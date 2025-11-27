Intentó salir de EE.UU. en un Kia 2026 con miles de dólares sin declarar, pero la CBP lo descubrió y perdió todo
La incautación tuvo lugar en el Puente Internacional Gateway de Brownsville, en Texas; el conductor no cumplió con un requisito fundamental de la agencia migratoria
- 3 minutos de lectura'
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos incautó 71.000 dólares que no habían sido declarados. El dueño intentó salir de ese país por el Puente Internacional Gateway de Brownsville, Texas, a bordo de un Kia modelo 2026. Las autoridades migratorias consideran esta omisión como un delito federal.
La CBP incautó más de US$70.000 no declarados en la frontera de Texas
Según un comunicado, un conductor de un auto Kia modelo 2026 que se dirigía hacia el sur fue seleccionado para una inspección rutinaria de salida por los agentes. Durante esa revisión, se encontraron los miles de dólares sin declarar. El dueño cometió un delito, ya que la ley permite llevar sin declarar hasta US$10.000.
Tater Ortiz, del Puerto de Entrada de Brownsville, en Texas, enfatizó: “Los oficiales de CBP continúan trabajando diligentemente y sus esfuerzos persistentes llevaron a esta incautación de dinero en grandes cantidades no declaradas”.
El hecho ocurrió el sábado 22 de noviembre. Durante la inspección, los oficiales descubrieron la irregularidad con la ayuda de una tecnología de inspección no intrusiva.
Tanto el vehículo como el dinero fueron incautados por la CBP. En tanto, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional quedaron a cargo de la persona, mientras se determina cómo sigue su caso ante la Justicia.
Las consecuencias legales de no declarar dinero ante la CBP
La CBP detalla en su sitio web que, si se transportan o se envían (incluso por correo u otros medios) divisas u otros instrumentos monetarios por un monto total superior a 10.000 dólares (o su equivalente en moneda extranjera) desde o hacia Estados Unidos, es obligatorio presentar un formulario de declaración. Omitir esta regla será considerado como un delito federal.
Entre las principales consecuencias de omitir la declaración y ser descubierto, se encuentran un posible arresto y la incautación del dinero. De todas formas, el monto secuestrado puede ser recuperado mediante una solicitud en la cual se compruebe que su origen y el uso previsto eran legítimos.
El gobierno federal advierte que se pueden aplicar hasta diez años de cárcel y hasta US$500 mil como multa, así como también distintos cargos criminales.
Los instrumentos monetarios que siempre deben ser declarados ante la CBP si superan los US$10 mil
La reglamentación de la CBP establece que existen ciertos instrumentos monetarios que se incluyen en la obligación de declararlos si superan el límite de US$10.000 al atravesar la frontera:
- Monedas o billetes de EE.UU. o de otro país.
- Cheques de viajero.
- Cheques de cualquier tipo.
- Pagarés y giros postales.
- Valores o acciones.
Desde el sitio oficial del gobierno estadounidense advierten que la norma aplica tanto para las personas solitarias como para quienes lo hacen como grupo familiar.
Cómo declarar los instrumentos monetarios ante la CBP
El sitio oficial del gobierno de Estados Unidos informa que hay diferentes métodos:
- Con el Formulario FinCEN 105: hay entregar el documento al agente de la CBP.
- Con el Formulario FinCEN en línea: se debe mostrar el número de confirmación o recibo al entrar o salir de Estados Unidos.
- Con una copia impresa del Formulario FinCEN: se puede solicitar directamente en la aduana al oficial de la CBP.
