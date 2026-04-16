Rebelión en Chicago contra Waymo: piden a Pritzker que le diga que “no” a los vehículos autónomos

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) pidió al gobernador de Illinois, JB Pritzker, que rechace un proyecto de ley que habilitaría un programa piloto de vehículos autónomos en Chicago y otras ciudades. Desde su perspectiva, falta evaluar las consecuencias en la seguridad vial y el empleo.

El proyecto de ley sobre vehículos autónomos en Illinois

La discusión legislativa se desarrolla en Springfield, donde se analiza la propuesta HB4663, conocida como Ley del Proyecto Piloto de Vehículos Autónomos.

La iniciativa fue presentada el 28 de enero por el representante demócrata Kam Buckner.

La iniciativa apunta a crear un marco legal para evaluar seguridad y funcionamiento antes de una expansión masiva Waymo

Entre los puntos que contempla están el inicio de programas de prueba de sistemas de conducción automatizada en Illinois.

Busca además establecer un marco legal para evaluar la seguridad y la preparación operativa de estas tecnologías en las vías públicas antes de un despliegue a mayor escala.

En una primera etapa, la ley habilitaría la operación en condados con más de un millón de habitantes, así como en Sangamon, Madison, St. Clair y Monroe.

Luego, se prevé una expansión a todo el estado después de tres años, siempre que los proyectos piloto demuestren su viabilidad.

El estatus de la ley de los vehículos autónomos

La propuesta está sin avance en el Comité de Reglas. Aún no cuenta con respaldo suficiente para pasar en la actual sesión legislativa, según CBS News Chicago. Sin embargo, los legisladores contemplan su posible aprobación a futuro.

Mientras tanto, la empresa tecnológica de conducción autónoma Waymo mapea las calles de Chicago para preparar el despliegue de estos sistemas en la ciudad.

Los antecedentes y cuestionamientos a Waymo

Waymo, filial de Alphabet, enfrenta cuestionamientos por el comportamiento de sus vehículos automatizados. La empresa es investigada por autoridades federales por infracciones de tránsito.

Entre los casos hay adelantamientos ilegales a autobuses escolares detenidos, bloqueos a vehículos de emergencia y el atropello de un niño cerca de una escuela primaria.

En un comunicado enviado a CBS News Chicago, el portavoz Christopher Bonelli afirmó que la compañía trabaja en la “mejora continua” y señaló que, aunque pueden producirse “incidentes aislados” en las más de cuatro millones de millas (6.437.376 km) que recorren cada semana, “la flota aprende de esos eventos”.

El proyecto HB4663 busca habilitar pruebas de conducción automatizada en Chicago y otras zonas del estado Waymo

Por su parte, la AFL-CIO envió una carta al gobernador JB Pritzker en la que sostuvo que los sistemas podrían poner en riesgo la seguridad de las personas y afectar el empleo en el sector del transporte.

Al respecto, el representante Kam Buckner señaló que la legislación aún tiene un largo camino por recorrer para resolver las preocupaciones de los ciudadanos.

Según datos publicados por Waymo, sus sistemas registran un 92% menos de accidentes con lesiones graves o peores en comparación con conductores humanos sobre la misma distancia recorrida.

Además, reportan un 82% menos de siniestros con lesiones y un 83% menos de incidentes que implican la activación de airbags en cualquier vehículo.

Waymo opera en Arizona, California, Florida, Georgia y Texas, donde la presencia de hielo por el clima invernal no representa una dificultad operativa considerable.