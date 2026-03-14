Soy latino en Illinois: ¿puedo votar en las elecciones primarias del 17 de marzo?
Las reglas electorales del Estado de la Pradera son claras y establecen quiénes pueden participar
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De cara a las elecciones primarias de Illinois, que se realizan el 17 de marzo, la Constitución estatal establece quiénes pueden votar. Según las normas, extranjeros sin ciudadanía estadounidense no están habilitados para participar en los comicios del Estado de la Pradera. Los votantes que participen por primera vez deben presentar cierta documentación.
Solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones de Illinois
De acuerdo con la fuente oficial del sitio del gobierno estatal, la ciudadanía es un requisito para poder participar del proceso democrático, sin importar si la persona es latina o de cualquier otro origen.
Concretamente, los ítems a cumplir son:
- Ser ciudadano estadounidense.
- Tener 18 años. Puede registrarse con 17, pero debe cumplir años antes de la fecha de las elecciones generales, que están programadas para el 3 de noviembre.
- Haber sido residente del distrito electoral correspondiente durante más de 30 días antes de la fecha de las elecciones.
Con respecto a la situación para los latinos, la Constitución de Illinois prohíbe estrictamente la discriminación electoral. Esto se explicita en la Sección 8 del Artículo III.
“A ninguna persona se le negará el derecho a inscribirse o emitir un voto en una elección basado en raza, color, etnia, condición de miembro de una minoría lingüística, origen nacional, religión, sexo, orientación sexual o ingresos“, indica el apartado.
Sin embargo, la ciudadanía estadounidense sí es requisito, por lo que los extranjeros no están habilitados a votar.
Qué documentos se necesitan para votar en Illinois
De manera general, el Estado de la Pradera indica que los votantes registrados no necesitan llevar identificación específica para emitir sufragio en las elecciones, salvo sea la primera vez que lo hacen.
En el caso de nuevos votantes que nunca antes antes participaron en una elección, según la forma en que se hayan registrado, puede ser necesario que lleven documentación.
Aunque la situación depende de cada caso particular, la recomendación de las autoridades de Illinois es llevar un documento que contenga la dirección actual, como contrato de alquiler o hipoteca, factura de servicios públicos con menos de 30 días o cualquier correspondencia estadounidense.
Adicionalmente, se debe presentar una de las siguientes opciones:
- Pasaporte
- Tarjeta de seguro social
- Extracto bancario
- Recibo de sueldo
- Tarjeta FOID
- Licencia de conducir
- Identificación estatal
- Identificación de estudiante
- Tarjeta de identificación de asistencia pública
- Tarjeta de crédito
- Certificado de nacimiento
Qué se vota en las elecciones primarias de Illinois
En los comicios del 17 de marzo, los votantes del Estado de la Pradera deberán definir, por ejemplo, quiénes serán los candidatos a gobernador, entre quienes ya está incluido J.B. Pritzker.
Más allá de eso, hay múltiples puestos en juego sobre los que se determinarán los aspirantes finales. Según Ballotpedia, estos son todos los cargos sobre los que se vota en Illinois:
Cargos ejecutivos
- Gobernador
- Vicegobernador
- Fiscal General
- Secretario de Estado
- Contralor
- Tesorero
Cargos legislativos
- Senador de Estados Unidos (dos escaños)
- Representantes de EE.UU. (17 escaños)
- Senadores estatales
- Representantes estatales
Cargos judiciales
- Jueces de cortes de apelación
Además, los electores del estado también deberán resolver sobre los miembros de las juntas escolares.
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