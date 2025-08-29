Seguro Social en Illinois: cuándo pagan los beneficios de septiembre 2025

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publicó el calendario de pagos que corresponde al mes de septiembre de 2025. Los beneficiarios que residen en Illinois ya pueden consultar esta información para asegurarse de recibir su dinero en tiempo y forma.

Cuándo pagarán los beneficios del Seguro Social de septiembre en Illinois

Cada año, la Administración del Seguro Social (SSA) publica las fechas exactas de pago para los beneficiarios de sus programas. El día en que cada persona recibe su ayuda mensual depende de su fecha de nacimiento.

La fecha de entrega del dinero depende del día de nacimiento del beneficiario y del programa al cual pertenece (Pexels/Kaboompics.com)

Según la SSA, el calendario de pagos en Illinois para septiembre de 2025 es el siguiente:

Personas nacidas del 1° al 10 : segundo miércoles del mes ( 10 de septiembre ).

: segundo miércoles del mes ( ). Personas nacidas del 11 al 20 : tercer miércoles del mes ( 17 de septiembre ).

: tercer miércoles del mes ( ). Personas nacidas del 21 al 31: cuarto miércoles del mes (24 de septiembre).

Existen tres tipos de beneficiarios que tendrán fechas distintas para la entrega de los beneficios mensuales.

Los ciudadanos que sean parte del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán su pago el 1° de octubre de 2025, por lo que no percibirán ingresos en septiembre, pero sí lo harán en dos ocasiones durante octubre.

La segunda excepción corresponde a quienes reciben beneficios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997, a quienes se les entregará el dinero el 3 de septiembre.

Por último, quienes están inscritos tanto en el Seguro Social como en el SSI, recibirán los beneficios del Seguro Social el día 3 de septiembre, mientras que los del SSI llegarán el 1° de septiembre.

Quiénes pueden recibir beneficios del Seguro Social en Illinois

La SSA pone a disposición de los ciudadanos de Estados Unidos una serie de programas que brindan ayuda financiera a quienes más lo necesitan, en especial a los trabajadores retirados y a quienes ya no pueden trabajar por una discapacidad.

Los ciudadanos que hayan dejado de trabajar por una discapacidad pueden convertirse en beneficiarios (Unsplash/Josh Appel)

Existen cuatro tipos de asistencia mensual a los que pueden recurrir los habitantes de Illinois según sus condiciones particulares.

Uno de ellos es el de beneficios de jubilación, el cual está dedicado a los mayores de 62 años que trabajaron y pagaron impuestos del Seguro Social durante al menos 10 años.

Otra alternativa es el Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI), el cual contempla a personas que trabajaron durante un tiempo predeterminado y que presentan una de las discapacidades señaladas por la SSA.

También existe el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) para los residentes con una discapacidad, que ya cumplieron 65 años y para quienes reciben pocos ingresos o ninguno.

Por último, las personas que hayan sido esposos, hijos o padres de alguien que falleció pueden aplicar para recibir ayuda económica, siempre y cuando el individuo haya trabajado y pagado impuestos del Seguro Social antes de morir.

Con información de la SSA, el sitio especializado en finanzas Kiplinger reportó que más de 1.8 millones de personas jubiladas en Illinois reciben pagos de la SSA y la cantidad promedio que se les entrega al mes es de US$2 mil.

Calendario de pagos del Seguro Social para el resto de 2025

Los pagos del Seguro Social que restan en los últimos meses del año se realizarán en las siguientes fechas:

La SSA publicó las fechas de pago de los meses restantes de 2025 (Social Security Administration)

Personas nacidas del 1° al 10:

8 de octubre



12 de noviembre



10 de diciembre

Personas nacidas del 11 al 20:

15 de octubre



19 de noviembre



17 de diciembre

Personas nacidas del 21 al 31:

22 de octubre



26 de noviembre



24 de diciembre

SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad)

1° y 31 de octubre

1° y 31 de diciembre

Beneficiarios con pagos anteriores a mayo de 1997: