rendir en nombre de otra persona .

. Enviar a alguien a dar el examen en su lugar .

. Utilizar dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares o micrófonos ocultos, para que una persona dicte las respuestas.

Las personas que reincidan en el fraude en el examen para la licencia de conducir en Illinois podrían recibir un castigo de uno a tres años de prisión Freepik

Junto con las sanciones al fraude en los exámenes, la nueva norma introdo varios cambios en la forma en que se toman las pruebas de manejo. En la parte escrita, se incluyeron preguntas sobre peatones con discapacidad, ciclistas y vehículos de emergencia.

Además, lay ley habilita la opción de realizar el examen en español para los solicitantes cuya lengua nativa no sea el inglés e impone a las personas de 75 años o más la obligación de realizar una demostración práctica de sus capacidades para renovar la licencia.

Cambios en el código vehicular en Illinois: la nueva ley que afecta a la licencia de conducir

Al margen de las modificaciones a las disposiciones que atañen a las pruebas para obtener la licencia de conducir en Illinois, la HB 2983 también reforma otros aspectos del código vehicular.

A partir de ahora, los conductores deben ceder el paso a peatones y ciclistas en giros permitidos con luz verde o roja. Asimismo, en ciertas partes, los motociclistas y ciclistas pueden avanzar con precaución tras esperar un semáforo en rojo que no cambia por una falla durante al menos 120 segundos.

Con la nueva ley vigente en Illinois, los conductores deben ceder el paso a peatones y ciclistas en giros permitidos con luz verde o roja

Otro cambio que introdujo la ley corresponde a las pruebas de las autoridades sobre conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI, por sus siglas en inglés). En las carreteras estatales, los conductores dan su consentimiento implícito para someterse a exámenes de sangre, aliento u orina si son arrestados por conducir en estado de ebriedad.

El rechazo a estas pruebas o un resultado de 0,08 o más de concentración de alcohol resultará en la suspensión de la licencia.