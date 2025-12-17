Aumentan los beneficios: calendario de pagos del Seguro Social en enero de 2026 en Nueva York

El Seguro Social de Estados Unidos beneficia a más de 75 millones de personas y ya se confirmó el calendario de pagos con los nuevos montos que recibirán los las personas tras el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), que comenzará a aplicarse en 2026.

Seguro Social confirma su calendario de pagos para enero 2026 en Nueva York

Los beneficiarios de este programa recibirán sus pagos el segundo, tercero y cuarto miércoles de cada mes, según su fecha de nacimiento, de acuerdo con la información oficial de la Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés).

La SSA compartió el calendario con fechas y orden de pago de beneficios durante el año 2026 (SSA.gov)

Los nacidos del día 1 al 10 : pago disponible el miércoles 14 de enero de 2026.

: pago disponible el miércoles 14 de enero de 2026. Los nacidos del día 11 al 20 : pago disponible el miércoles 21 de enero de 2026.

: pago disponible el miércoles 21 de enero de 2026. Los nacidos del día 21 al 31: pago disponible el miércoles 28 de enero de 2026.

Por otro lado, el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) se pagará el día primero de cada mes, con excepción de fines de semana o días festivos. En enero el pago será el día 30.

En tanto, los beneficios de los asegurados antes de mayo de 1997 recibirán el SSI el día 2 de enero de 2026.

A cuánto aumenta el Seguro Social en enero 2026

Desde octubre del presente año, la SSA confirmó que a partir de enero de 2026 entrará en vigor el aumento de los beneficios del Seguro Social en todas las entidades de EE.UU., incluida Nueva York.

Los ajustes por COLA aumentarán los pagos que reciben los beneficiarios de Seguridad Social en EE.UU. a partir de enero de 2026 (Facebook/Social Security Administration)

El monto total mensual que recibirán los asegurados, según su estatus y tras hacer el cálculo con el COLA, es:

Trabajadores jubilados: US$2071

Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Viudos ancianos solos: US$1919

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Trabajadores discapacitados: US$1630

US$994 para una persona elegible (SSI)

US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible (SSI)

US$498 para una persona esencial (SSI)

El ajuste en los montos comenzará a partir de enero de 2026, aunque algunos lo recibirán desde el 31 de diciembre, debido a que el día 1° del año es feriado federal.

El COLA es una medida que busca garantizar el poder adquisitivo de las prestaciones que brinda la SSA y evitar afectaciones por la inflación de precios al consumidor.

Este índice es determinado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EE.UU. y se ve reflejado en ajustes anuales a diferentes programas y leyes.

Los nuevos requisitos del Seguro Social en enero de 2026

Además de los ajustes en el pago de beneficios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario, en enero de 2026 también se implementarán modificaciones en los requisitos para ser elegible en estos programas federales.

La SSA aumentará el límite de ganancias de algunos trabajadores asegurados (Facebook/Social Security Administration)

Según la SSA, cambiarán las cantidades máximas de ganancias y habrá nuevos límites en los montos, de acuerdo con las condiciones de cada persona:

La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de Seguro Social aumentará a US$184.500.

Para trabajadores menores de plena edad de jubilación tendrán un límite de ganancias de $24.480.

Para los trabajadores que cumplen su jubilación durante 2026, el límite aumentará a US$65.160.

Y para los trabajadores que ya se encuentran en plena edad de jubilación no habrá límite de ganancias.

Las solicitudes se pueden hacer a través del sitio web de la SSA y las personas elegibles son: