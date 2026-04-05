Reparten comida fresca gratis del 6 al 12 de abril: los puntos de entrega para familias en California

Bancos de alimentos y centros comunitarios en California organizan jornadas de distribución de víveres gratuitos entre el 6 y el 12 de abril. La red de asistencia busca apoyar a las familias afectadas por la inseguridad alimentaria mediante entregas programadas de productos frescos y artículos de primera necesidad.

Despensas gratuitas en California en abril 2026

El Banco de Alimentos del Centro de California (CCFB, por sus siglas en inglés) confirmó su calendario de apoyo para la segunda semana de abril de 2026.

No se tiene que demostrar la ciudadanía estadounidense para recibir las despensas (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

La organización distribuye víveres para aliviar la situación económica de las comunidades locales y garantizar el bienestar alimentario en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern.

El Banco de Alimentos de California Central cuenta con una red de más de 260 puntos de distribución para asistir a los vecinos más necesitados, según explican en su página web oficial.

“Nuestra misión es movilizar recursos para combatir el hambre en nuestro estado, adquirir alimentos nutritivos y distribuirlos a personas que sufren inseguridad nutricional a través de nuestra red de agencias asociadas, motivar a la comunidad para que se involucre y llevar a cabo campañas de educación y sensibilización sobre el hambre y la nutrición”, remarcaron.

La organización apoya a más de 800 mil personas al mes (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

La lista para la semana del 6 al 12 de abril se organiza por día, con el nombre de la institución y el horario de atención, y queda de la siguiente manera:

Lunes 6 de abril

Mustard Seed (Hanford): atiende de 9.30 a 12.30 hs.

(Hanford): atiende de 9.30 a 12.30 hs. Call To Glory Ministries : brinda asistencia de 10 a 13 hs.

: brinda asistencia de 10 a 13 hs. South Valley Community Church-MP: ofrece ayuda de 10 a 12 hs.

Martes 7 de abril

Iglesia Buen Pastor : atiende de 8 a 11 hs.

: atiende de 8 a 11 hs. EOC Mendota : brinda comida gratis de 9 a 11 hs.

: brinda comida gratis de 9 a 11 hs. Footman Park (Raymond Community Association): ofrece asistencia de 9 a 12 hs.

Miércoles 8 de abril

Second Baptist Church : atiende de 7.30 a 11 hs.

: atiende de 7.30 a 11 hs. Biola Community Center : ofrece ayuda de 9 a 11 hs.

: ofrece ayuda de 9 a 11 hs. EOC Pinedale: brinda asistencia de 9 a 11 hs.

Jueves 9 de abril

Praise Church (Clovis): ofrece alimentos de 9 a 11 hs.

(Clovis): ofrece alimentos de 9 a 11 hs. EOC Firebaugh : atiende de 9 a 12 hs.

: atiende de 9 a 12 hs. Rojas Pierce Park (Mendota): brinda ayuda de 9 a 12 hs.

Viernes 10 de abril

Immanuel Lutheran Church : atiende de 9 a 11 hs.

: atiende de 9 a 11 hs. Feed My Sheep : ofrece asistencia de 10 a 13 hs.

: ofrece asistencia de 10 a 13 hs. Tulare SDA-NM: brinda ayuda de 10 a 12 hs.

Sábado 11 de abril

Flipside 13 Church : ofrece ayuda de 7 a 10.30 hs.

: ofrece ayuda de 7 a 10.30 hs. Life Free Will : atiende de 7 a 9 hs.

: atiende de 7 a 9 hs. Sierra Lutheran Church: brinda asistencia de 8 a 10 hs.

Qué otros recursos de alimentos ofrecen ayuda en California

Además del Banco de Alimentos de California Central, existen otras opciones para localizar asistencia inmediata en el estado.

Los Angeles Regional Food Bank mantiene un localizador de agencias socias para encontrar despensas, comedores sociales y centros para personas mayores en Los Ángeles.

Los distribuidores de alimentos pueden entregar insumos para preparar la comida, o platillos calientes (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

Existen otras alternativas de asistencia y bancos de alimentos disponibles en la región: