Seguro Social en Illinois: calendario completo y de cuánto será el pago en enero 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publicó el calendario de pagos de enero 2026 para los distintos programas de asistencia en Illinois. Esta publicación permite a los beneficiarios organizar sus finanzas personales y conocer el día en que se procesarán los depósitos, los cuales iniciarán el año con un incremento.

Cuando se depositarán los pagos del Seguro Social en Illinois en enero 2026

De acuerdo con la SSA, el cronograma de depósitos se organiza según la fecha de nacimiento de los beneficiarios. La distribución de los fondos comenzará oficialmente el segundo miércoles de enero.

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento del COLA que se traduce en US$56 más (Archivo) Freepik

El calendario completo queda de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10 : 14 de enero

: Fecha de nacimiento del día 11 al 20 : 21 de enero

: Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 28 de enero

Los beneficiarios del Seguro Social inscriptos antes de mayo de 1997 o quienes cuentan con ambos beneficios, de Seguro Social y SSI, recibirán su depósito el viernes 2 de enero.

Como el pago del SSI correspondiente a enero se realizará el 31 de diciembre de 2025, el pago de febrero de 2026 estará disponible a partir del viernes 30 de enero de 2026.

Los pagos de enero de 2026 también se depositarán según la fecha de nacimiento de los beneficiarios (Social Security Administration)

De cuánto será el pago en enero 2026 del Seguro Social en Illinois

Los montos de los beneficiarios aumentarán en enero 2026 debido a un incremento por el Ajuste de Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés). El pago quedará de la siguiente manera:

Trabajadores jubilados: US$2071

Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Viuda(o) anciana sola: US$1919

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Todos los trabajadores discapacitados: US$1630

Cabe destacar que, desde la página oficial del gobierno de EE.UU., informaron que los montos máximos de los pagos del SSI, también subirán por el costo de vida. En este caso, los valores quedan de la siguiente manera:

US$994 para una persona elegible.

para una persona elegible. US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.

para una persona elegible con un cónyuge elegible. US$498 para una persona esencial.

La Administración del Seguro Social indicó que el aumento por COLA impactará en 71 millones de beneficiarios (Archivo) Facebook/Social Security Administration

Cuál es el porcentaje de aumento previsto en el Seguro Social por el COLA

De acuerdo con proyecciones de SSA, el próximo año comenzará con un aumento en los cheques de los jubilados.

El ajuste inflacionario COLA se fijó en un 2.8%, lo que significa que el jubilado promedio recibirá aproximadamente US$56 adicionales cada mes a partir de enero de 2026, según la página oficial de la agencia.

En los últimos diez años, el incremento por Costo de Vida se mantuvo en una media aproximada del 3.1%.

Tras el ajuste del 2.5% que se aplicó en 2025, las proyecciones para 2026 apuntan a una suba del 2.8 %, una medida que beneficiará directamente a cerca de 71 millones de personas en todo el país.

La notificación oficial del COLA para 2026 mantendrá su estructura simple para garantizar una lectura clara de los nuevos montos y las fechas de cobro.

Se insta a los ciudadanos a utilizar el portal My Social Security para revisar este documento y evitar las esperas del correo postal.

Al gestionar el aviso de forma digital, los titulares pueden asegurarse de recibir alertas en tiempo real sobre sus ajustes y beneficios, para mantener un control total sobre su información financiera de manera segura

La Ley del Seguro Social establece cómo se calcula el ajuste por el COLA. Esta ley vincula el ajuste por costo de vida anual al aumento del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W), según lo determina la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.