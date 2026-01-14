Se congela Illinois: el frente de frío invernal que traería múltiples rondas de nieve a Chicago

Illinois enfrenta un cambio marcado en las condiciones meteorológicas con la llegada de un frente frío que desplaza el aire templado y establece un régimen invernal prolongado. Este sistema no se limita a un evento aislado, sino que forma parte de un patrón conocido como “Clipper Express”, caracterizado por el paso sucesivo de perturbaciones rápidas que generan nieve frecuente y viento intenso.

Cómo impacta el Clipper Express en el clima de Illinois

Desde el inicio del fenómeno, las temperaturas comienzan a descender de forma acelerada, mientras se incrementa la probabilidad de precipitaciones sólidas. Chicago y su área metropolitana quedan dentro de la zona de impacto principal, con afectaciones previstas tanto para la movilidad urbana como para los traslados regionales.

El estado de Illinois experimenta un cambio drástico hacia condiciones invernales severas debido al paso de un fuerte frente frío que recorre la región Fotomontaje: Canva e imagen creada con Grok IA

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante el miércoles 14 de enero y hasta el jueves 15, el frente frío provocará una caída rápida de las temperaturas hasta valores cercanos a los 20°F (-6,6°C).

Este descenso ocurrirá acompañado de ráfagas de viento que alcanzarán entre 30 y 40 millas por hora (48 y 64 kilómetros por hora), lo que favorecerá la formación de nieve soplada y reducirá la visibilidad en rutas y zonas abiertas.

Alerta a los conductores de Illinois ante el frente frío

En este contexto, se presenta el riesgo de congelación repentina en las carreteras, un fenómeno que ocurre cuando la temperatura baja al punto de congelación mientras aún hay precipitación o humedad en la superficie, lo que genera capas de hielo difíciles de detectar. Puentes, accesos elevados y calles sin tratamiento previo son los sectores más vulnerables.

Durante esta primera fase del patrón conocido como “Clipper Express”, Chicago registrará chubascos intermitentes. Las acumulaciones previstas para el miércoles 14 de enero se mantienen por debajo de una pulgada (dos centímetros), con formación de una capa delgada, principalmente sobre superficies frías o no tratadas.

Cuándo llegará la nieve más intensa a Chicago

Tras una breve pausa en la actividad, el patrón atmosférico vuelve a activarse entre la noche del jueves y el viernes. Este período concentra la ronda de nieve más relevante de la semana para el área de Chicago y gran parte del noreste de Illinois.

Los pronósticos del NWS indican acumulaciones generales de entre una y tres pulgadas (dos y siete centímetros) en la región, con valores relativamente uniformes.

Durante la tarde del viernes, el ingreso de aire más frío en niveles bajos de la atmósfera podría favorecer la aparición de chubascos intensos y de corta duración.

El patrón meteorológico activo denominado "Clipper Express" traerá múltiples rondas de nieve, ráfagas de viento y aire ártico persistente hasta principios de la próxima semana Google Gemini

Los modelos meteorológicos señalan que esta actividad continuará durante el fin de semana, con nuevas probabilidades tanto el sábado como el domingo. Si bien estas nevadas adicionales no muestran, por el momento, acumulaciones significativas, su impacto se suma al de los días previos.

Cuándo llegan el aire ártico y sensaciones térmicas extremas en Illinois

A partir del viernes por la noche, una masa de aire de origen ártico se instalará sobre Illinois y profundizará el descenso térmico. Durante el fin de semana y el lunes 19 de enero, las temperaturas máximas apenas se ubicarán cerca de los 19°F (-7°C), mientras que las mínimas descenderán a valores de un solo dígito.

Estas condiciones incrementarán el riesgo de hipotermia y congelación por exposición prolongada al aire libre.

Se pronostica nieve por efecto lago a sotavento de los Grandes Lagos hasta el jueves, a lo largo y detrás del frente ártico NWS

Impacto del efecto lago: dónde habrá riesgo en EE.UU.

Mientras Illinois enfrenta nieve recurrente y frío intenso, este miércoles y hasta el jueves, las zonas cercanas al lago Michigan experimentarán un agravamiento de las condiciones debido al efecto lago. Este fenómeno se produce cuando el aire frío pasa sobre aguas relativamente más cálidas, lo que genera bandas más intensas.

Según el servicio meteorológico, en el noroeste de Indiana y el suroeste de Michigan, los acumulados superan los registrados en Chicago. El condado de Porter se encuentra bajo aviso por clima invernal, con estimaciones de entre dos y cinco pulgadas (cinco y 12 centímetros) de nieve en sectores localizados.

Más al este, en condados como LaPorte y St. Joseph, se activan advertencias de tormenta invernal. Allí se proyectan acumulaciones de entre seis y 12 pulgadas (15 y 30 centímetros), junto con posibles episodios de visibilidad nula debido a la intensidad del evento y el viento.

Estas condiciones hacen que los desplazamientos sean altamente riesgosos, con cierres de rutas y demoras significativas en el transporte regional.