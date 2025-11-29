Inter Miami vs. New York City FC: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo la final de la Conferencia Este de la MLS

Con Lionel Messi como máximo referente, Inter Miami está a un paso de disputar el gran partido por el título de la MLS. El conjunto de Florida enfrentará este sábado al New York City FC en la final de la Conferencia Este, en uno de los últimos peldaños rumbo a la consagración.

A qué hora de EE.UU. y cómo ver en vivo Inter Miami vs. New York City FC

El encuentro se disputará este sábado 29 de noviembre a partir de las 18.00 hs (ET), en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida. Nada menos que la casa del Inter Miami.

Los aficionados del fútbol podrán ver el partido en vivo desde el país norteamericano de manera exclusiva por medio del MLS Season Pass y de Apple TV.

El ganador de esta conferencia enfrentará en la gran final por el título al vencedor del duelo entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

Cómo llegan Inter Miami y New York City FC a su partido de final de conferencia

El equipo de Messi llega con buen impulso tras golear 4-0 a Cincinnati, encuentro en el que el argentino anotó un gol y colaboró con tres asistencias.

Lionel Messi, del Inter Miami, festeja con su compañero y compatriota argentino Mateo Silvetti Michael Laughlin - FR171908 AP

Por su parte, New York City FC también atraviesa un buen momento. El equipo neoyorquino, que cuenta con varios jugadores argentinos como Maxi Moralez, avanzó a esta instancia luego de vencer 1-0 a Philadelphia Union, el mejor equipo de la temporada regular del Este.

Por primera vez en su historia, Inter Miami llegó a la final de la Conferencia Este, en parte gracias a una plantilla repleta de jugadores argentinos, entre los que sobresalen Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Messi quiere llevar a Inter Miami por primera vez a un juego de campeonato en la MLS (X @@InterMiamiCF)

A lo largo de los playoffs de la MLS, se ubicaron en el tercer lugar de la tabla con un total de 65 puntos, gracias a 19 victorias, ocho empates y solo siete derrotas. En las semifinales de la región, las Garzas se vieron las caras contra el conjunto de Cincinnati, equipo al que derrotaron de manera contundente con un 4-0.

Por su parte, New York City, que también tiene en sus filas a varios argentinos como Nicolás Fernández, Maximiliano Moralez, Julián Fernández y Agustín Ojeda, se impuso a Charlotte y Philadelphia Union en los juegos de postemporada, al superarlos 3-1 y 1-0, respectivamente.

Maxi Moralez ya fue campeón de la MLS en 2021, con el NYCFC

Los neoyorquinos eliminaron a ambos rivales en calidad de visitantes, lo que sorprendió a todos, ya que ambos estaban por encima en la tabla. Los de la Gran Manzana terminaron la temporada regular en el quinto lugar con 56 unidades, que lograron gracias 17 victorias, cinco empates y 12 derrotas.

Historial de partidos entre Inter Miami y New York City FC