Atención migrantes: cuál es la fecha límite para declarar taxes del IRS en California

Cada año, miles de inmigrantes en California se preparan para cumplir con una de las obligaciones fiscales más importantes en Estados Unidos: la presentación de la declaración federal de impuestos. Aunque el proceso puede variar según el estatus migratorio y la residencia fiscal, hay una fecha clave en el inicio de la temporada tributaria 2026 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

La fecha tope para presentar el Formulario 1040 en California

Según informó el IRS, la fecha límite general para presentar la declaración federal correspondiente al año fiscal 2025 es el 15 de abril de 2026. Ese día es el plazo máximo para enviar el Formulario 1040 o cualquier formulario equivalente y, además, pagar los impuestos adeudados. La norma rige en California y en todo el territorio estadounidense.

El organismo tributario abrió oficialmente la temporada de impuestos el 26 de enero de 2026. Desde entonces, los contribuyentes pueden comenzar a presentar sus declaraciones. Sin embargo, la mayoría debe completar el trámite y saldar cualquier saldo pendiente antes del 15 de abril.

La autoridad fiscal aclara que cuando la fecha límite coincide con un fin de semana o un feriado, el vencimiento se traslada al siguiente día hábil. No obstante, en este caso puntual no habrá modificaciones, ya que el 15 de abril de 2026 es un día laborable.

Esta disposición alcanza tanto a ciudadanos estadounidenses como a numerosos inmigrantes que, a efectos fiscales, son considerados residentes en Estados Unidos. Esto incluye, por ejemplo, a quienes poseen una green card o cumplen con el denominado “substantial presence test”, es decir, la prueba de presencia sustancial en el país.

Quiénes son considerados “residentes” y deben declarar impuestos

El IRS establece que un “resident alien” es toda persona que no es ciudadana ni nacional de Estados Unidos pero que cumple con el “green card test” o el “substantial presence test” durante el año calendario. En términos prácticos, estos individuos deben tributar de manera similar a un ciudadano estadounidense.

Bajo la normativa del IRS, un "extranjero residente" (resident alien) es aquel que, sin ser ciudadano, cumple con el "green card test" o la "prueba de presencia sustancial" durante el año calendario Jon Elswick - AP

En la mayoría de los casos, los días que un extranjero permanece en el país norteamericano bajo ciertas visas —como las categorías “F”, “J”, “M” o “Q”, destinadas a estudiantes, docentes o aprendices— no se contabilizan para la prueba de presencia sustancial. Sin embargo, esta excepción solo aplica durante un período limitado.

También es importante tener en cuenta que si un trabajador cambia su estatus de “nonresident alien” a “resident alien” y notifica tarde a su empleador, podrían ser necesarios ajustes en el Formulario 941, especialmente si estaba exento de la retención de impuestos del Seguro Social y Medicare mientras era considerado no residente.

Qué ocurre con los “extranjeros no residentes”

De acuerdo con el IRS, un “extranjero no residente” es un individuo que no es ciudadano estadounidense ni residente fiscal. Incluso una persona que sea considerada residente de un país extranjero bajo un tratado impositivo puede ser tratada como no residente a efectos de retenciones en Estados Unidos.

Las personas clasificadas como extranjeros no residentes están sujetas a reglas específicas de retención de impuestos

Un punto relevante para los inmigrantes casados con ciudadanos o residentes permanentes es que pueden optar por ser tratados como residentes fiscales para determinados fines del impuesto sobre la renta. Sin embargo, aun en esos casos, continúan sujetos a las reglas de retención del Capítulo 3 que se aplican a no residentes, salvo en lo que respecta a salarios, que están sujetos a retención gradual.

En materia de retenciones, el organismo explica que un beneficiario está sujeto a retención solo si es considerado “foreign person”. Este término abarca desde individuos no residentes hasta corporaciones, sociedades y fideicomisos extranjeros. Además, a cualquier otra persona que no sea definida como “U.S. person”. En la mayoría de los casos, incluso la sucursal estadounidense de una corporación o sociedad extranjera es tratada como persona extranjera para estos fines.