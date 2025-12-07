Todas las leyes firmadas por JB Pritzker que entran en vigor en Illinois en enero 2026

Illinois iniciará el 2026 con un conjunto amplio de normas que modificarán distintos aspectos de la vida cotidiana. Más de 460 leyes fueron aprobadas durante 2025, aunque solo una fracción de ellas entrará en vigor a partir del próximo 1° de enero. Iniciativas en educación, empleo, seguridad, vivienda y protección financiera forman parte del paquete legal que marcará el comienzo del próximo año.

Las nuevas leyes en materia de educación que entran en vigor en 2026 en Illinois

La SB 1560, firmada el 31 de julio de 2025, establece que, a partir del ciclo lectivo 2027-2028, todos los distritos escolares deberán ofrecer evaluaciones de salud mental una vez al año para estudiantes de 3º a 12º grado.

A partir del 1° de enero de 2026, las universidades y colegios públicos deben garantizar el acceso a profesionales matriculados en salud mental (presencial o virtual) Shutterstock - Shutterstock

Esta obligación se activará únicamente si el Estado proporciona una herramienta gratuita que incluya un componente de autoinforme estudiantil, pero cuando ese requisito se cumpla cada institución tendrá la responsabilidad de aplicar la evaluación a toda su población estudiantil comprendida en esos niveles. La norma entrará en vigor el 1° de enero de 2026.

La HB 3247, firmada el 15 de agosto de 2025, garantiza que cualquier niño en Illinois tendrá derecho a asistir a la escuela pública y participar en actividades escolares, sin importar su estatus migratorio, ni el de sus padres o tutores. Las instituciones educativas quedarán impedidas de adoptar políticas que limiten el acceso de estudiantes por motivos migratorios reales o asumidos, y tendrán restricciones estrictas sobre la información que pueden revelar.

Además, deberán crear antes del 1° de julio de 2026 procedimientos para evaluar cuándo las fuerzas de seguridad pueden ingresar en un establecimiento escolar y definir de qué manera se gestionará el consentimiento cuando se trate de estudiantes mayores de edad emancipados que puedan ser buscados por razones migratorias.

La HB 3385, también del 15 de agosto de 2025, obliga a universidades y colegios públicos a garantizar el acceso a profesionales matriculados en salud mental. El servicio podrá brindarse tanto de manera presencial como virtual, con el objetivo de reducir demoras o falta de turnos, y asegurar que los estudiantes reciban atención adecuada.

La HB 1787, firmada el mismo día, exige que todos los distritos escolares ofrezcan capacitación específica sobre evacuaciones y simulacros de encierro a docentes suplentes, quienes hasta ahora no siempre estaban integrados en los entrenamientos regulares del personal fijo. La norma también dispone que cada aula incluya mapas visibles que identifiquen claramente todas las salidas de emergencia.

Las nuevas leyes laborales para Illinois en 2026

La SB 0212, firmada el 1° de agosto de 2025, determina que las personas lactantes deberán recibir su salario normal mientras utilicen descansos razonables para extraer leche materna.

Se amplía la licencia paga por donación de órganos para incluir a empleados de tiempo parcial TIM GRUBER - NYTNS

Los empleadores no podrán descontar tiempo, exigir el uso de licencias pagas ni reducir ingresos debido a esas pausas.

Con la SB 2487, promulgada el 15 de agosto de 2025, las conferencias obligatorias del Departamento de Derechos Humanos en investigaciones por discriminación laboral dejarán de ser automáticas.

A partir de 2026, solo se llevarán a cabo si ambas partes lo solicitan dentro de los primeros 90 días del proceso y acuerdan extender la investigación por otros 120 días.

El Departamento mantendrá la facultad de convocarlas de manera excepcional.

La HB 1616, firmada el 15 de agosto de 2025, amplía las licencias pagas por donación de órganos para incluir a los empleados de tiempo parcial. Hasta ahora, solo los trabajadores de tiempo completo accedían a este beneficio.

A partir de enero de 2026, cualquier empleado podrá utilizar hasta diez días de licencia paga dentro de un período de doce meses para cumplir con el procedimiento médico de donación.

Illinois tendrá nuevas reglas en materia criminal en 2026

La SB 0024, firmada el 15 de agosto de 2025, elimina cualquier tiempo de espera o requisito previo para que la policía tome un reporte de una persona desaparecida.

Los agentes deberán aceptar denuncias de inmediato, sin rechazos basados en edad, salud mental, posible ausencia voluntaria o falta de información completa. Tampoco será necesario que la denuncia provenga de un familiar directo.

La HB 3572, del mismo día, crea el Unfit Misdemeanant Diversion Program, un programa de desvío destinado a personas que enfrentan cargos menores y que fueron declaradas no aptas para enfrentar un juicio.

En lugar del proceso penal tradicional, estas podrán recibir tratamiento por salud mental o consumo problemático, además de acompañamiento especializado.

La ley incluye la creación de un grupo de trabajo para monitorear y perfeccionar el sistema. Parte de la normativa comenzó a regir al momento de la firma, y el resto será aplicable desde el 1° de enero de 2026.

La HB 2602, también del 15 de agosto de 2025, elimina completamente el plazo de prescripción para procesar delitos de trata de personas o servidumbre involuntaria cuando la víctima era menor de 18 años.

La modificación se aplicará a los hechos cometidos después de la entrada en vigor de la ley, que será el primer día de 2026.

La HB 2546, firmada el mismo día, aclara el proceso de libertad condicional juvenil para personas condenadas por delitos cometidos antes de cumplir 21 años y sentenciadas desde junio de 2019.

Permite que los solicitantes presenten su petición hasta tres años antes de su fecha de elegibilidad o después de cumplir el mínimo exigido, pero las audiencias no podrán fijarse hasta que haya pasado un año desde la presentación formal.

La Safe Gun Storage Act obliga a los propietarios de armas a guardarlas de manera segura DAVID RYDER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La SB 0008, firmada el 28 de julio de 2025, establece la Safe Gun Storage Act, que obliga a los propietarios de armas a guardarlas de manera segura cuando exista riesgo de acceso no autorizado por parte de menores, personas vulnerables o individuos legalmente impedidos. Las multas pueden ir de US$500 a US$10.000, según las consecuencias del almacenamiento inseguro.

La norma incluye además cambios en la obligación de reportar armas perdidas o robadas y nuevas responsabilidades para los vendedores.

La SB 1899, promulgada el 15 de agosto de 2025, permitirá que infractores primerizos por posesión de armas de bajo nivel soliciten una tarjeta FOID después de completar un programa de desvío, siempre que cumplan todos los requisitos legales.

La ley elimina una restricción previa y ofrecerá una nueva vía de reinserción legal a partir del 1° de enero de 2026.

La HB 3710, firmada el mismo día, garantiza que las víctimas recibirán un trato justo y respetuoso durante las investigaciones, lo que incluye el derecho a que la policía no brinde información falsa sobre pruebas.

La HB 1302, también del 15 de agosto de 2025, impide que la policía desaliente o bloquee a víctimas de abuso, agresión sexual, negligencia o explotación cuando quieran presentar un reporte.

La medida exige que se notifique con al menos siete días de anticipación la mayoría de las audiencias judiciales.

Las leyes de Illinois sobre dinero y cuentas bancarias para 2026

La SB 1738, firmada el 1° de agosto de 2025, establece la protección automática de US$1000 en cuentas bancarias, de ahorro o cooperativas desde el momento en que un acreedor obtiene una sentencia hasta la fecha de la audiencia correspondiente. La ley también aumenta diversos montos de exenciones ya existentes.

La HB 3352, promulgada el 15 de agosto de 2025, señala que quienes fueron forzados u obligados a permitir que otra persona utilice su identidad para adquirir una deuda no serán responsables de pagarla. Para acceder a esta protección, la víctima deberá presentar un informe policial, una orden judicial o documentación que pruebe la coacción.

Nuevas leyes sobre inmuebles e inquilinos para 2026

La SB 1563, firmada el 21 de julio de 2025, confirma que las leyes de desalojo no impiden que la policía haga cumplir la normativa sobre intrusión ilegal.

Si el propietario demuestra que la vivienda le pertenece, los agentes podrán retirar al intruso sin necesidad de emitir una notificación previa.

Esta disposición será válida desde el 1° de enero de 2026.

Se ordena desestimar y sellar cualquier causa de desalojo en la que un menor aparezca como demandado Archivo

La HB 1575, firmada el 15 de agosto de 2025, permite modificar escrituras históricas que contienen cláusulas discriminatorias —relacionadas con raza, religión o nacionalidad— sin pagar tasas.

La norma facilita que propietarios, compradores, asociaciones y voluntarios colaboren para identificar y eliminar estas restricciones ilegales. Entrará en vigor el primer día de 2026.

La HB 3566, del mismo día, ordena desestimar y sellar cualquier causa de desalojo en la que un menor aparezca como demandado.

Si se demuestra que fue incluido de manera maliciosa, el menor podrá recibir honorarios legales, compensación por daños reales y hasta US$1000 adicionales.

El propietario podrá reiniciar la acción contra los adultos involucrados, aunque sin exención de tarifas judiciales. La ley comenzará a regir el 1° de enero de 2026.