Cuánto frío debe hacer para que cierren las escuelas en Chicago

Las condiciones climáticas extremas que llegan a Estados Unidos junto con el invierno pueden provocar la suspensión de las clases. En el caso específico de Chicago, la ciudad más poblada de Illinois, las autoridades educativas del Chicago Public Schools (CPS) son los encargados de definir el cierre de escuelas ante el frío y otros fenómenos climáticos, como acumulaciones de nieve.

Las pautas del CPS para cerrar las escuelas en Chicago durante el clima invernal

Chicago Public Schools explica en su página web oficial que solo evalúa suspender actividades educativas cuando las condiciones meteorológicas amenazan la seguridad de estudiantes y trabajadores.

Freepik - Freepik

En ese sentido, aclara que la prioridad siempre es mantener las escuelas abiertas: “El CPS hará todo lo posible para que continuar con las clases, mientras sea seguro para los jóvenes y el personal”.

Asimismo, la institución también destaca que colabora de forma permanente con especialistas de la Office of Emergency Management and Communication (OEMC) para determinar si una tormenta, un descenso severo de la temperatura o un episodio de calor extremo requiere medidas excepcionales.

Canva

El distrito detalla que durante el invierno boreal, los equipos de mantenimiento revisan equipos, verifican calderas y controlan que cada escuela tenga un plan de remoción de nieve para mantener despejadas veredas, pasillos y estacionamientos. En el verano boreal, el foco recae en los sistemas de enfriamiento en las aulas.

Cuando el clima obliga a cerrar, el CPS difunde la noticia mediante correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas automatizadas. También publica la información en cps.edu, en las cuentas oficiales de Facebook, X e Instagram, además de habilitar consultas telefónicas en el 773-553-1000.

Freepik - Freepik

Uno por uno, los factores climáticos que pueden suspender las clases en Chicago

El distrito enfatizó que cada cierre no se decide únicamente por las temperaturas, sino que depende de un conjunto amplio de criterios meteorológicos y operativos.

Temperaturas peligrosas y sensación térmica: el análisis contempla el impacto combinado del aire frío y el viento, sobre todo cuando la percepción térmica alcanza umbrales riesgosos para quienes deben caminar o esperar el autobús escolar.

el análisis contempla el impacto combinado del aire frío y el viento, sobre todo cuando la percepción térmica alcanza umbrales riesgosos para quienes deben caminar o esperar el autobús escolar. Acumulación de nieve y hielo: la presencia de nieve profunda o superficies congeladas puede impedir el ingreso seguro a las escuelas y complicar el tránsito.

la presencia de nieve profunda o superficies congeladas puede impedir el ingreso seguro a las escuelas y complicar el tránsito. Accesibilidad de edificios y rutas: el CPS revisa si se puede acceder a las instalaciones y si las calles cercanas permiten el desplazamiento de familias y empleados.

el CPS revisa si se puede acceder a las instalaciones y si las calles cercanas permiten el desplazamiento de familias y empleados. Funcionamiento de los sistemas de calefacción o refrigeración: una falla en los equipos de climatización, en un día helado o caluroso, puede derivar en un cierre preventivo.

una falla en los equipos de climatización, en un día helado o caluroso, puede derivar en un cierre preventivo. Operatividad del transporte escolar: los autobuses deben transitar sin riesgos para cumplir con los recorridos habituales.

los autobuses deben transitar sin riesgos para cumplir con los recorridos habituales. Calidad del aire: durante etapas de calor extremo, el deterioro del aire obliga a extremar precauciones.

Sigue la ola de frío en Chicago: cuánto bajarán las temperaturas

Este viernes 12 de diciembre será el punto de partida de la transición hacia el frío intenso en Chicago. Después de las nevadas de la semana en sectores del suroeste de la región, todavía podrían persistir algunos copos dispersos durante la noche del viernes, aunque el sistema que los provocó se alejará gradualmente.

NWS

Lo que dominará con más fuerza será el avance de una ola polar asociada a una masa de aire ártico que ingresará desde el noroeste. Con ese arribo, las temperaturas caerán abruptamente y se acercarán a registros muy por debajo de lo usual para esta época.