Cuándo son las elecciones primarias en Illinois 2026

Illinois celebra elecciones primarias para elegir a los candidatos a gobernador y varios otros cargos. Por el lado de la carrera para ser el próximo mandatario, J.B. Pritzker no tiene rival en la interna demócrata. Mientras tanto, cuatro nombres se disputan la candidatura republicana.

Cuándo son y qué se vota en las elecciones primarias de Illinois

De acuerdo con la información que recopila Ballotpedia, los comicios en Illinois se celebran el 17 de marzo. Allí, los votantes deben votar por quiénes ocuparán las boletas del 3 de noviembre para diversos cargos.

Los votantes de Illinois elegirán sobre distintos cargos en las elecciones Freepik

Los puestos en disputa incluyen tanto al gobernador como legisladores y mandatos judiciales. Este es el listado completo:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos (dos escaños)

Representantes de EE.UU. (17 escaños)

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales

Jueces de cortes de apelación

Los votantes de Illinois también deberán decidir con respecto a quiénes quedan designados como miembros de las juntas escolares. Luego de las primarias del 17 de marzo, el 3 de noviembre se llevan a cabo las elecciones generales.

Darren Bailey se muestra como el principal candidato republicano para enfrentar a J.B. Pritzker en las elecciones generales de Illinois Instagram/@DarrenBaileyIL

J.B. Pritzker vs. Darren Bailey Qué dicen las últimas encuestas de las elecciones de Illinois

En lo que respecta a la carrera para gobernador, nadie se postuló para enfrentar a Pritzker en la interna demócrata. Por eso, el mandatario será el candidato del partido en las generales de noviembre.

Por el otro lado, los republicanos deberán elegir entre cuatro nombres. De acuerdo con las encuestas más recientes, Darren Bailey se postula como el candidato con mejores chances de llegar a los próximos comicios.

Según lo que recopiló The New York Times, la investigación más reciente es la que realizó Osage Research a pedido del equipo de campaña de Bailey. La encuesta se llevó a cabo entre el 20 y 22 de enero y contó con la participación de 412 posibles votantes.

Estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Darren Bailey : 57%

: 57% Rick Heidner : 9%

: 9% Ted Dabrowski : 8%

: 8% James Mendrick: 4%

El candidato republicano Darren Bailey criticó duramente la gestión de Pritzker en Illinois

Otra encuesta anterior, también de 2026, también mostró una ventaja para Bailey, aunque en ese caso con una diferencia un poco menor. El sondeo estuvo a cargo de Emerson College y tuvo una muestra de 1000 posibles votantes, consultada entre el 3 y 5 de enero.

En esa ocasión, los números de la interna republicana fueron:

Darren Bailey : 34,4%

: 34,4% Ted Dabrowski : 8,2%

: 8,2% James Mendrick : 5,4%

: 5,4% Rick Heidner: 1,1%

Con los números de ambas encuestas, Bailey, que estará acompañado en la fórmula por Aaron Del Mar, parece tener la ventaja ante los competidores de su partido.

La aprobación de Pritzker: el dato que ilusiona al demócrata rumbo a las elecciones de Illinois

Más allá de que no se midió el eventual desempeño electoral de Pritzker, un dato de la encuesta de Emerson College podría ilusionar al demócrata rumbo a los comicios de noviembre.

Además de las preferencias electorales, los encuestados también fueron consultados sobre su opinión de la gestión del gobernador: