¿Navidad con nieve en Illinois? Las posibilidades reales para esta fecha, según The Old Farmer’s Almanac

Las proyecciones climáticas de largo plazo de The Old Farmer’s Almanac permiten anticipar cómo será escenario para la semana de Navidad 2025. En el Medio oeste, más precisamente en Illinois, corre riesgo la probabilidad de nevadas que permitan disfrutar de una blanca celebración.

El panorama climático de la semana de Navidad en Estados Unidos

The Old Farmer’s Almanac presentó su previsión de viaje para la semana de Navidad de 2025 con un enfoque amplio, que abarca tanto a Estados Unidos como a Canadá. El informe describió un escenario climático muy variado, con zonas dominadas por nevadas, otras afectadas por lluvias y tormentas, y regiones donde el tiempo se mantendría estable y mayormente soleado.

Parte de Illinois espera una semana de Navidad fría, sobre todo el centro y norte del estado Old Farmer’s Almanac

Durante esa semana, el organismo anticipó que amplias áreas experimentarían condiciones invernales típicas, especialmente en el noreste, la región de los Grandes Lagos y el Medio oeste superior. En esos sectores, las nevadas intermitentes y las temperaturas frías influirán de manera directa en los desplazamientos y las celebraciones.

El clima en Illinois para la Navidad 2025

Para entender qué puede ocurrir en Illinois, resulta clave observar las regiones que lo atraviesan o lo rodean. El estado se encuentra influido principalmente por el Medio oeste superior, los Grandes Lagos inferiores y, en algunos sectores, el valle del Ohio. Cada una de estas áreas presenta matices distintos en el pronóstico de Navidad.

The Old Farmer’s Almanac señaló que el Medio oeste superior atravesará un período que comenzaría relativamente templado y luego derivaría en un escenario mucho más frío, acompañado por nevadas dispersas antes de la Navidad y cielos más despejados después de ese evento.

Este comportamiento resulta especialmente relevante para el norte y el centro de Illinois, dado que los sistemas de nieve suelen ingresar desde esa dirección.

En el caso de la región de los Grandes Lagos inferiores, el informe anticipó condiciones frías a muy frías, con períodos de nieve alternados con momentos de mayor estabilidad. Este patrón aumenta la posibilidad de carreteras cubiertas de nieve y desplazamientos más lentos.

¿Habrá Navidad Blanca en Illinois? Lo que dice el pronóstico del clima

Más allá del clima general de la semana, The Old Farmer’s Almanac publicó su clásico mapa de probabilidades de “Navidad Blanca”, un término que se utiliza cuando el 25 de diciembre amanece con al menos una pulgada (2,5 cm) de nieve en el suelo.

Según la previsión de Old Farmer´s Almanac, no es segura la presencia de una Navidad blanca en Illinois Old Farmer´s Almanac

De acuerdo con el pronóstico navideño incluido en la edición 2025 del almanaque, el Medio oeste superior figuró entre las regiones con “posibilidad de una Navidad Blanca”. Esta categoría no garantiza nieve el día 25, pero sí indicó que las probabilidades resultaron significativas en comparación con otras zonas.

El mapa contrastó esta situación con otras regiones cercanas. El valle del Ohio mostró un escenario dividido, con chances de Navidad Blanca en su sector oriental y ausencia de nieve en el occidental.

Más al sur, el panorama fue claramente desfavorable para quienes esperan nieve, mientras que hacia el norte, en áreas más cercanas a los Grandes Lagos y Canadá, las probabilidades aumentaron de manera notable.

Cómo estará el clima en Chicago: probabilidad baja de una “Navidad Blanca”

A las proyecciones de largo plazo del The Old Farmer’s Almanac se sumó el análisis más inmediato del equipo meteorológico de NBC 5 Chicago, que aportó un matiz clave para entender por qué las probabilidades de nieve el 25 de diciembre comenzaron a debilitarse en el área metropolitana y, por extensión, en buena parte del noreste de Illinois.

Según las previsiones de NBC 5, no se espera una Navidad blanca en Chicago Erin Hooley - AP

Según el informe firmado por el meteorólogo Kevin Jeanes, el escenario invernal dio señales claras de un cambio de patrón atmosférico. Si bien destacó que Chicago atravesó el inicio de diciembre más nevado en 47 años, la corriente en chorro que regula gran parte del clima en América del Norte se prepara para un “giro importante” en su configuración.

Ese cambio implica el pasaje de un flujo más ondulado, de norte a sur, a uno más plano, con desplazamiento de oeste a este. Históricamente, este patrón favoreció condiciones más tranquilas y templadas en el Medio oeste.