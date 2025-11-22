Permiso de trabajo vencido en Chicago: la ley del Uscis que explica qué le pasa a los inmigrantes con esta condición

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció el fin de la política que permitía extender automáticamente el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Esta medida abacar a la mayoría de las categorías e impacta directamente a los trabajadores residentes en Chicago y otras jurisdicciones del país que requieren estar atentos a los plazos de vencimiento.

Consecuencias de trabajar con el EAD vencido en Chicago

El Uscis formalizó esta modificación mediante una Norma Final Interina, publicada el 30 de octubre de 2025 en el Registro Federal. La medida tuvo efecto inmediato y sin un período de preparación amplio. Tanto empleadores como trabajadores recibieron el anuncio con plazos limitados para ajustar su planificación laboral.

Los extranjeros que renueven sus EAD en o después del 30 de octubre de 2025, ya no recibirán una extensión automática Uscis y Freepick

La disposición impacta a personas que dependen del EAD como prueba autorizada de empleo. En el caso de Chicago, la regla se aplica de la misma manera que en cualquier otra ciudad del país, ya que la agencia opera bajo jurisdicción federal.

Esto significa que trabajar con un EAD vencido puede generar consecuencias, según las leyes de inmigración vigentes.

Entre los efectos mencionados se encuentran:

Multas, prisión o ambas.

Deportación.

Podría impedir obtener otra visa en el futuro.

Es posible que se le prohíba la entrada al infractor a EE.UU. en el futuro.

Podría perjudicar las posibilidades de conseguir un trabajo en el futuro.

Podría resultar en que se aprovechen del empleado, al recibir un salario inferior al mínimo o ser sometido a condiciones deficientes o inseguras.

Participar en un empleo sin permiso también puede impedir que la persona ajuste su estatus a residente permanente. El Uscis señala que esto aplica tanto si el trabajo no autorizado ocurrió antes como después de presentar el trámite correspondiente, salvo algunas excepciones previstas en la ley migratoria.

Cómo afecta la cancelación de la prórroga automática a trabajadores y empresas

A partir del 30 de octubre de 2025, las solicitudes de renovación del EAD ya no generan una extensión automática, salvo en categorías específicas definidas por ley o reglamento. Las personas fuera de esas excepciones deben obtener un nuevo permiso aprobado antes de seguir trabajando.

El Uscis recomienda enviar la solicitud de renovación hasta 180 días antes del vencimiento del documento para reducir el riesgo de interrupciones laborales.

Aunque el trámite en línea continúa disponible, la agencia advierte que los tiempos de procesamiento son variables. Esto implica que, aun si el solicitante presenta el formulario con anticipación, no existe garantía de continuidad laboral.

Los EAD que ya habían recibido una extensión automática antes de la entrada en vigor de la nueva política mantendrán su validez durante el periodo previamente otorgado.

Además, los comprobantes de pago aún sirven como evidencia temporal para quienes pertenecían a las categorías con extensión automática autorizada antes del cambio.

El empleador deberá asegurarse de que el permiso de trabajo de su empleado siga vigente Freepik

Qué ocurre cuando el EAD vence mientras la renovación sigue pendiente

Si una persona llega a la fecha de expiración de su EAD sin que Uscis haya aprobado la renovación, debe dejar de trabajar de inmediato, salvo que pertenezca a una categoría que aún conserve derecho a extensión automática.

Esto incluye a quienes tienen un proceso de renovación en curso, pero que ya no cuentan con cobertura automática por la nueva política.

La legislación laboral exige que todos los empleadores verifiquen la autorización para trabajar de cada empleado, sin importar su origen nacional. El permiso es uno de los documentos que cumple con ese requisito.

Las empresas de Chicago, así como en todo Illinois, deben realizar las mismas verificaciones que las de cualquier otro lugar o estado.

Recomendaciones para trabajadores con EAD próximo a vencer

Especialistas de HSD Immigration Lawyer en Chicago sugieren que quienes dependen del EAD para mantener su empleo adopten medidas preventivas. Entre las recomendaciones principales se encuentran:

Revisar con frecuencia la fecha de expiración del documento

Presentar la solicitud de renovación con la mayor anticipación posible

Establecer planes alternativos en caso de periodos sin autorización laboral

Consultar con un abogado de inmigración para evaluar opciones que puedan permitir la continuidad del permiso de trabajo

En algunos casos podrían existir vías legales adicionales para mantener la autorización, dependiendo de la categoría migratoria del trabajador.

La fecha de vencimiento del permiso aparece a la derecha de "Card Expires", esto ayudará a los beneficiarios renovarlo con tiempo Uscis

Qué hacer para no perder el empleo en EE.UU.

La agencia de inmigración solicita que la presentación del Formulario I-765 se realice sin esperar a que el permiso esté cerca de expirar. El Uscis advierte que cuanto más se retrase la presentación, mayor será la probabilidad de interrupción laboral.

En el ámbito laboral, el trabajador debe presentar el Formulario I-9 al ser contratado. En él se documenta la autorización de empleo y la fecha de vencimiento. Muchos empleadores utilizan el sistema E-Verify como mecanismo adicional de comprobación.

Cuando el permiso está por vencer, algunos empleadores contactan al trabajador para confirmar si ha iniciado la renovación. En esos casos, los especialistas recomiendan responder con claridad y entregar los comprobantes de que el proceso se comenzó.