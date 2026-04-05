Reparten comida fresca gratis del 6 al 12 de abril: los puntos de entrega para familias en California
Diversas organizaciones y bancos de alimentos distribuyen productos básicos en los condados del estado
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Bancos de alimentos y centros comunitarios en California organizan jornadas de distribución de víveres gratuitos entre el 6 y el 12 de abril. La red de asistencia busca apoyar a las familias afectadas por la inseguridad alimentaria mediante entregas programadas de productos frescos y artículos de primera necesidad.
Despensas gratuitas en California en abril 2026
El Banco de Alimentos del Centro de California (CCFB, por sus siglas en inglés) confirmó su calendario de apoyo para la segunda semana de abril de 2026.
La organización distribuye víveres para aliviar la situación económica de las comunidades locales y garantizar el bienestar alimentario en los condados de Fresno, Madera, Tulare, Kings y Kern.
El Banco de Alimentos de California Central cuenta con una red de más de 260 puntos de distribución para asistir a los vecinos más necesitados, según explican en su página web oficial.
“Nuestra misión es movilizar recursos para combatir el hambre en nuestro estado, adquirir alimentos nutritivos y distribuirlos a personas que sufren inseguridad nutricional a través de nuestra red de agencias asociadas, motivar a la comunidad para que se involucre y llevar a cabo campañas de educación y sensibilización sobre el hambre y la nutrición”, remarcaron.
La lista para la semana del 6 al 12 de abril se organiza por día, con el nombre de la institución y el horario de atención, y queda de la siguiente manera:
Lunes 6 de abril
- Mustard Seed (Hanford): atiende de 9.30 a 12.30 hs.
- Call To Glory Ministries: brinda asistencia de 10 a 13 hs.
- South Valley Community Church-MP: ofrece ayuda de 10 a 12 hs.
Martes 7 de abril
- Iglesia Buen Pastor: atiende de 8 a 11 hs.
- EOC Mendota: brinda comida gratis de 9 a 11 hs.
- Footman Park (Raymond Community Association): ofrece asistencia de 9 a 12 hs.
Miércoles 8 de abril
- Second Baptist Church: atiende de 7.30 a 11 hs.
- Biola Community Center: ofrece ayuda de 9 a 11 hs.
- EOC Pinedale: brinda asistencia de 9 a 11 hs.
Jueves 9 de abril
- Praise Church (Clovis): ofrece alimentos de 9 a 11 hs.
- EOC Firebaugh: atiende de 9 a 12 hs.
- Rojas Pierce Park (Mendota): brinda ayuda de 9 a 12 hs.
Viernes 10 de abril
- Immanuel Lutheran Church: atiende de 9 a 11 hs.
- Feed My Sheep: ofrece asistencia de 10 a 13 hs.
- Tulare SDA-NM: brinda ayuda de 10 a 12 hs.
Sábado 11 de abril
- Flipside 13 Church: ofrece ayuda de 7 a 10.30 hs.
- Life Free Will: atiende de 7 a 9 hs.
- Sierra Lutheran Church: brinda asistencia de 8 a 10 hs.
Qué otros recursos de alimentos ofrecen ayuda en California
Además del Banco de Alimentos de California Central, existen otras opciones para localizar asistencia inmediata en el estado.
Los Angeles Regional Food Bank mantiene un localizador de agencias socias para encontrar despensas, comedores sociales y centros para personas mayores en Los Ángeles.
Existen otras alternativas de asistencia y bancos de alimentos disponibles en la región:
- Los Angeles Boys & Girls Club: ofrece servicios de nutrición y distribución de alimentos para familias y jóvenes de la comunidad.
- Catholic Charities: brinda asistencia alimentaria en diversos centros, como el de Del Rey (8.30 a 10.30 hs).
- EOC Sanger: paquetes de alimentos de 9 a 11 hs.
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