Reparten comida fresca gratis del 6 al 12 de abril: los puntos de entrega para familias en Chicago
Existe un mapa interactivo oficial que permite ubicar en tiempo real los puntos de entrega disponibles
En Chicago, quienes atraviesan dificultades económicas cuentan con una red de asistencia alimentaria que opera en distintos sectores de la ciudad. Para la semana del 6 al 12 de abril de 2026, se registran más de 20 espacios habilitados, entre iglesias, organizaciones sociales y puntos comunitarios, que brindan provisiones sin costo en diferentes días y horarios.
¿Qué organizaciones entregan comida gratis en Chicago del 6 al 12 de abril?
Existen diversas iniciativas que reparten alimentos sin costo en distintos barrios de la ciudad de Chicago y del condado de Cook. Entre ellas se destacan:
- Greater Chicago Food Depository: funciona como el principal banco de alimentos de la región. Coordina una red extensa de despensas, comedores y distribuciones móviles activas durante toda la semana.
- Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago: gestiona bancos de alimentos junto con parroquias. Brinda comida gratuita y asistencia básica en múltiples puntos de Chicago.
- New Hope Community Food Pantry: es una despensa sin fines de lucro impulsada por voluntarios. Entrega alimentos de emergencia a familias del noroeste de la ciudad con un esquema semanal.
- The Friendship Center: es un centro comunitario que ofrece alimentos frescos, comidas calientes y otros recursos. Atiende a miles de personas cada mes en el noroeste de Chicago.
¿Cómo buscar comida gratis en Chicago, paso a paso?
El Greater Chicago Food Depository dispone de un mapa interactivo oficial que permite ubicar puntos de entrega de alimentos en tiempo real. Para encontrar espacios con este servicio comunitario se deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial
- Escribir dirección o código postal
- Filtrar por día, distancia o tipo de programa
- Seleccionar despensas, comedores o distribuciones móviles
- Revisar requisitos adicionales, como identificación o servicios extra
¿Qué bancos de comida están disponibles en Chicago del 6 al 12 de abril de 2026?
Según los calendarios de las organizaciones comunitarias, para la semana del 6 al 12 de abril de 2026, el cronograma es el siguiente:
Lunes 6 de abril
- Saint Basil Visitation (parroquia) se ubica en 843 W Garfield Blvd. Atiende de 8 hs a 11 hs.
- Santa Sabina (centro comunitario y parroquia) está en 1120 W 79th St. Funciona de 9 hs a 15 hs.
- San Estanislao Kostka (parroquia) se encuentra en 1351 W Evergreen Ave. El servicio se brinda de 11.30 hs a 12.30 hs.
- Sociedad de San Vicente de Paúl (organización caritativa vinculada a la iglesia) opera en 13145 S Houston Ave. Entrega alimentos de 9 hs a 11 hs.
Martes 7 de abril
- New Hope Community Food Pantry (despensa comunitaria) se ubica en 6125 W Foster Ave. La distribución es de 9.30 hs a 11.30 hs.
- Casa Catalina (programa de asistencia de Caridades Católicas) está en 4537 S Ashland Ave. Abre de 9.30 hs a 11.30 hs y de 13 hs a 15 hs.
- San Luis Gonzaga (parroquia) funciona en 2300 W Lemoyne St. Atiende de 9 hs a 12 hs.
- Santa Ágata (parroquia) se encuentra en 3147 W Douglas Blvd. El horario es de 9 hs a 11 hs.
- Mission of Our Lady of the Angels (misión religiosa) está en 3814 W Iowa St. Entrega alimentos de 8 hs a 10 hs.
- San Felipe Neri / Nuestra Señora de la Paz (parroquia) opera en 2132 E 72nd St. El servicio se ofrece de 10 hs a 12 hs.
- San Pío V (parroquia) se ubica en 1919 S Ashland Ave. Funciona de 14 hs a 16 hs.
Miércoles 8 de abril
- Casa Catalina (Caridades Católicas), en 4537 S Ashland Ave, abre de 13 hs a 17.30 hs.
- Saint Basil Visitation (parroquia), en 843 W Garfield Blvd, atiende de 8 hs a 11 hs.
- San Martín de Porres (parroquia) está en 5112 W Washington Blvd. El horario es de 10 hs a 12 hs.
- San Galo (parroquia) funciona en 5511 S Sawyer Ave. Entrega alimentos de 11 hs a 13 hs.
- San Moisés el Negro (parroquia) se ubica en 331 E 71st St. Atiende de 10 hs a 12 hs.
- Parroquia San Silvestre (parroquia) está en 2915 W Palmer St. El servicio es de 9 hs a 12 hs.
- Santa Sabina (centro comunitario y parroquia), en 1120 W 79th St, permanece abierta de 9 hs a 15 hs.
Jueves 9 de abril
- Casa Catalina (Caridades Católicas), en 4537 S Ashland Ave, funciona de 9.30 hs a 11.30 hs y de 13 hs a 15 hs.
- San Martín de Porres (parroquia), en 5112 W Washington Blvd, brinda atención de 10 hs a 12 hs.
- Santa Sabina (centro comunitario y parroquia), en 1120 W 79th St, mantiene su horario de 9 hs a 15 hs.
Viernes 10 de abril
- El Mesías y San Bartolomé (parroquia) está en 8255 S Dante Ave. El servicio se realiza de 8 hs a 10 hs.
- Inmaculada Concepción (parroquia) se ubica en 2745 W 44th St. Atiende de 16 hs a 18 hs.
- Santa Sabina (centro comunitario y parroquia), en 1120 W 79th St, continúa con atención de 9 hs a 15 hs.
Sábado 11 de abril
- Nuestra Señora del Tepeyac (parroquia) se encuentra en 3047 W Cermak Rd. El horario es de 9 hs a 11 hs.
- Nuestra Señora de Fátima (parroquia) está en 2751 W 38th Pl. Funciona de 10 hs a 12 hs.
- Santa Teresa de Ávila (parroquia) se ubica en 1950 N Kenmore Ave. Atiende de 9.30 hs a 11.30 hs.
Domingo 12 de abril
- Meals Ministry (Ministerio de comidas de iglesia) funciona en 126 E Chestnut St. Entrega alimentos en Fourth Presbyterian Church.
- Legler Regional Library (biblioteca pública con programa alimentario) se ubica en 115 S Pulaski Rd. Ofrece comidas gratuitas a través de programas comunitarios de la Chicago Public Library.
