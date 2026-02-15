Cómo votar en Illinois en 2026: documentos necesarios y cómo participan los migrantes en las elecciones

Este año, en diferentes partes del territorio de Estados Unidos se llevarán a cabo elecciones, y en Illinois las primarias tendrán lugar el martes 17 de marzo. Antes de esta fecha, es necesario reunir ciertos documentos para registrarse, aunque el proceso se puede hacer incluso el mismo día de los comicios. Los migrantes pueden participar, pero para ello deben contar con la ciudadanía estadounidense.

Documentos necesarios para votar en Illinois en 2026

A poco más de un mes para las primarias en Illinois, es importante conocer las condiciones necesarias para ejercer el derecho del voto. El primer paso es registrarse, y se puede realizar tanto en línea como en persona.

En Illinois, las personas pueden registrarse para votar en las próximas elecciones tanto de manera presencial como en línea Freepik

Al registrarse en internet, la persona necesitará tener a mano su número de licencia de Illinois o su número de identificación estatal y los últimos cuatro dígitos del Seguro Social.

Si lo hace por correo o en persona, las autoridades podrían requerir dos formas de identificación si es la primera vez o si no se puede verificar la identidad automáticamente.

La página web del gobierno señala que uno de los documentos debe tener la dirección actual del solicitante. Tanto para el proceso de registro como para este caso, el gobierno acepta las siguientes formas:

Licencia de conducir de Illinois.

Identificación de empleado o estudiante.

Identificación del estado de Illinois.

Tarjeta de crédito.

Tarjeta de Seguro Social.

Certificado de nacimiento.

Pasaporte estadounidense válido.

Tarjeta de identificación de ayuda pública.

Factura reciente de servicios públicos a nombre del solicitante (como máximo 30 días desde su emisión).

Correo reciente con matasellos a nombre y dirección del peticionario.

Si el votante proporcionó su licencia de conducir o identificación estatal válida al registrarse y la Junta Electoral estatal pudo comparar ese número con uno de la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), no necesitará mostrar ningún documento en las urnas.

La forma más sencilla de registrarse es visitar la oficina del secretario del condado local y llevar la identificación requerida.

Los migrantes pueden votar en las elecciones de Illinois, pero deben ser ciudadanos estadounidenses y tener al menos 18 años Freepik

Cómo participan los migrantes en las elecciones de Illinois

Al igual que en la mayor parte de Estados Unidos, todos los migrantes pueden votar si tienen la ciudadanía. De acuerdo al sitio web oficial del gobierno, los requisitos para sufragar en Illinois son:

Ser ciudadano de Estados Unidos.

Tener al menos 17 años de edad en o antes de la fecha de la Elección Primaria y cumplir 18 años en o antes de la fecha de la Elección General o Consolidada (los jóvenes de 16 años pueden preinscribirse para votar).

Vivir en su distrito electoral al menos 30 días antes del día de la elección.

No estar cumpliendo una pena de reclusión en ninguna institución penal como resultado de una condena.

Además, cuando una persona vota en el Estado de la Pradera, no podrá reivindicar el derecho a hacerlo en ningún otro lugar.

En Illinois, los ciudadanos pueden votar de manera presencial, ya sea anticipada o el mismo día, o por correo Imagen de Freepik

Elecciones en Illinois: cómo votar

De cara a las elecciones primarias, existen diferentes alternativas para votar en Illinois. Si bien una de las formas más tradicionales corresponde al sufragio presencial el día establecido, en la actualidad se puede realizar la votación anticipada, que estará disponible antes de las elecciones. En la página oficial del estado se pueden encontrar los recintos habilitados para avanzar con este proceso.

Además, en la jurisdicción también está la alternativa del voto por correo, para lo que es necesario completar una solicitud y enviarla a la oficina del secretario del condado local.

En este caso, las solicitudes están disponibles en el sitio web de la Junta Electoral del Estado. Es importante remarcar que deben ser entregadas al menos cinco días antes de las elecciones para garantizar que reciba una boleta.