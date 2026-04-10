Intentaron ingresar joyas falsificadas de Gucci y Cartier a EE.UU., pero la CBP descubrió el envío de US$9 millones

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) decomisó en Louisville, Kentucky, un total de 1588 piezas de joyería falsificada que, de haber sido originales, habrían superado los 9,2 millones de dólares. Entre los artículos incautados había pendientes, pulseras, collares y anillos que imitaban marcas de lujo reconocidas como Cartier, Gucci y Louis Vuitton.

La CBP incauta joyas falsificadas en Louisville tras envíos desde Hong Kong

Los agentes interceptaron dos envíos de mensajería exprés que provenían de Hong Kong y tenían como destino una vivienda en Nueva York. Los oficiales sospecharon que las piezas eran falsificaciones y las retuvieron, según informó el organismo en un comunicado oficial.

Las autoridades instaron a comprar productos auténticos en comercios confiables Facebook Laredo Field Office - Office of Field Operations Director Donald R. Kusser

La mercadería incluía distintos tipos de joyas con marcas de lujo reconocidas. En rigor, los paquetes contenían:

691 pares de pendientes

522 pulseras

197 collares

178 anillos

Cada una de las piezas llevaba nombres de marcas como Cartier, Chanel, Christian Dior, Fendi, Gucci, Louis Vuitton, Tiffany, Van Cleef and Arpels e Yves Saint Laurent.

Cómo la CBP confirmó la falsificación de joyas de marcas de lujo

Luego de la incautación inicial, los agentes remitieron documentación y fotografías al Centro de Excelencia y Pericia en Productos de Consumo y Comercialización Masiva de la CBP. Este equipo técnico analizó los artículos en coordinación con los titulares de las marcas afectadas.

Los especialistas confirmaron que los productos eran falsificados. En base a esa verificación, las autoridades procedieron a su decomiso conforme a sus facultades legales.

La CBP advierte sobre el impacto económico del comercio de falsificaciones en EE.UU.

El comercio de bienes falsificados es ilegal y genera múltiples efectos, según detalló la CBP, entre ellos se encuentran:

Las pérdidas económicas para los titulares de marcas registradas

La reducción de ingresos fiscales

El financiamiento de organizaciones criminales transnacionales

Además, las autoridades indicaron que estos productos pueden fabricarse con materiales de baja calidad o pueden provenir de instalaciones que emplean trabajo forzado, lo que incrementa los riesgos para la seguridad de los consumidores.

En este contexto, el director del puerto de Louisville, Phil Onken, advirtió sobre el impacto de estas operaciones y explicó que el comercio ilícito “puede encontrarse en todas las líneas de productos y en todas las industrias”. Asimismo, señaló que representan “una amenaza significativa para la economía de innovación de Estados Unidos”. En tanto, Onken instó a los consumidores a adquirir artículos auténticos en comercios confiables.

Cómo el comercio electrónico impulsa la venta de productos falsificados en EE.UU.

La CBP advirtió que el crecimiento del comercio electrónico facilita el acceso a millones de productos a través de vendedores online. Este contexto amplía las vías de ingreso de bienes falsificados al mercado estadounidense.

Un equipo técnico confirmó la falsificación tras analizar las piezas junto a las marcas afectadas CBP

De acuerdo con los datos del organismo, los consumidores en Estados Unidos gastan más de US$100.000 millones al año en productos que infringen derechos de propiedad intelectual. Esta cifra representa cerca del 20% de las falsificaciones que se comercializan de forma ilegal a nivel global.

Ante este escenario, la CBP lanzó la campaña educativa “Truth Behind Counterfeits” con el objetivo de concientizar sobre los riesgos asociados a la compra de artículosfalsificados.

Cuántos productos falsificados incautó la CBP en 2025 y su valor estimado

La CBP informó que mantiene un programa activo de control de derechos de propiedad intelectual en las fronteras. Como parte de estas acciones, el organismo realiza incautaciones de manera cotidiana.

Durante el año fiscal 2025, la agencia decomisó más de 78 millones de productos falsificados. Si esos artículos hubieran sido auténticos, su valor estimado habría superado los US$7300 millones.