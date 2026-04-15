¿Subirán los impuestos a la propiedad? Illinois confirma el multiplicador final para el próximo año

En Illinois, el gobierno estatal confirmó el multiplicador final que se utilizará para calcular los impuestos a la propiedad. Se trata de un factor técnico que no implica automáticamente un aumento en las facturas. El Departamento de Ingresos (IDOR, por sus siglas en inglés) informó que el valor se mantiene sin cambios respecto al año anterior.

Illinois confirmó el multiplicador final para el próximo año

El multiplicador (también conocido como factor de igualación) se utiliza para asegurar que las propiedades estén valuadas de manera uniforme entre distintos condados.

En este caso, se fijó en 1000 para el condado de Vermilion, lo que indica que las tasaciones locales ya están alineadas con el valor de mercado.

El multiplicador de los impuestos a la propiedad en Illinois se mantuvo sin cambios en relación al año anterior Freepik - Freepik

El factor de igualación que se está asignando actualmente impactará en los impuestos de 2025, a pagar en 2026.

Según David Harris, director del IDOR, el multiplicador de este año se mantiene sin cambios respecto al año anterior. Además, el valor de 1000 coincide con el cálculo tentativo emitido en enero de 2026.

Entre los principales efectos de mantener el número en 1000 resaltan:

Precisión de las evaluaciones locales: el estado determinó que las evaluaciones realizadas por los asesores del condado son exactas y cumplen estrictamente con la ley.

el estado determinó que las evaluaciones realizadas por los asesores del condado son Equidad entre condados: el hecho de que sea uniforme ayuda a que los contribuyentes de Vermilion paguen una parte justa cuando comparten distritos fiscales (como distritos escolares o de protección contra incendios) con otros condados.

el hecho de que sea uniforme ayuda a que los contribuyentes de Vermilion paguen una cuando comparten distritos fiscales (como distritos escolares o de protección contra incendios) con otros condados. Estabilidad en el proceso de igualación: al ser el mismo factor que el año pasado y el mismo que se anunció de forma tentativa en enero de 2026, implica que no ha habido distorsiones significativas en el mercado inmobiliario local.

Los habitantes de Illinois pagan los impuestos a la propiedad más elevados de todo el país Freepik

Cómo impacta el multiplicador en los impuestos a la propiedad

La importancia del multiplicador, o factor de igualación, reside en que algunos de los 6600 distritos fiscales locales del estado se superponen en dos o más condados .

. Si no existiera esta medida, podrían producirse desigualdades entre los contribuyentes con propiedades comparables .

entre los . Por ley, la propiedad en Illinois debe evaluarse a un tercio (33,33%) de su valor de mercado .

. En el condado de Vermilion, las evaluaciones se situaron en el 33,36% , basándose en las ventas de propiedades realizadas durante 2022, 2023 y 2024, por lo que el factor resultó en 1000.

, basándose en las ventas de propiedades realizadas durante 2022, 2023 y 2024, por lo que el factor resultó en 1000. Es importante destacar que un cambio en el multiplicador no significa necesariamente que los impuestos a la propiedad aumentarán o disminuirán .

. El monto total de los impuestos lo determinan los organismos locales cuando solicitan fondos para servicios públicos.

Las declaraciones de Pritzker sobre el costo de vida en Illinois

Impuestos a la propiedad en Illinois: los números bajo el mandato de Pritzker

En los últimos años, los impuestos a la propiedad en Illinois registraron variaciones bajo el gobierno de JB Pritzker.

Durante su gestión, la recaudación por este concepto aumentó cerca de un 27%, al pasar de aproximadamente US$31.800 millones en 2018, antes de su asunción, a US$40.370 millones en 2024, según un informe de Illinois Policy Institute.

Además, se estima que estos ingresos crecieron al doble del ritmo de la inflación en las últimas tres décadas. En este contexto, Illinois se mantiene entre los estados con mayor carga de impuestos a la propiedad en EE.UU.