Primarias en Illinois: hasta qué hora se puede ir a votar en las elecciones de hoy

Este martes 17 de marzo se celebran las elecciones primarias en Illinois por varios cargos ejecutivos, legislativos y judiciales del estado. Los electores pueden acercarse a las urnas desde las 6 (hora local). Los comicios generales serán el próximo 3 de noviembre.

Primarias en Illinois: cuál es el horario para votar hoy

Las urnas abrieron a las 6.00 y cierran a las 19.00. Sin embargo, quienes estén en la fila a esa hora podrán ejercer su derecho al voto, según consignó Illinois Times.

A las 19 hs cierran las urnas en los condados de Illinois Freepik

Para quienes votan por correo, las normas sobre el matasellos han cambiado. Ahora, las papeletas se matasellan al procesarse, no al depositarse en el buzón, lo que puede ocasionar retrasos de uno o dos días, según la Junta Electoral del estado de Illinois.

Qué se sabe de las votaciones anticipadas para las primarias de Illinois 2026

A mediados de febrero y principios de marzo inició el sufragio anticipado en los diferentes condados de Illinois. El pasado 16 de marzo fue el último día para votar en las oficinas de la autoridad electoral y en los lugares permanentes designados.

En relación con la votación en hogares de ancianos y centros de cuidado a largo plazo, se efectuó entre el 13 y el 16 de marzo en instalaciones licenciadas y hogares de veteranos operados federalmente.

Qué documentos se necesitan para votar en Illinois

Si una persona ya ha votado en Illinois o proporcionó una identificación al registrarse, no necesita mostrar un documento de identidad para volver a hacerlo.

Si la persona ha votado en unas elecciones de Illinois, no necesitan mostrar un documento de identidad Freepik

No obstante, si es la primera vez que participa en unos comicios del estado, debe mostrar uno de los siguientes documentos:

Documento de identidad con fotografía vigente y válida

Factura de servicios públicos

Extracto de cuenta

Cheque de pago

Cheque gubernamental

Otra documentación gubernamental que indique su nombre y dirección

Carnet de estudiante junto con una copia de su contrato de alquiler o una correspondencia con matasellos de su domicilio actual

Primarias en Illinois 2026: ¿un migrante puede votar en estas elecciones?

Los votantes deben ser ciudadanos estadounidenses para poder sufragar en Illinois, sin importar si la persona es latina o de cualquier otro origen. Es uno de los principales requisitos para participar en los comicios, que incluye:

Tener al menos 18 años

Ser residente del distrito electoral durante más de 30 días antes del día de las elecciones

No estar cumpliendo una condena de reclusión por un delito (puede votar si ha sido acusado, pero no condenado, o ha cumplido su condena).

(puede votar si ha sido acusado, pero no condenado, o ha cumplido su condena). No reclamar el derecho al voto en ningún otro lugar

Los votantes deben ser ciudadanos estadounidenses para poder sufragar en Illinois Bryon Houlgrave - FR172027 AP

En caso de que el votante cumpla 18 años antes de los comicios generales del 3 de noviembre, puede votar en las primarias de Illinois. En ese caso, se tiene que registrar a los 17 años.