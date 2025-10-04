Dijo que no era estadounidense mientras huía de la CBP en Chicago, pero luego se retractó: “Soy 100% ciudadano”

El último fin de semana de septiembre, decenas de oficiales federales recorrieron las calles de Chicago, en Illinois, y se viralizó un video de la insólita forma en la que un repartidor migrante, que luego se identificó a sí mismo como Andrés Miranda, escapó de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en su bicicleta. “No soy estadounidense”, gritó antes de ser perseguido y consiguió huir, aunque luego se retractó y dijo en un video que era “100% ciudadano”.

El insólito escape de Andrés Miranda, el repartidor que huyó de la CBP

El pasado domingo 28 de septiembre, en medio de los operativos de los agentes migratorios en Chicago, Miranda, que transitaba por la zona como ciclista, se burló de la CBP y gritó repetidamente “No soy ciudadano estadounidense, ¡Vamos!”. Cuando los oficiales intentaron acercarse a él, el repartidor zigzagueó y logró escapar.

En el video, que compartió Christopher Sweat vía Storyful, se ve cómo el hombre se acerca a varios agentes y comienza a gritarles que no es ciudadano de Estados Unidos. Los oficiales de la CBP, que parecían esperar el cambio de semáforo para cruzar la calle, se mantuvieron tranquilos. Cuando el ciclista iba a alejarse tiró algunas cosas de su bolsillo.

“Se te cayó el teléfono”, le dijo un agente a Miranda. Cuando el hombre frenó y se agachó, varios agentes se abalanzaron sobre él. Sin embargo, logró recuperar el celular y huyó.

De acuerdo con Sweat, que grabó las imágenes, el repartidor hizo comentarios verbales, pero “ningún contacto físico o amenazante” antes de que comenzara la persecución.

No obstante, el jueves 2 de octubre, se conoció la identidad del hombre, Andrés Miranda, en un video publicado por CNN en Español.

En la entrevista hecha por el medio, Miranda dio marcha atrás a su afirmación de que “no era estadounidense” y explicó que lo hizo para “engañar y distraer” a la CBP. “Yo soy 100% ciudadano. Tengo mi certificado de nacimiento aquí, tengo mi seguro social, tengo mi licencia y mi state ID”, explicó, al tiempo que criticó el motivo por que los agentes federales esconden el rostro.

“Yo no tengo que estar escondiéndome, así como ellos. Lo hice para engañarlos y distraerlos. Ese fue mi motivo”dijo. “No queremos agentes de ICE, eso no. Lo que están haciendo es muy mal y yo estoy contra eso”, agregó Miranda.

La CBP recorrió Chicago durante el fin de semana pasado

El incidente del ciclista se dio en medio del despliegue de agentes federales de inmigración en las zonas turísticas más concurridas de Chicago el fin de semana. Los oficiales patrullaron por Wacker Drive, Michigan Avenue, Millennium Park, Riverwalk y River North.

El propio presidente Donald Trump compartió el domingo temprano en Truth Social un video de la interacción del sábado por la noche entre agentes federales y manifestantes en Broadview, Illinois. “¡La Patrulla Fronteriza no se dejará engañar!”, advirtió en la publicación.

De acuerdo con Fox KTVU, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, se encontraba entre ellos y lo grabaron mientras interactuaba con diferentes ciudadanos, entre ellos, una mujer que le agradeció por su labor. Las imágenes lo mostraron diciéndole a la vecina: “Trabajamos para usted”.

Las críticas del gobernador de Illinois a Donald Trump por el operativo

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, compartió un comunicado en el que cuestionó el operativo de los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y acusó a Trump de ejercer control “sembrando el caos y atemorizando a los habitantes”.

“Los agentes parecen estar portando armas de gran calibre por el centro de Chicago, vestidos con camuflaje y mascarillas. Esto no mejora la seguridad de nadie; es una muestra de intimidación que infunde miedo en nuestras comunidades y perjudica a nuestros negocios. No podemos normalizar la militarización de las ciudades y suburbios estadounidenses”, consideró.

“Asegúrense de conocer sus derechos y manténganse alerta”, pidió a los residentes de la ciudad.