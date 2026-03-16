¿Podrán los republicanos vencer a JB Pritzker en Illinois? Esto dicen las encuestas antes de las elecciones primarias

El martes 17 de marzo se llevarán a cabo las elecciones primarias en Illinois, y una de las contiendas clave corresponde al puesto de gobernador. Actualmente, el demócrata JB Pritzker ocupa el cargo, y no tendrá competencia en las internas. No obstante, deberá permanecer atento a los resultados del Partido Republicano, que cuenta con varios candidatos que pisan fuerte este año.

Qué dicen las encuestas en Illinois antes de las elecciones primarias

La carrera por el cargo de gobernador en Illinois cuenta con una diversa competencia republicana, con Darren Bailey como favorito. Los sondeos más recientes muestran un panorama positivo para el exsenador, quien perdió en los comicios de 2022 frente a Pritzker. Ahora, se prepara de cara a las internas con el objetivo de buscar una revancha en noviembre.

El gobernador JB Pritzker permanecerá atento a las primarias de Illinois

La última encuesta, según la recopilación de The New York Times, es la que realizó Osage Research a pedido del equipo de campaña de Bailey. El estudio se llevó a cabo entre el 20 y el 22 de enero y contó con la participación de 412 posibles votantes.

Del total, el 57% se inclinó por el exsenador, en tanto, un 9% apoyaba al inversor Rick Heidner —una diferencia de 48 puntos porcentuales. Detrás de los dos nombres más populares, aparecieron Ted Dabrowski (8%) y James Mendrick (4%).

Un sondeo anterior, elaborado por el Emerson College entre el 3 y el 5 de enero, tuvo una muestra de 1000 posibles votantes, y mostró una ventaja menor:

Darren Bailey : 34,4%

: 34,4% Ted Dabrowski : 8,2%

: 8,2% James Mendrick : 5,4%

: 5,4% Rick Heidner: 1,1%

En este caso, los encuestados también fueron consultados sobre el índice de aprobación de la gestión de Pritzker. Los resultados fueron los siguientes:

50,6 % aprueba.

41,5% desaprueba.

7,9% no tiene una opinión.

El único informe citado por The New York Times que evaluó una potencial contienda en las elecciones generales entre republicanos y demócratas fue realizado en noviembre del año pasado. En esta ocasión, Pritzker tenía una ventaja de 20 puntos, con un 54% de apoyo frente al 34% de Bailey.

En las últimas encuestas de cara a las elecciones primarias, la aprobación del gobernador de Illinois, JB Pritzker, fue superior al 50% @JBPritzker

Quiénes son los candidatos republicanos que intentarán vencer a JB Pritzker en Illinois

Los comicios de este martes 17 de marzo prepararán el escenario para la contienda general de noviembre. De cara a esta fecha electoral, los candidatos con mayor probabilidad de obtener la nominación republicana son:

Darren Bailey :

: Fue senador de Illinois entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador, pero fue derrotado por Pritzker.

entre 2021 y 2023. En 2022, compitió en las elecciones a gobernador, pero fue derrotado por Pritzker.

En su campaña, destacó como prioridades la reducción de impuestos, el acceso a oportunidades económicas y la asequibilidad de los servicios.

Ted Dabrowski :

: Político y expresidente de Wirepoints, una organización especializada en la investigación en el estado, tiene ascendencia migrante: su madre nació en Ecuador y su padre proviene de Polonia.



Se desempeñó en el Illinois Policy Institute entre 2011 y 2017.



Sus principales propuestas consisten en la mejora de la asequibilidad, la creación de empleo a través de eliminar regulaciones excesivas y “poner fin al clientelismo”.

Rick Heidner :

: Propietario de varios negocios en el Estado de la Pradera, propone implementar límites de mandato, con el objetivo de “prevenir que los políticos traten el cargo como una posición permanente”.

límites de mandato, con el objetivo de “prevenir que los políticos traten el cargo como una posición permanente”. James Mendrick :

: Sheriff del condado de DuPage, sus prioridades están dirigidas a programas de rehabilitación que reducen la delincuencia y brindan a las personas una segunda oportunidad.

El candidato republicano Darren Bailey criticó duramente la gestión de Pritzker en Illinois

Qué se vota en las elecciones primarias de Illinois en 2026

Al margen de los nombres para ocupar el puesto de gobernador, los votantes de Illinois deben saber que el próximo martes podrán sufragar para elegir a los candidatos para los siguientes cargos:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales

Jueces de cortes de apelación

Junto con estas posiciones, en Illinois también se definirán miembros de las juntas escolares en el estado, y se votará para definir ciertas propuestas de cada condado.