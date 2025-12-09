Cuánto frío debe hacer para que cierren las escuelas en Illinois

El clima invernal en Illinois puede poner en pausa varias actividades, incluida la asistencia a clases. Ante la llegada de una ola de frío, muchas familias se preguntan a partir de qué temperatura cierran las escuelas. Sin embargo, la determinación de suspender la actividad educativa depende de diversos factores meteorológicos.

Cómo se decide el cierre de escuelas en Illinois ante una ola de frío

La determinación sobre si las escuelas deben interrumpir sus actividades no responde a un umbral exacto de frío o nieve, sino a una evaluación integral de diversos factores climáticos.

Los administradores del Distrito Escolar 34, como parte de su proceso de evaluación integral, revisan múltiples elementos antes de ordenar una suspensión

En ese sentido, NBC 5 detalló que la mayoría de los distritos prioriza mantener los edificios abiertos, aunque ciertas situaciones extremas obligan a cancelar las clases. Cada comunidad analiza sus propias condiciones: desde la situación de las rutas hasta el funcionamiento de los sistemas de calefacción.

En ese sentido, los administradores escolares, como los del Distrito Escolar 34, revisan múltiples elementos antes de ordenar una suspensión:

La severidad del fenómeno climático

El horario en el que ocurren las precipitaciones

El estado de los caminos

La capacidad de los autobuses para circular con seguridad.

Además, el superintendente adopta la decisión final luego de intercambiar información con equipos administrativos, autoridades locales y el Departamento de Transporte de Illinois.

Otros, como Distrito Escolar 31, explicaron que cierran únicamente cuando se emite una advertencia por frío extremo, pero continúan abiertos ante avisos menos críticos.

En el Distrito Escolar 203, la conducción escolar recibe informes constantes de los equipos de mantenimiento, municipios cercanos, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y los proveedores de transporte, lo que les permite anticipar riesgos y actuar según el desarrollo del clima.

En el caso de Chicago Public Schools (CPS) se sigue un esquema similar. Su sitio oficial precisó que la decisión se toma junto con la Oficina de Manejo de Emergencias y Comunicaciones de la ciudad.

Para CPS, influyen la temperatura del aire y la sensación térmica, la cantidad de nieve y hielo acumulados, la accesibilidad a los edificios y carreteras, eventuales fallas de calefacción o energía, y la posibilidad de movilizar a los estudiantes en autobuses sin incidentes. También contemplan la calidad del aire cuando se registran jornadas de calor extremo.

Qué factores climáticos tienen mayor peso en la decisión de abrir o cerrar una escuela

Aunque no hay un número fijo, existen parámetros que se revisan cada vez que se aproxima un período de frío severo. Los criterios suelen repetirse entre distintos distritos.

Chicago Public Schools (CPS) toma la decisión de suspensión de clases en conjunto con la Oficina de Manejo de Emergencias y Comunicaciones de la ciudad

Tal como detalla Chicago Public Schools en su página web, estos son los factores a considerar:

Temperatura y sensación térmica : los equipos supervisan el aire frío y el viento, especialmente cuando la sensación térmica se acerca a niveles peligrosos. No hay un valor único, pero los cierres se evalúan cuando el frío extremo puede representar un riesgo para la salud.

: los equipos supervisan el aire frío y el viento, especialmente cuando la sensación térmica se acerca a niveles peligrosos. No hay un valor único, pero los cierres se evalúan cuando el frío extremo puede representar un riesgo para la salud. Nieve y hielo acumulados : si la cantidad vuelve intransitables los accesos a las escuelas, las autoridades consideran la suspensión de actividades. El análisis contempla tanto la calzada como los estacionamientos y pasarelas internas.

: si la cantidad vuelve intransitables los accesos a las escuelas, las autoridades consideran la suspensión de actividades. El análisis contempla tanto la calzada como los estacionamientos y pasarelas internas. Condición de los edificios : problemas en los sistemas de calefacción o cortes de energía también influyen.

: problemas en los sistemas de calefacción o cortes de energía también influyen. Transporte escolar : la movilidad en autobuses define gran parte del proceso. Si los vehículos no pueden circular por calles resbaladizas o cubiertas de hielo, los cierres se vuelven más probables.

: la movilidad en autobuses define gran parte del proceso. Si los vehículos no pueden circular por calles resbaladizas o cubiertas de hielo, los cierres se vuelven más probables. Comunicación y coordinación: tanto CPS como otros distritos sostuvieron que monitorean de manera constante los pronósticos y comunican cualquier cierre mediante correos, llamadas, mensajes de texto y publicaciones en plataformas digitales.

Además de los avisos directos de los distritos, el Emergency Closing Center (ECC) ofrece a las familias un registro actualizado en línea con el estado de escuelas, comercios, guarderías y organizaciones que han reportado cierres de actividades

Cómo saber si un distrito escolar decidió cerrar por frío

La comunicación temprana es esencial. Por eso, los distritos publican información en sus páginas tradicionales y en redes sociales, al tiempo que difunden alertas automáticas a las familias. CPS remarcó la importancia de que los padres mantengan actualizados sus datos de contacto para recibir notificaciones inmediatas.

Además, el Emergency Closing Center (ECC) ofrece un registro actualizado con el estado de escuelas, comercios, guarderías y organizaciones que reportaron cierres por condiciones meteorológicas.