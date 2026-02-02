Es oficial: California confirma el calendario de pagos SNAP para el mes de febrero 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos en California para el segundo mes del año. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) estableció que los beneficiarios recibirán los cupones alimenticios durante las dos primeras semanas de febrero.

Calendario de pagos de SNAP en California para el mes de febrero

Los beneficiarios del programa SNAP en el Estado Dorado recibirán sus depósitos de manera paulatina y escalonada, de acuerdo con los últimos dígitos de su caso.

Los cupones de alimentos solo pueden ser canjeados por productos saludables (Freepik) eugene barmin

De acuerdo con el calendario del USDA, los pagos se realizarán durante los primeros diez días del mes, por lo que quedan de la siguiente forma:

Número de caso que termine en 1: disponible el día 1° de febrero.

Número de caso que termine en 2: disponible el día 2 de febrero.

Número de caso que termine en 3: disponible el día 3 de febrero.

Número de caso que termine en 4: disponible el día 4 de febrero.

Número de caso que termine en 5: disponible el día 5 de febrero.

Número de caso que termine en 6: disponible el día 6 de febrero.

Número de caso que termine en 7: disponible el día 7 de febrero.

Número de caso que termine en 8: disponible el día 8 de febrero.

Número de caso que termine en 9: disponible el día 9 de febrero.

Número de caso que termine en 0: disponible el día 10 de febrero.

Los alimentos que no se pueden comprar con SNAP

Los cupones de alimentos cuentan con algunas restricciones, por lo que la administración estatal señala que no se pueden comprar productos como:

Los cupones aseguran artículos de calidad para adultos mayores en el hogar (Freepik) FaustFoto

Cerveza, vino y licor.

Cigarrillos y tabaco.

Alimentos y bebidas con sustancias controladas como cannabis, marihuana y CBD.

Vitaminas, medicamentos y suplementos.

Animales vivos (excepto pescado extraído del agua, mariscos y animales sacrificados antes de recogerlos de la tienda).

Alimentos calientes en el punto de venta.

Cualquier artículo no alimentario, como artículos de limpieza, alimentos para mascotas, productos de papel y otros para el hogar, así como de higiene y cosméticos.

Requisitos para solicitar SNAP en el Estado del Sol

En California, para poder recibir los beneficios del SNAP, se debe cumplir con ciertos requisitos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (CHHS, por sus siglas en inglés), entre los que se incluye un límite de recursos e ingresos.

El SNAP beneficia a las personas más vulnerables (Freepik) FaustFoto

Requisitos para solicitar los beneficios de alimentación: