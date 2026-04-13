Buenas noticias para Illinois: las leyes de Pritzker para construir 142 mil nuevas viviendas

Con el objetivo de abordar la crisis de asequibilidad, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, presentó un plan de reformas de zonificación que permitiría reducir la escasez de viviendas y habilitaría la construcción de edificios multifamiliares en áreas anteriormente reservadas para casas compartidas. A través de la flexibilización de distintas normas, la administración apunta a fomentar el crecimiento poblacional y beneficiar a los habitantes mediante un aumento de la oferta en el mercado de bienes raíces.

Reforma de zonificación en Illinois: las medidas de JB Pritzker para aumentar la densidad urbana

La crisis de asequibilidad de viviendas afecta a varias zonas de Estados Unidos y representa una problemática acuciante en zonas como Nueva York y California, que ya han tomado medidas para abordarla. En Illinois, el gobernador avanza con una propuesta revolucionaria que impactaría directamente en la forma en que se construyen las edificaciones en la jurisdicción.

El plan propuesto por Pritzker en Illinois implica una inversión de 250 millones de dólares para financiar viviendas y otras medidas Archivo

En concreto, algunos de los puntos más importantes de la propuesta consisten en:

Aumento de la densidad residencial : permitiría construir cuatro unidades en lotes residenciales de más de 2500 pies cuadrados (230 metros cuadrados), seis unidades en lotes de más de 5000 pies cuadrados (464 metros cuadrados) y hasta ocho unidades en lotes de más de 7500 pies cuadrados (700 metros cuadrados). Esto facilitaría la creación de edificios de apartamentos pequeños en donde antes no estaba permitido.

: permitiría construir en lotes residenciales de más de 2500 pies cuadrados (230 metros cuadrados), en lotes de más de 5000 pies cuadrados (464 metros cuadrados) y hasta en lotes de más de 7500 pies cuadrados (700 metros cuadrados). Esto facilitaría la creación de edificios de apartamentos pequeños en donde antes no estaba permitido. Legalización de las “granny flats”: se busca aprobar en todo el estado la construcción de unidades de vivienda accesorias , también conocidas como apartamentos para abuelos o casas de entrenamiento, sin restricciones adicionales a las requeridas para casas unifamiliares.

se busca aprobar en todo el estado la construcción de , también conocidas como apartamentos para abuelos o casas de entrenamiento, sin restricciones adicionales a las requeridas para casas unifamiliares. Reducción de requisitos de estacionamiento: prohibiría a los gobiernos locales exigir más de medio espacio de estacionamiento por unidad multifamiliar o uno por casa unifamiliar. Incluso autorizaría a las autoridades a no exigir ninguno en viviendas de menos de 1500 pies cuadrados para reducir costos de construcción.

prohibiría a los gobiernos locales exigir más de medio espacio de estacionamiento por unidad multifamiliar o uno por casa unifamiliar. Incluso autorizaría a las autoridades a no exigir ninguno en viviendas de menos de 1500 pies cuadrados para reducir costos de construcción. Simplificación burocrática y seguridad: se admitiría el uso de escaleras únicas (en lugar de dos) en edificios pequeños de hasta seis pisos. El propósito es bajar costos, estandarizar ciertas tarifas y permitir revisiones de permisos por parte de terceros si los gobiernos locales se retrasan.

En consonancia con las nuevas medidas, Pritzker propone destinar 250 millones de dólares para una combinación de infraestructura de sitios, financiamiento de viviendas y programas de asistencia para el pago inicial, según informó Chicago Tribune.

Las leyes que quiere Pritzker en Illinois para abordar la crisis de viviendas

Déficit habitacional en Illinois: cifras clave y aumento de precios inmobiliarios

Actualmente, Illinois tiene un déficit estimado de 142.000 viviendas, según los últimos informes. Además, solo en alquiler asequible, hay una escasez de casi 289.000 inmuebles para hogares de bajos ingresos. Para estabilizar el mercado, debería construir unas 227.000 unidades en cinco años.

A nivel estatal, el precio medio de lista de las viviendas aumentó un 26% entre 2019 y 2024, con lo que llegó a los US$340 mil. En áreas como Bloomington-Normal, este incremento fue aún mayor, de 124% en el mismo periodo.

Esto se suma a que, tras la pandemia, la oferta del mercado de bienes raíces en Illinois disminuyó en mayor medida y se recuperó más lentamente que a nivel nacional.

El precio medio de lista de las viviendas aumentó un 26% entre 2019 y 2024 en Illinois, por lo que Pritzker busca actuar de manera urgente Archivo

El plan propuesto por Pritzker pretende actuar sobre las estrictas restricciones de la zonificación. Las normas actuales limitan la densidad residencial, lo que dificulta la construcción de edificios multifamiliares. En este escenario, la administración actual apunta a modificar varias de las regulaciones vigentes.

Rechazo al plan de JB Pritzker: alcaldes y entidades cuestionan la reforma urbanística

A pesar de que el objetivo principal de la medida es abordar la crisis de asequibilidad y falta de viviendas, no todos los actores políticos aprueban el plan de Pritzker. Desde su lugar, la Liga Municipal de Illinois argumenta que representa una “usurpación generalizada” de la autoridad que tienen los gobiernos locales para decidir la zonificación y el desarrollo de sus propias comunidades.

La alcaldesa de Peoria, Rita Ali, por su parte, elaboró un informe en el que analizó cómo impactarían las reformas en su ciudad. En el documento, editó imágenes de barrios existentes para comparar un hipotético resultado. “Compartimos las mismas preocupaciones que todos los demás sobre cómo abordar el problema de la vivienda en el estado de Illinois. Pero esta solución única no funciona para todas las comunidades”, manifestó.

A su vez, la alcaldesa de South Barrington, Paula McCombie, indicó que sus residentes eligieron vivir en el pueblo por “su aspecto y ambiente”. En ese sentido, aseguró que la reforma modificaría drásticamente a la jurisdicción.

“Si alguien dijera en esos terrenos baldíos: ‘Vamos a construir dos casas ahí’, ¡Dios mío!, la gente sufriría un infarto, porque invirtieron todo el dinero que tanto les costó ganar en sus hogares“, expresó.

Con otro argumento, el alcalde de Rockford, Tom McNamara, señaló que le preocupa que la construcción de viviendas multifamiliares pueda aumentar la concentración de la pobreza en la ciudad.

Otra negativa llegó desde la Asociación de Jefes de Bomberos de Illinois, cuyos integrantes cuestionaron la iniciativa de la escalera única, que consideran una posible violación a los códigos de seguridad contra incendios.

Por el momento, el plan no fue aprobado, sino que se encuentra en sus primeras etapas de tramitación. Para que se conviertan en leyes las medidas propuestas, aún deben atravesar varias fases legislativas.

Actualmente, el gobernador y los patrocinadores de la ley, como el representante Kam Buckner, están en una fase de diálogo con alcaldes y partes interesadas para alcanzar el consenso necesario y avanzar con la votación en la legislatura estatal.