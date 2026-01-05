Atención en Chicago: cierran una estación clave del “L” y no volverá a abrir hasta 2029

A partir de este lunes 5 de enero, la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) cerrará una estación clave del “L” que no volverá a abrir hasta 2029. Se trata de State and Lake, sujeta a una remodelación con una marquesina de cristal, andenes más amplios y aceras ampliadas.

Cierran en Chicago una estación clave del “L”

Los trabajos afectarán al recorrido de los usuarios del transporte público de la región. La estación elevada de la CTA, de 130 años de antigüedad, cerrará para permitir la demolición y el inicio de las obras principales del nuevo centro ferroviario totalmente accesible, informó la agencia en un comunicado de prensa.

Se trata de la quinta estación con mayor número de pasajeros del sistema y se encuentra en uno de los puntos de transbordo más concurridos del Loop.

La estación State and Lake de Chicago cerrará para su remodelación y volverá a abrir en tres años CTA

Los trenes de las líneas Marrón, Verde, Naranja y Rosa, así como el Exprés de la Línea Púrpura, ya no pararán en la estación elevada State/Lake mientras duren las obras. Se espera que la reapertura tenga lugar en 2029.

Los trabajos diurnos (de 7 hs a 16 hs) a nivel de la calle consistirán en excavaciones pesadas y remoción de concreto para instalar estructuras para el acceso al ascensor del metro y la construcción de la nueva y moderna instalación.

Por la noche (de 21 hs a 5 hs), las obras se centrarán en el desmantelamiento y demolición de la estructura de la estación.

La agencia remarcó que las mejoras clave incluyen:

Acceso completo al ascensor que cumple con la ADA a ambas plataformas elevadas .

. Acceso completo al ascensor que cumple con la ADA hasta el entrepiso y la plataforma del metro de Lake Street .

y la . Mejoras de la seguridad vehicular con la eliminación de columnas en la intersección.

con la eliminación de columnas en la intersección. Instalación de una nueva marquesina de vidrio distintiva que brindará protección climática continua en toda el área de la plataforma.

que brindará protección climática continua en toda el área de la plataforma. Implementación de plataformas más amplias que reducen las condiciones restringidas para un flujo de pasajeros más seguro.

que reducen las condiciones restringidas para un flujo de pasajeros más seguro. Instalación de áreas de vidrio maximizadas que actúan sobre las preocupaciones de seguridad.

que actúan sobre las preocupaciones de seguridad. Implementación de iluminación LED de bajo consumo energético en la plataforma y debajo de ella.

en la plataforma y debajo de ella. Mejora de cruces de aceras con salientes que reducen la exposición de los peatones.

Las alternativas para el transporte ante el cierre de la estación clave en Chicago

De acuerdo con la CTA, los trenes de la línea Loop seguirán operando. Los pasajeros podrán utilizar las estaciones adyacentes totalmente accesibles: Washington/Wabash y Clark/Lake.

Los trenes de la línea Loop seguirán operando sin problemas en Chicago CTA - CTA

La estación de metro de la Línea Roja de Lake continuará abierta. Para hacer transbordo entre la estación de metro de la Línea Roja de Lake y las líneas elevadas del Loop, los usuarios tendrán la opción de usar la estación Washington/Wabash.

En el caso de los autobuses, las paradas permanecerán en la calle State para mantener el flujo peatonal desde la estación de metro Lake Red Line.

Cómo afectará el cierre de la estación clave en Chicago a los vehículos

Al margen de las personas que utilizan el transporte público en la región, las obras también impactarán en los conductores de Chicago.

Las obras de remodelación en la estación de Chicago también afectarán a los conductores NBC Chicago - NBC Chicago

La CTA informó que las principales modificaciones consistirán en: