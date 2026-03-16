Tormenta de nieve cierra escuelas en Chicago y complica las elecciones primarias en Illinois: qué pasará el martes

Una intensa tormenta invernal golpea al área de Chicago justo en la antesala de las elecciones primarias en Illinois, lo que genera cancelaciones de clases, advertencias meteorológicas y serias complicaciones para la movilidad en varias zonas del estado.

Escuelas cerradas por el avance de la tormenta en Chicago

Según informó NBC 5, varios distritos escolares del área metropolitana de Chicago decidieron cancelar las clases del lunes ante la llegada de un sistema invernal que podría provocar condiciones cercanas a una tormenta de nieve severa.

El NWS en Chicago advirtió que los desplazamientos matutinos se verán afectados por las condiciones climáticas NWS

La advertencia meteorológica prevé ráfagas de viento superiores a 40 millas por hora (64 km/h) junto con acumulaciones de nieve que podrían alcanzar entre tres pulgadas (7,6 centímetros) y cinco pulgadas (12,7 centímetros) en algunas zonas.

Ante este escenario, distintos centros educativos optaron por suspender sus actividades para evitar riesgos en los traslados de estudiantes, docentes y personal. Entre los distritos que anunciaron cierres, se encuentran:

Genoa-Kingston School District en Genoa

Hiawatha District 426 en Kirkland

Harrison School District 36 en Wonder Lake

Trinity Oaks Christian Academy en Cary

St. Mary School en Sycamore

Marian Central Catholic High School en Woodstock.

La decisión responde a la posibilidad de carreteras cubiertas de nieve y visibilidad reducida durante las primeras horas del lunes.

Advertencias meteorológicas y acumulación de nieve en el norte de Illinois

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Chicago confirmó este lunes 16 de marzo que el sistema invernal generará las condiciones más severas durante las primeras horas de la mañana.

Luego de las 10 hs (hora local) se esperan chaparrones aislados en Chicago NWS

El organismo detalló que la peor parte de la tormenta se desarrolla desde la madrugada hasta aproximadamente las 9 hs (horas local), con períodos de nieve intensa y visibilidad reducida en distintas zonas del norte de Illinois.

En particular, las áreas del noroeste del estado experimentan momentos de condiciones cercanas a una tormenta de nieve severa, un fenómeno que combina fuertes ráfagas de viento con nieve que es levantada y arrastrada por el aire.

El NWS señaló que las ráfagas de viento del noroeste alcanzarán entre 40 millas por hora (64 km/h) y 45 millas por hora (72 km/h) en algunos sectores, lo que contribuirá a que la nieve se desplace sobre las carreteras, lo que reducirá aún más la visibilidad.

Cómo evolucionará el clima durante el lunes en Chicago: nieve y viento como protagonistas

La oficina del NWS en Chicago señaló que, tras el amanecer, el sistema comenzará a desplazarse gradualmente hacia el norte, lo que permitirá que la intensidad de la nieve disminuya con el correr de la mañana.

El pronóstico para los próximos cinco días en Chicago NWS

Sin embargo, aunque la nevada principal se debilite, el viento continuará siendo un factor importante durante el día. Las ráfagas persistentes del noroeste, que podrían mantenerse cerca de 35 millas por hora (56 km/h) a 45 millas por hora (72 km/h), mantendrán el ambiente invernal y seguirán levantando nieve acumulada.

Las temperaturas máximas previstas para el lunes se ubican en los 20°F (−7°C) a 25°F (−4°C) aproximadamente, valores que, combinados con el viento, generarán sensaciones térmicas mucho más bajas, en el rango de un solo dígito a poco más de 10°F (−12°C).

Durante la tarde, los meteorólogos anticipan la posibilidad de chaparrones de nieve aislados. Aunque no se espera que estos episodios sean tan intensos como la tormenta principal, sí podrían provocar reducciones momentáneas de la visibilidad en algunos sectores.

Martes de elecciones primarias: marcadas por el frío extremo

La oficina del NWS en Chicago también anticipó que el frío se intensificará durante la noche del lunes. Con la llegada de aire aún más frío desde el norte, las temperaturas descenderán considerablemente después del atardecer.

Para la madrugada del martes, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre 1°F (−17°C) y 12°F (−11°C) según la zona, mientras que la sensación térmica podría caer hasta cerca de 0°F (−18°C) e incluso llegar localmente a alrededor de −15°F (−26°C) en algunos sectores del norte del estado.

Además, este martes de 17 de marzo serán las elecciones primarias en el Estado de la Pradera y, por el momento, las autoridades no anunciaron ningún cambio en el cronograma. Los centros de votación estarán abiertos desde las 6 hasta las 19 hs local.