Qué hacer en Chicago en San Valentín: las actividades disponibles

Chicago presenta una agenda amplia para celebrar San Valentín 2026 con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas. La programación incluye teatro, ópera, festivales de cine, fuegos artificiales en Navy Pier, talleres artísticos, patinaje sobre hielo y eventos temáticos en distintos puntos de la ciudad.

Teatro, ópera y espectáculos especiales por San Valentín en Chicago

El iO Theater presentará una función especial titulada “ Improvised Jane Austen ”, en la que un elenco construye en escena una historia romántica inspirada en la narrativa de la era de la Regencia británica. La presentación del 14 de febrero está prevista para las 18 hs, con entradas disponibles en su sitio web por un valor cercano a US$22,80 .

Por otro lado, la Chicago City Opera ofrecerá la obra " Cenicienta ", basada en la composición de Jules Massenet . Las funciones se desarrollarán el 13 y 14 de febrero a las 19.30 hs en el espacio The CheckOut , con acceso restringido a mayores de 21 años y boletos desde US$32,79 .

En Navy Pier se puede asistir a la puesta en escena de "Hamnet" en el Chicago Shakespeare Theater. La cartelera cultural del muelle también incluirá un espectáculo de fuegos artificiales el 14 de febrero a las 21 hs, con acceso libre.

El área cuenta con restaurantes que ofrecen menús especiales y opciones de cruceros con cena por el Lago Michigan o el río Chicago. Además, dispone del llamado “Túnel del Amor”, un recorrido decorado para la ocasión.

En el iO Theater, un elenco de comedia improvisa una comedia romántica de la era de la Regencia británica basada en las sugerencias del público, utilizando los tropos y el lenguaje de Jane Austen improvisedjaneausten

Festival de cine “Crying at The Shed”: películas para el fin de semana

El recinto The Salt Shed, en colaboración con el Music Box Theatre y con apoyo del Festival Internacional de Cine de Chicago, organizará el ciclo “Crying at The Shed”. La programación reúne siete películas centradas en historias de relaciones personales.

El viernes 13 de febrero se proyectan:

Beginners (2010), dirigida por Mike Mills

Y Tu Mamá También (2001), de Alfonso Cuarón

(2001), de Alfonso Cuarón My Own Private Idaho (1991), de Gus Van Sant

Las funciones comienzan a las 17 hs. El sábado 14 de febrero la jornada inicia a las 14.30 hs y se proyectarán:

La dama y el vagabundo (1955), de Disney

La Chimera (2023), de Alice Rohrwacher

(2023), de Alice Rohrwacher Her (2013), de Spike Jonze

(2013), de Spike Jonze Lost in Translation (2003), de Sophia Coppola

El público puede adquirir entradas individuales o pases completos para el festival; los precios comienzan en US$12,34.

El 14 de febrero incluye una función familiar de La dama y el vagabundo a las 14.30 hs Facebook The Salt Shed

Patinaje sobre hielo, bailes en parques y otras propuestas en Chicago

El Chicago Park District programó actividades en distintos parques. El sábado 14 de febrero se organizará la jornada “Love is in the Air” con sesiones de patinaje entre la 13 y las 15 hs en pistas ubicadas en McKinley Park, Midway Plaisance, Mt. Greenwood, Warren Park y Wentworth Park. En Jefferson Park se habilita una sesión extendida desde las 9.30 hasta las 15 hs.

En Schiller Park, el 13th Floor Haunted House presenta “Love Bites” , una versión temática vinculada a San Valentín. La experiencia incluye recorridos ambientados y opciones adicionales para parejas.

El local Recess organizará el 13 de febrero una fiesta "Galentine's Day" dedicada a la música de Taylor Swift. El evento comenzará a las 20 hs, con elaboración de pulseras y bebidas inspiradas en distintas etapas de la cantante. El valor de las entradas es de US$30.

Talleres creativos, brunch y actividades familiares para el sábado 14 en Chicago

El Lillstreet Art Center ofrecerá el taller “Hug-A-Mug” el 14 de febrero de 10 a 12 hs, destinado a adultos y niños mayores de 5 años. Los participantes pueden elaborar tazas o cuencos de cerámica. Los menores deben ir acompañados por un adulto que tendrá que abonar una entrada de US$52.

En Mesler Kitchen se realizará la actividad “Rosé & Roses”, que combina brunch con la confección de ramos florales el sábado a las 12.30 hs. El valor del ticket es de US$50 y se ofrecen alternativas con y sin alcohol.

Propuestas en el Brookfield Zoo para San Valentín

El Brookfield Zoo habilitó la iniciativa de nombrar de manera simbólica a una cucaracha silbadora de Madagascar a cambio de una donación de US$15. Los nombres se exhibirán el 14 de febrero en el Hamill Family Play Zoo.

El zoológico organiza además el evento “Roar-mantic Rhythms”, que incluye una cena de cinco tiempos y presentaciones de jazz. La actividad se desarrollará el 14 de febrero entre las 18 y 20 hs.

Algunas entradas para esta gala ya no se encuentran disponibles, según la información difundida por los organizadores.

La agenda de San Valentín en Chicago reúne propuestas culturales como ópera, teatro y cine, junto con alternativas recreativas en espacios públicos y privados.