Impuestos en EE.UU.: consejos para una presentación exitosa

El Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) brindó algunos consejos para que los contribuyentes puedan realizar su declaración tributaria de este año de una manera más sencilla. Todos los estadounidenses y extranjeros pueden efectuar el trámite por su propia cuenta, sin requerir el apoyo de alguna empresa especializada en temas impositivos (o de taxes, tal como se conocen en inglés original), de acuerdo con los tips del IRS. Estos son todos los aspectos a tomar en cuenta que el organismo listó a través de sus canales oficiales.

¿Cómo hacer la declaración de impuestos más sencilla?

Entre lo primero que el IRS recomienda es que la declaración se haga con la ayuda de un asesor del organismo, a través de la plataforma Free File. La institución fiscal sugiere utilizar esta modalidad virtual para que los contribuyentes puedan hacerlo desde la comodidad de sus hogares y con la seguridad de que no habrá ningún error. Entre los beneficios de hacerlo de manera electrónica, están los siguientes:

Es gratuita para la mayoría de personas.

Solo se deben responder preguntas sencillas para que el asesor complete el trámite.

La preparación guiada hace todos los cálculos matemáticos.

La temporada de impuestos de EE.UU. ya comenzó

¿Qué documentos se necesitan para hacer la declaración de impuestos en EE.UU.?

El Servicio Interno brindó a los contribuyentes una lista de los documentos que se deben tener listos antes de presentar la declaración. Entre ellos hay recibos de pago, información personal y otros datos en caso de que la persona quiera llevar a cabo el trámite en línea. Son los siguientes:

Información personal

Una copia de la declaración de impuestos del año anterior.

Números de Seguro Social válidos del contribuyente (también de su cónyuge y sus dependientes, en caso de tener).

Ingresos y recibos

Beneficios de Seguro Social.

Compensación por desempleo.

Todos los recibos relacionados con algún negocio (solo si tiene).

Los recibos de los ingresos recibidos de alquileres, bienes raíces, regalías, sociedades colectivas, sociedades anónimas de tipo S y fideicomisos.

Formularios W-2 para mostrar los salarios anuales de todos sus empleadores.

Formulario 1099-INT para informar los intereses pagados a lo largo del año.

Formulario 1099-G para notificar sobre cualquier reembolso, crédito o compensación de impuestos estatales y locales.

Formulario 1099-DIV y Formulario 1099-R para reflejar los dividendos y las distribuciones de planes de jubilación y otros planes que el contribuyente obtuvo durante el año.

En caso de presentarla electrónicamente

El número de identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés). Se utilizará para firmar y validar la declaración.

Una copia de la declaración de impuestos del año anterior.

Una dirección de correo electrónico vigente para recibir los avisos.

Los contribuyentes podrán declarar sus impuestos hasta el 18 de abril

¿Cuándo empieza la temporada de taxes 2022?

El IRS comenzó a recibir los documentos a partir del 23 de enero del 2023 y la fecha límite es el 18 de abril del mismo año. No obstante, también existe un periodo extendido para las personas que no puedan presentarla ahora: “Si no puede presentar su declaración de impuestos en tiempo y forma, debe solicitar una prórroga. Para obtener una prórroga automática de seis meses es necesario presentar el Formulario 4868″, dice el IRS en su página oficial. La extensión se podrá solicitar antes del 18 de abril del 2023, con el Formulario 4868.

