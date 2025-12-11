La nueva ley firmada por J.B. Pritzker para proteger a los migrantes frente al ICE y la CBP en Illinois
El gobernador demócrata promulgó la HB 1312, que funciona como un escudo legal para la comunidad extranjera ante las redadas federales
En un contexto marcado por intensos operativos migratorios en Illinois, J.B. Pritzker firmó una nueva ley que busca frenar lo que describe como intervenciones “crueles” y “arbitrarias” del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza en espacios cotidianos. Esta normativa entró en vigencia inmediatamente tras la promulgación del gobernador demócrata.
Nueva ley de Illinois para proteger a los migrantes frente a las redadas del ICE y la CBP
El gobernador J.B. Pritzker firmó la ley HB 1312 rodeado de activistas y funcionarios en el barrio de Little Village, uno de los enclaves con mayor presencia latina del estado. Según planteó, la administración Donald Trump actuó con métodos “agresivos e ilegales”, lo que obligó a Illinois a fijar límites claros.
En su exposición, citada por el comunicado oficial, el mandatario estatal remarcó que actividades tan elementales como “dejar a tu hijo en la guardería o asistir al médico no deberían convertirse en decisiones que alteran la vida de una familia”.
Por su parte, la vicegobernadora Juliana Stratton reforzó ese mensaje al asegurar que la población de Illinois respondió “unida” ante los operativos que, según describió, generaron “temor e incertidumbre” en múltiples barrios.
En específico, la normativa otorga amparo en lugares que deberían ser santuarios para las familias: desde centros de cuidado infantil hasta tribunales estatales.
Las claves más relevantes de la nueva ley firmada por Pritzker en Illinois
El documento legislativo de la HB 1312 presenta varios puntos que refuerzan los derechos de las familias migrantes en Illinois:
Responsabilidad legal para agentes que violen derechos
La iniciativa crea un marco jurídico que permite a cualquier persona iniciar acciones civiles contra autoridades que hayan vulnerado la Constitución durante operativos migratorios.
- Se establece el Illinois Bivens Act, que habilita demandas civiles contra cualquier oficial que haya actuado a sabiendas en contra de la Constitución estatal o federal.
- El objetivo es brindar un mecanismo concreto para que aquellos que hayan sido víctimas de abusos cuenten con un camino judicial claro.
- Permite sanciones económicas y la búsqueda de resarcimiento ante detenciones irregulares u otros daños provocados por agentes en funciones.
Protección en tribunales y acceso a la Justicia
El texto expande protecciones en los recintos judiciales del estado, donde se denunciaron detenciones que, según legisladores y organizaciones civiles, inhibieron la participación ciudadana.
- Crea el Court Access, Safety, and Participation Act, que prohíbe arrestos civiles en inmediaciones de tribunales a quienes concurran a audiencias en la justicia estatal.
- Incluye la posibilidad de demandar por prisión ilegal y fija daños estatutarios de 10.000 dólares en casos donde se demuestre que el agente sabía —o debía saber— que la persona asistía a una audiencia.
- Busca garantizar que los residentes puedan acudir a la Justicia sin miedo a ser interceptados por el ICE.
Privacidad estricta en hospitales y centros médicos
El proyecto consagra reglas de confidencialidad para evitar que datos sensibles sean utilizados en procedimientos migratorios.
- Crea la Health Care Sanctity & Privacy Law, que impide la divulgación no autorizada de información médica protegida.
- Obliga a hospitales generales de atención aguda a redactar protocolos de interacción con agentes federales antes del 1° de enero de 2026. Otros centros deberán hacerlo antes del 1° de marzo del mismo año.
- Busca reforzar la confianza en instalaciones de salud que, según especialistas citados en el comunicado oficial, deben convertirse en espacios seguros para todas las familias.
Resguardo para estudiantes y docentes en campus universitarios
El texto también introduce límites precisos en el ámbito educativo superior, un espacio donde crecieron los reportes de intervenciones sin aviso previo.
- Modifica la Public Higher Education Act para impedir que universidades adopten medidas basadas en el estatus migratorio —real o percibido— de estudiantes, personal o allegados.
- Requiere que todas las instituciones académicas presenten procedimientos para procesar solicitudes de agentes federales que intenten ingresar al campus antes del 1° de enero de 2026.
Blindaje en guarderías y centros de desarrollo infantil
Uno de los segmentos más sensibles de la legislación apunta a proteger a los niños del ICE en espacios educativos iniciales.
- Modifica la Child Care Act e impide que centros de cuidado infantil compartan información migratoria sobre un niño o su entorno, a menos que lo exija la ley.
- Ordena que el Departamento de Niños y Familia (DCFS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Primera Infancia (IDEC, por sus siglas en inglés) publiquen recursos, guías de preparación y materiales sobre derechos.
- Exige que todas las guarderías con licencia adopten un plan de acción para responder a la presencia de agentes y notifiquen a los padres si se solicita información personal del menor antes del 1° de enero de 2026.
