Es oficial: California confirma el calendario de pagos SNAP para el mes de febrero 2026
Los beneficios en el Estado Dorado se reciben durante los primeros diez días de cada mes de forma escalonada
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos en California para el segundo mes del año. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) estableció que los beneficiarios recibirán los cupones alimenticios durante las dos primeras semanas de febrero.
Calendario de pagos de SNAP en California para el mes de febrero
Los beneficiarios del programa SNAP en el Estado Dorado recibirán sus depósitos de manera paulatina y escalonada, de acuerdo con los últimos dígitos de su caso.
De acuerdo con el calendario del USDA, los pagos se realizarán durante los primeros diez días del mes, por lo que quedan de la siguiente forma:
- Número de caso que termine en 1: disponible el día 1° de febrero.
- Número de caso que termine en 2: disponible el día 2 de febrero.
- Número de caso que termine en 3: disponible el día 3 de febrero.
- Número de caso que termine en 4: disponible el día 4 de febrero.
- Número de caso que termine en 5: disponible el día 5 de febrero.
- Número de caso que termine en 6: disponible el día 6 de febrero.
- Número de caso que termine en 7: disponible el día 7 de febrero.
- Número de caso que termine en 8: disponible el día 8 de febrero.
- Número de caso que termine en 9: disponible el día 9 de febrero.
- Número de caso que termine en 0: disponible el día 10 de febrero.
Los alimentos que no se pueden comprar con SNAP
Los cupones de alimentos cuentan con algunas restricciones, por lo que la administración estatal señala que no se pueden comprar productos como:
- Cerveza, vino y licor.
- Cigarrillos y tabaco.
- Alimentos y bebidas con sustancias controladas como cannabis, marihuana y CBD.
- Vitaminas, medicamentos y suplementos.
- Animales vivos (excepto pescado extraído del agua, mariscos y animales sacrificados antes de recogerlos de la tienda).
- Alimentos calientes en el punto de venta.
- Cualquier artículo no alimentario, como artículos de limpieza, alimentos para mascotas, productos de papel y otros para el hogar, así como de higiene y cosméticos.
Requisitos para solicitar SNAP en el Estado del Sol
En California, para poder recibir los beneficios del SNAP, se debe cumplir con ciertos requisitos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (CHHS, por sus siglas en inglés), entre los que se incluye un límite de recursos e ingresos.
Requisitos para solicitar los beneficios de alimentación:
- Prueba de identidad y ciudadanía.
- Número de Seguro Social y certificado de nacimiento.
- Comprobante de domicilio.
- Límite máximo de edad para cumplir con los requisitos de trabajo, de los 54 años a los 64 años.
- Cumplir con la regla de las 80 horas, para que los beneficiarios cumplan con el requisito de trabajar, estudiar o hacer voluntariado ese mínimo de tiempo al mes.
- Recibos o comprobantes de ingresos del mes anterior y del actual.
- Estados de cuenta bancarios recientes o de cooperativas de crédito.
- Comprobantes de bonos, planes de jubilación, seguros de vida o valores.
- Comprobante de pago de renta o hipoteca.
- Comprobante de gastos médicos (si el interesado tiene más de 60 años o alguna discapacidad y el gasto supera los 35 dólares mensuales).
